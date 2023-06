Henning Matriciani steht im deutschen Aufgebot für die U21-EM. Wie alt ist der Abwehrspieler von Schalke 04?

Die U21-Europameisterschaft 2023 steht vor der Tür! Vom 21. Juni bis zum 8. Juli spielen in Rumänien und Georgien 16 Nationen um den Titel. Auch der deutsche Nachwuchs hat sich für die U21-EM 2023 qualifiziert und will den Titel verteidigen.

Im vom deutschen U21-Trainer Antonio di Salvo berufenen vorläufigen Kader fällt auf, dass einige der 26 Spieler bereits älter als 21 Jahre sind. Das ist aber kein Problem, da bei der EM-Endrunde auch Spieler dabei sein können, die älter als 21 sind. Möglich macht das die Richtlinie der Altersregelung der UEFA.

Bei der U21-EM 2023 sind Spieler spielberechtigt, die älter als 21 Jahre sind. Wie alt ist der nominierte deutsche Abwehrspieler Henning Matriciani?

Wie alt ist Henning Matriciani?

Einer, der den Sprung in den vorläufigen deutschen EM-Kader geschafft hat, ist Henning Matriciani. Der Abwehrspieler von Bundesliga-Absteiger Schalke 04 ist einer der Spieler im deutschen Aufgebot, die nicht unter 21 Jahre alt sind, sondern über 21 Jahre.

Matriciani ist nämlich 23 Jahre alt. Geboren wurde er am 14. März 2000. An der EM-Endrunde dürfen Spieler teilnehmen, die am oder nach dem 1. Januar 2000, dem sogenannten Stichtag, geboren wurden - das erfüllt Matriciani knapp. Er ist der älteste nominierte Spieler der deutschen U21.

Sein Debüt in der U21 gab er im März diesen Jahres, als er im Freundschaftsspiel gegen Rumänien eingewechselt wurde.

U21-EM: Der erweiterte Kader von Deutschland

Tor: Noah Atubolu (SC Freiburg), Christian Früchtl (Austria Wien), Nico Mantl (Aalborg BK)

Abwehr: Maximilian Bauer (FC Augsburg), Jordan Beyer (Burnley FC), Yann-Aurel Bisseck (Aarhus GF), Marton Dardai (Hertha BSC), Kilian Fischer (VfL Wolfsburg), Henning Matriciani (FC Schalke), Luca Netz (Borussia Mönchengladbach), Kenneth Schmidt (SC Freiburg), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart)

Mittelfeld/Angriff: Faride Alidou (Eintracht Frankfurt), Denis Huseinbasic (1. FC Köln), Yannik Keitel (SC Freiburg), Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt), Tom Krauß (FC Schalke), Eric Martel (1. FC Köln), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Jessic Ngankam (Hertha BSC), Patrick Osterhage (VfL Bochum), Kevin Schade (FC Brentford), Angelo Stiller (TSG Hoffenheim), Jan Thielmann (1. FC Köln), Nelson Weiper (FSV Mainz 05), Noah Weißhaupt (SC Freiburg)Henning Matriciani im Steckbrief

