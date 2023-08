"Ich war einer von euch!" Harry Kane verabschiedet sich emotional von Tottenham-Fans und erklärt seinen Wechsel zu Bayern München

Harry Kane wendet sich nach seinem Wechsel zum FC Bayern München in einer emotionalen Abschiedsbotschaft an die Tottenham-Fans.

WAS IST PASSIERT? Der englische Nationalspieler Harry Kane ist nach wochenlangen Verhandlungen für 120 Millionen Euro zum FC Bayern München gewechselt. Doch bevor sein Transfer offiziell bekannt gegeben wurde, teilte Kane auf Instagram eine emotionale Botschaft an die Fans und den Verein, dem er seit seinem 11. Lebensjahr angehörte.

WAS WURDE GESAGT? "Von dem Moment an, in dem ich gespielt habe, war ich einer von euch, und ich habe alles gegeben, was ich konnte, um euch stolz zu machen und euch so viele besondere Momente und Erinnerungen zu schenken, die hoffentlich für immer bleiben", sagte er.

"Ich hatte das Gefühl, dass dies der richtige Zeitpunkt war, um zu gehen. Ich wollte nicht mit vielen ungelösten Zukunftsfragen in die Saison gehen, ich denke, es ist wichtig für den neuen Trainer und die Spieler, sich darauf zu konzentrieren, Tottenham wieder an die Spitze der Tabelle zu bringen und um Trophäen zu kämpfen. Es ist kein Abschied, weil man nie weiß, wie sich die Dinge in der Zukunft entwickeln werden, aber es ist ein Dankeschön und wir sehen uns bald wieder", fügte er hinzu.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Transfersaga war eine der aufreibendsten in diesem Sommer, denn Tottenham lehnte drei Angebote der Bayern ab, bevor man schließlich dem dreistelligen Angebot nachgab. Kane hat einen Vierjahresvertrag beim Bundesligisten unterschrieben und wird in der Allianz Arena die Nummer 9 tragen.

DER TWEET ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Kane könnte am Samstag gegen RB Leipzig in den Kader für den DFL-Supercup aufgenommen werden und direkt sein erstes Spiel bestreiten.