FC Bayern München bei Hertha BSC heute live: Bundesliga im TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - mit Aufstellungen und Co.

Vor der Klub-WM in Katar muss Bayern am Freitagabend bei Hertha in der Bundesliga antreten. So seht Ihr die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM.

Der FC Bayern München muss am Freitagabend vor der Reise zur Klub-WM in Katar auswärts bei Hertha BSC in Berlin antreten. Da sich die Münchner direkt nach dem Spiel in das Flugzeug setzen, wird die Partie 30 Minuten früher angepfiffen. Im wilden Hinspiel gewannen die Bayern knapp mit 4:3, Robert Lewandowski erzielte alle vier Tore für die Bayern.

Die Bayern haben Ihre Mini-Krise überwunden und konnten die letzten vier Spiele allesamt gewinnen. Nun stehen mit der Klub-WM und der Champions League intensive Wochen für den Triple-Sieger auf dem Programm. Bevor die Bayern in der Nacht zum Samstag nach Katar fliegen, gibt es noch die Auswärtspartie bei Hertha BSC.

Pal Dardais erstes Spiel seit der Rückkehr als Cheftrainer verlor die Hertha nach 1:0-Führung noch mit 1:3 bei Eintracht Frankfurt. Gegen den Rekordmeister wird es nicht unbedingt leichter, Punkte einzufahren. Deshalb hofft Dardai, dass der Fokus der Münchner vielleicht nicht hundertprozentig auf dem Spiel in der Hauptstadt liegt. "Wenn sie keinen Top-Tag haben, kann man was machen", sagte er auf der Spieltags-Pressekonferenz. Ob bei der Hertha die Neuzugänge Sami Khedira (33) und Nemanja Radonjic (24) auflaufen, wollte Dardai nicht verraten.

Hertha BSC gegen den FC Bayern München: So seht Ihr die Bundesliga heute am Freitagabend live im TV und LIVE-STREAM.

Hertha BSC gegen Bayern München: Das Spiel im Überblick

Wettbewerb Bundesliga, 20. Spieltag Begegnung Hertha BSC (15. Platz) - FC Bayern München (1. Platz) Ort Olympiastadion, Berlin Anstoß Freitag, 05.02.2021, 20 Uhr

Hertha BSC vs. FC Bayern München heute live: Das Freitagsspiel der Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Die Bundesliga am Freitagabend wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch Sky hält nur noch die Rechte für die Wochenendspiele der Bundesliga. Wir verraten Euch, wo Ihr den Auftakt zum 20. Spieltag sehen könnt.

Hertha BSC vs. FC Bayern München heute live: Das Freitagsspiel der Bundesliga im LIVE-STREAM bei DAZN

Seit dieser Saison überträgt der Streaming-Dienst DAZN ausgewählte Spiele der 1. Bundesliga live in seinem Programm. DAZN hat neben der Bundesliga auch internationalen Spitzenfußball (Champions League, LaLiga, Serie A, Ligue 1) und viele weitere Sportarten im Programm. Hier findet ihr eine Übersicht über die Übertragung der Bundesliga bei DAZN im Februar.

Hertha BSC vs. FC Bayern München heute live: Das Freitagsspiel der Bundesliga im TV bei DAZN

Hertha BSC vs. FC Bayern München heute verpasst? Die Highlights und das Spiel im Re-Live

Hertha BSC vs. FC Bayern München heute: Der LIVE-TICKER bei Goal

Ihr könnt die Partie nicht live verfolgen, wollt aber trotzdem über die aktuellen Geschehnisse auf dem Platz informiert werden? In unserem LIVE-TICKER liefern wir Euch Infos zu allen wichtigen Ereignissen rund um das Spiel. Schaut mal rein!

Hertha BSC vs. FC Bayern München heute live: Die Opta-Fakten

Hertha BSC holte in seiner Bundesliga-Historie gegen die Bayern im Schnitt nur 0.7 Zähler pro Spiel, nur gegen 2 Teams ist die Ausbeute in der BL-Geschichte noch magerer: RB Leipzig (0.4) und SG Wattenscheid (0.0).

In den letzten 34 Bundesliga-Duellen mit dem FC Bayern München feierte Hertha BSC nur 2 Siege, beide gelangen jedoch im eigenen Stadion (dazu 9 Remis und 23 Niederlagen) – darunter war auch das 2-0 im September 2018 unter Herthas Trainer-Rückkehrer Pal Dardai.

Seit Jahresbeginn 2017 punktete Hertha BSC in 63% der Bundesliga-Duelle mit dem FC Bayern (5 von 8: 1 Sieg, 4 Remis) - das ist BL-Bestwert in diesem Zeitraum und kann sonst nur RB Leipzig von sich behaupten.

Hertha BSC ist seit 5 Bundesliga-Spielen sieglos (1 Remis, 4 Niederlagen), länger als jedes andere Team. Keine andere Mannschaft holte in diesem Zeitraum so wenige Zähler wie die Berliner (1).

Hertha BSC spielt mit 17 Punkten nach 19 Spieltagen die drittschwächste Bundesliga-Saison seit Einführung der 3-Punkte-Wertung – nur 2003/04 (16) und in der Abstiegssaison 2009/10 (10) waren es weniger Zähler zu diesem Zeitpunkt.

Der FC Bayern München hat 7 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten – seit Einführung der 3-Punkte-Wertung verspielte in einer Bundesliga-Rückrunde nur Borussia Dortmund 2018/19 so viele Punkte Vorsprung auf Platz 2.

Der FC Bayern München schoss 57 Tore nach 19 Spielen dieser Bundesliga-Saison, so viele wie noch nie zu diesem Zeitpunkt. Die einzige Mannschaft der BL-Historie mit mehr Toren nach 19 BL-Spielen war der Hamburger SV 1981/82 (58).

Bayerns Tomas Müller steht vor seinem 565. Pflichtspiel für den FCB – damit würde er mit seinem Namensvetter Gerd Müller gleichziehen. Seit dem Bundesligaaufstieg der Bayern absolvierte kein Feldspieler mehr Pflichtspiele für die Münchner!

Bayerns Robert Lewandowski traf an jedem der letzten 9 Bundesliga-Spieltage – innerhalb einer Saison traf in der BL-Historie nur der Pole selbst an mehr Spieltagen in Folge, an den ersten 11 der Vorsaison. Als erster Spieler der BL-Historie traf er zudem zuletzt in 8 Auswärtsspielen in Folge.

Bayerns Torwart Manuel Neuer wahrte in 22 Bundesliga-Spielen gegen Hertha 15-mal eine Weiße Weste – in der BL-Historie wahrte nur Oliver Reck gegen Borussia Mönchengladbach ebenso viele Weiße Westen, kein Torhüter mehr gegen einen Gegner.

Hertha BSC vs. FC Bayern München heute live: Der Vorbericht zur Bundesliga

Über Berlin zur WM: Bayern München träumt vom sechsten Titel binnen acht Monaten, muss vorher aber die Pflichtaufgabe bei Hertha BSC lösen.

München (SID) Karl-Heinz Rummenigge spricht von einer "historischen Chance" und träumt schon vom "absoluten all time high" für den FC Bayern. Doch vor der Jagd auf den sechsten Titel binnen acht Monaten bei der Klub-WM in Katar müssen die Münchner die Pflichtaufgabe bei Hertha BSC lösen. "Wir wollen den Titel, die Mannschaft würde Geschichte schreiben", sagte Trainer Hansi Flick, "aber Hertha ist erstmal wichtiger."

Doch das Bundesliga-Gastspiel des souveränen Tabellenführers bei der "alten Dame" mit dem weltmeisterlichen Zugang Sami Khedira am Freitag (20.00 Uhr/DAZN) steht ganz unter dem Eindruck der folgenden großen Aufgabe. Weil die Bayern wegen der strengen Hygienevorschriften noch in der Nacht die 4400 km nach Doha fliegen werden, wurde sogar der Anstoß um eine halbe Stunde vorverlegt. Doch Liga-Alltag hin, die beschwerliche, sechs Stunden dauernde Anreise her: Der deutsche Rekordmeister ist wild entschlossen, es in Katar der legendären Mannschaft des FC Barcelona gleich zu tun.

"Wir treten bei der Klub-WM mit dem klaren Ziel an, den Weltpokal nach München zu holen", sagte Vorstandschef Rummenigge: "Sechs Trophäen in einem Jahr - das hat bisher nur Barca 2009 geschafft." Und zwar unter dem späteren Bayern-Trainer Pep Guardiola mit Superstars wie Lionel Messi, Xavi, Thierry Henry oder Zlatan Ibrahimovic.

Die historische Komponente sei "natürlich eine zusätzliche Motivation", betonte Kapitän Manuel Neuer. "Die sind heiß auf Titel", hat Rummenigge bei der Mannschaft festgestellt. Doch der Trip ins Glück berge "Gefahren", warnte Flick: "Katar ist von der Belastung sehr hoch. Wir haben den Flug, Montag und Donnerstag die Spiele, kaum Zeit zum Trainieren."

Im Halbfinale wartet der afrikanische Champions-League-Sieger Al Ahly SC aus Ägypten, der sich im Viertelfinale am Donnerstag mit 1:0 (1:0) gegen den katarischen Meister Al-Duhail SC durchsetzte. Im Endspiel (beide 19.00 Uhr/MEZ) dürften es die Bayern mit dem brasilianischen Copa-Libertadores-Gewinner Palmeiras zu tun bekommen.

Zum "Sextuple" soll sie ihre fast sprichwörtliche Gier tragen. Rummenigge schwärmte vom "imponierenden Erfolgshunger" der Mannschaft und betonte: "Immer alles gewinnen zu wollen, ist schon lange Bestandteil der DNA dieses Klubs." Im ersten Triple-Jahr 2013 wurden immerhin fünf Trophäen inklusive WM-Titel eingeheimst; nur den deutschen Supercup mussten die Bayern damals ihrem "ewigen" Rivalen Borussia Dortmund überlassen.

Beim zweiten Anlauf muss Flick wohl wie in Berlin auf Leon Goretzka und Javi Martinez verzichten. Allerdings könnte das Duo, das sich in Quarantäne befindet, nach negativen Corona-Tests noch nach Doha nachreisen. "Wir wissen alle, dass es nicht einfach ist", sagte Flick, aber: "Die Mannschaft ist sehr motiviert."

Wie sehr, machte Rummenigge mit einer Anekdote deutlich. Als die Klub-WM im vergangenen Herbst wegen der Pandemie kurz vor der endgültigen Absage stand, hätten Flick und einige Führungsspieler bei ihm vorgesprochen. Der Boss sollte mit seinem Freund Gianni Infantino reden, um den FIFA-Präsidenten von einem Festhalten am Weltturnier zu überzeugen.

Rummenigge hat das schwer beeindruckt. "Sie haben 2020 alles gewonnen, sie haben einen dicht gedrängten Terminkalender zu bewältigen – aber sie wollen dennoch immer noch mehr", sagte er bewundernd. Das gute Wetter spielt aber auch eine Rolle. "Wir freuen uns auch alle auf ein paar Tage Sonne", gab Serge Gnabry im DAZN-Interview zu.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Berlin: Jarstein – Klünter, Stark, Torunarigha, Mittelstädt – Ascacibar, Khedira – Lukebakio, Guendouzi, Cunha – Piatek. - Trainer: Dardai

München: Neuer – Pavard, Boateng, Alaba, Davies – Kimmich, Roca – Gnabry, Müller, Coman – Lewandowski. - Trainer: Flick

Hertha BSC vs. FC Bayern München heute live: Die Aufstellungen

An dieser Stelle findet Ihr die Aufstellungen beider Mannschaften etwa eine Stunde vor Anpfiff der Partie. kommt also am Freitag um ca. 19 Uhr nochmal hier vorbei und bleibt auf dem neuesten Stand.