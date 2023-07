Klara Bühl gehört zu den großen Hoffnungen des DFB-Teams für die Frauen-WM 2023. Wir verraten euch, ob sie einen Freund hat.

14 Tore in 35 Länderspielen: Mit dieser beeindruckenden Bilanz ist Klara Bühl zur anstehenden Frauen-WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) gereist. Die Angreiferin des FC Bayern München zählt damit zu den großen Hoffnungsträgerinnen für den Titelgewinn und wird in der Startelf erwartet, wenn die DFB-Auswahl am 24. Juli gegen Marokko in die WM startet.

Und wie sieht es privat bei Klara Bühl aus? Wir verraten es euch.

Das ist DFB-Angreiferin Klara Bühl

Geburtsdatum 7. Dezember 2000 Geburtsort Münstertal (Baden-Württemberg) Vereine SC Freiburg (2016–2020), FC Bayern München (seit 2020) Länderspiele 35 (seit 2019) Länderspieltore 14

WM-Finale? Klara Bühl hat noch eine Rechnung offen

Die EM 2022 hat für Klara Bühl ein tragisches Ende genommen. Am Finale gegen England konnte die Flügelspielerin nicht teilnehmen, eine Corona-Infektion setzte sie außer Gefecht. Ohne Klara Bühl verlor die DFB-Elf bekanntlich mit 1:2 nach Verlängerung, der Titeltraum platzte.

"Dadurch, dass ich das EM-Finale verpasst habe, ist der Ehrgeiz noch größer, vielleicht in einem WM-Finale zu stehen", sagt Klara Bühl in dem Film "Shootingstars – Deutschlands neue Fußballgeneration". Bei der anstehenden WM soll es nun mit dem Titel klappen.

Klara Bühl: Titelerfahren mit dem FC Bayern

Wie es mit Titelgewinnen klappt, weiß Klara Bühl bereits aus ihrem Verein. Erst im Mai durfte sie mit dem FC Bayern die Deutsche Meisterschaft feiern. Bei der gemeinsamen Meisterfeier des Männer- und des Frauenteams stand die 22-Jährige mit Serge Gnabry und Co. auf dem Rathaus-Balkon.

Für Klara Bühl war es bereits die zweite Meisterschaft. 2021 hatte sie mit dem FC Bayern erstmals die Schale erobert. Seit 2020 spielt Klara Bühl für die Münchnerinnen.

Hat Klara Bühl einen Freund?

Nicht nur sportlich hat Klara Bühl ihr Glück gefunden, sondern auch privat. Seit 2018 ist sie mit ihrem Freund Simeon Stiefvater liiert. Die beiden kennen sich bereits seit vielen Jahren, da sie im gleichen Dorf im Schwarzwald aufgewachsen sind.

Auch Simeon Stiefvater tummelt sich im Umfeld des Fußballs. Der Webdesigner baute nicht nur die Homepage von Klara Bühl, sondern ist seit 2022 auch als Videoscout am FC Bayern Campus tätig.