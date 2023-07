Sara Däbritz gehört zu den größten Stars im Frauen-Nationalteam. Wir verraten euch, ob sie einen Freund hat.

Seit zehn Jahren ist Sara Däbritz eine wichtige Stütze der Frauen-Nationalmannschaft. Bei der anstehenden WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) könnte die 28-Jährige die Marke von 100 Einsätzen knacken. Aktuell steht Sara Däbritz bei 97 Spielen.

Im System von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gilt die Mittelfeldspielerin als gesetzt und dürfte auch in der Startelf stehen, wenn die DFB-Auswahl am 24. Juli auf Marokko in die WM startet.

Wo das Auftaktmatch der DFB-Frauen übertragen wird, verrät euch GOAL hier.

Sportlich reitet Sara Däbritz also die Erfolgswelle. Und wie sieht es privat aus? GOAL verrät, ob der Mittelfeldstar einen Freund hat.

Das ist DFB-Mittelfeldstar Sara Däbritz

Geburtsdatum 15. Februar 1995 Geburtsort Amberg (Bayern) Vereine SC Freiburg (2012–2015), FC Bayern München (2015–2019), Paris Saint-Germain (2019–2022), Olympique Lyon (seit 2022) Länderspiele 97 (seit 2013)

Hat Sara Däbritz einen Freund?

Bereits vor einigen Jahren hat Sara Däbritz die Beziehung mit einem Fußballer öffentlich gemacht. Als die Nationalspielerin 2019 vom FC Bayern nach Frankreich zu Paris Saint-German wechselte, ging ihr Freund sogar mit nach Frankreich und schloss sich der AS Poissy an.

Inzwischen ist Lukas Dotzler aber wieder zurück in Deutschland. Seit 2022 geht der Mittelstürmer für den SV Donaustauf in der Bayernliga auf Torejagd. Auch Sara Däbritz hat PSG inzwischen verlassen. Seit dem vergangenen Jahr zieht sie im Mittelfeld von Olympique Lyon die Fäden. Und das mit großem Erfolg: 2023 holte Lyon das Double aus Meisterschaft und Pokal. Ihr Vertrag läuft noch bis 2025.