FC Bayern - Transfer von Harry Kane im LIVE-TICKER: Alle Entwicklungen zu Medizincheck, Vertrag, Gehalt, PK und Co.

Nach langem Poker steht der Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern nun kurz vor dem Vollzug. Hier bekommt Ihr alle wichtigen Updates.

Harry Kane vor Wechsel zum FC Bayern - alle Entwicklungen im Liveticker

12:00 Uhr: Wie CBS-Reporter Ben Jacobs berichtet, soll die Ablöse für Kane noch höhe als die insgesamt 120 Millionen Euro ausfallen. Eine genaue Summe nannte er jedoch nicht.

11:10 Uhr: Jetzt berichten mehrere Medien davon, dass der Flieger von Kane abheben darf. Laut Sky Sports aus England würde die Einigung mit den Bayern bestehen. Aktuell sieht es so aus, als ob der Flug um 13.15 Uhr deutscher Zeit stattfindet.

10:20 Uhr: Mittlerweile hat Kane die Erlaubnis der Spurs angeblich dann doch erhalten, nach München zu fliegen. Das schrieb BBC-Reporter Simon Stone am Freitagvormittag bei Twitter. Alle Infos zur Flug-Posse findet Ihr hier.

10:05 Uhr: Markus Babbel ist vom Transfer des englischen Teamkapitäns Harry Kane durch Rekordmeister Bayern München nicht restlos überzeugt. "Kane ist ein fantastischer Spieler, aber ich bin nach wie vor nicht hundertprozentig überzeugt, ob er ein Bayern-München-Spieler ist. Mit seiner Spielart ist er jemand, der eher aus der Tiefe kommt, sich fallen lässt und weniger im Zentrum agiert", sagte Babbel bei ran.de.

Er könne das, "aber seine Stärke ist ja seine Technik. Die Frage ist: Braucht der FC Bayern so einen Spieler? Da bin ich nicht überzeugt. Dass er ein toller Spieler ist, da müssen wir nicht drüber diskutieren". Die Ablöse stellt der langjährige Bayern-Profi Babbel ebenfalls zur Diskussion: "Es ist mittlerweile in einer Dimension, wo ich sage: "Ist es das Ganze wert?" Ich finde, dass Mathys Tel sehr viel mitbringt. Der Junge macht Spaß. Klar, er braucht die Erfahrung noch, aber wenn er nicht spielt, wo soll er die Erfahrungen machen? Scheinbar sehen sie keine Alternative zu Harry Kane."

Getty

Eine Ablösesumme von über 100 Millionen Euro lehnt der Europameister von 1996 ab: "Ich würde es nicht tun, ganz klar. Diese Verantwortung würde ich nicht übernehmen. Wie gesagt, ich bin nicht restlos überzeugt. Ich habe viele Spiele von Tottenham gesehen, und sie spielen einfach einen anderen Fußball als der FC Bayern."

Harry Kane vor Wechsel zum FC Bayern - alle Entwicklungen im Liveticker: Tottenham stoppt Flug

09:45 Uhr: Das Chaos geht weiter! Wie Sky Sports aus England berichtet, hat Tottenham Kane verboten, nach München zu fliegen. Der Stürmer saß schon im Auto zum Flughafen, von wo aus er per Charter-Flugzeug nach Oberpfaffenhofen (30 Kilometer westlich von München) hätte fliegen sollen.

Getty Images

Kane soll anschließend wieder umgedreht sein und wurde nach Hause in der Nähe des Flughafens gebracht. Nun wartet er auf eine Flugerlaubnis. Womöglich wollen die Spurs nochmal nachverhandeln.

Der Flieger mit der Kennung D-CAWO hätte eigentlich bereits um 8.45 Uhr starten sollen, der Flug wurde aber aus zunächst unbekannten Gründen auf 13.15 Uhr verschoben. Der Sky-Bericht könnte die Erklärung für die Verspätung sein.

Auch möglich ist, dass eine Bayern-Delegation Kane persönlich abholt. Ansonsten würde er erst gegen 15 Uhr in Oberpfaffhofen ankommen, um dann an die Säbener Straße zum Medizincheck zu fahren. Sein Debüt beim Supercup wäre in Gefahr.

09:00 Uhr: Auch die Bild-Zeitung berichtet von einem Vierjahresvertrag. Im Raum steht ein jährliches Gehalt von 25 Millionen Euro, bei den Spurs hatte er zuletzt noch weniger als die Hälfte (zwölf Millionen Euro) verdient.

Allerdings hätte Kane bei einer Vertragsverlängerung wohl ebenfalls um die 25 Millionen Euro bei dem Klub aus London bekommen.

08:35 Uhr: Nach Informationen von Sport1 wird Kane gegen 10 Uhr in München landen, um umgeehnd den Medizincheck zu absolvieren. In den Stunden bis zur Pressekonferenz mit Thomas Tuchel um 13.30 Uhr könnte bereits die Vertragsunterschrift erfolgen.

Harry Kane vor Wechsel zum FC Bayern - alle Entwicklungen im Liveticker: Medizincheck noch heute

08:00 Uhr: Laut Sky-Reporter Florian Plettenberg geht der Medizincheck noch am Freitag über die Bühne. Sollte alles glatt laufen, will Kane demnach möglichst schon beim Supercup gegen Leipzig am Samstag sein Debüt für den neuen Verein feiern. Sky berichtete, dass der Kapitän der englischen Nationalmannschaft einen Fünfjahresvertrag erhalten solle, bei The Athletic ist von vier Jahren die Rede.

Getty/GOAL

07:30 Uhr: The Athletic vermeldet, dass sich die angeblichen Zweifel von Harry Kane zerstreut haben. Demnach erwartet der FC Bayern München seinen Wunschspieler zeitnah zum Medizincheck. Der 30-Jährige hat sich wohl festgelegt, seinen Jugendklub zu verlassen und in München einen Neustart zu wagen - trotz seiner 280 Tore in 435 Spielen für die Spurs steht Kane noch ohne Titel da. Dies soll sich beim FC Bayern nun ändern!

Harry Kane vor Wechsel zum FC Bayern - alle Entwicklungen im Liveticker

Weitere Informationen: Die Bayern werben seit längerer Zeit intensiv und offensiv um Kane, der den im Sommer 2022 zum FC Barcelona gewechselten Robert Lewandowski ersetzen soll. Mehrere Angebote hatten die Spurs jedoch abgelehnt.

Am Donnerstag sei es dann zur Einigung zwischen den Klubs gekommen: Die Münchner sind offenbar bereit, eine Rekordablöse von mehr als 100 Millionen Euro für ihren Wunschspieler zu zahlen. Englands Teamkapitän wäre damit der teuerste Einkauf in der 60-jährigen Bundesliga-Geschichte.