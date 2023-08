FC Bayern vs. RB Leipzig im TV und LIVE-STREAM: Wo läuft der Supercup heute live?

Im Supercup kommt es zum Duell zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig. Wo läuft das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM?

Der Supercup 2023 steht an, der amtierende DFB-Pokalsieger RB Leipzig gastiert in der Allianz Arena beim amtierenden Meister FC Bayern München.

Die Partie, die am 12. August 2023 um 20.45 Uhr angepfiffen wird, ist die Neuauflage des Duells aus dem vergangenen Jahr. Damals setzten sich die Münchner mit 5:3 gegen die Sachsen durch.

FC Bayern vs. RB Leipzig heute live im TV und STREAM: Wann ist Anstoß beim Supercup?

Paarung FC Bayern - RB Leipzig Wettbewerb DFL-Supercup 2023 Datum 12. August 2023 (heute) Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Allianz Arena (München)

FC Bayern gegen RB Leipzig heute im TV und LIVE-STREAM: Die Sender

FC Bayern vs. RB Leipzig heute im TV und LIVE-STREAM: Team-News und Aufstellungen

News: FC Bayern München

Die Saisonvorbereitung liegt hinter den Bundesliga-Klubs, die ersten Pflichtspiele der Saison 2023/24 stehen an. Für den FC Bayern geht es zum Auftakt im Supercup gegen RB Leipzig. Besonderer Fokus dürfte auf den Neuzugängen um Konrad Laimer liegen, der gegen seinen Ex-Klub voraussichtlich von Beginn an dabei sein wird.

In den Vorbereitungsspielen setzte es für die Münchner unter anderem eine Niederlage gegen Manchester City (1:2) in Tokio, im Anschluss gab es noch eine Partie gegen den FC Liverpool und die Generalprobe gegen die AS Monaco.

Aufstellung des FC Bayern München

Sobald Thomas Tuchels Startelf kommuniziert wird, findet Ihr sie hier.

News: RB Leipzig

Bei RB Leipzig werden Bundesliga-Fans in der kommenden Saison einige neue Gesichter sehen, die Sachsen waren auf dem Transfermarkt ziemlich aktiv. So wurden unter anderem Benjamin Šeško und Nicolas Seiwald von RB Salzburg verpflichtet, zudem kamen auch Christoph Baumgartner aus Hoffenheim und Loïs Openda aus Lens. Nicht mehr für Leipzig aktiv sind indes Christopher Nkunku, der sich dem FC Chelsea anschloss sowie der bereits angesprochene Laimer.

Für die Leipziger ist es das erste Pflichtspiel seit der erfolgreichen Titelverteidigung im DFB-Pokal, die mit einem 2:0-Erfolg über Eintracht Frankfurt gelang. Die Vorbereitung verlief indes durchwachsen, so gab es unter anderem eine 1:2-Pleite gegen den italienischen Erstligisten Udinese Calcio.

Aufstellung von RB Leipzig

Sobald die Leipziger Aufstellung öffentlich gemacht wird, fügen wir sie an dieser Stelle für Euch ein.

FC Bayern vs. RB Leipzig heute live im TV und STREAM: Die direkten Duelle

Spiele insgesamt 17 Siege FC Bayern 10 Unentschieden 5 Siege RB Leipzig 2 Letztes Spiel FC Bayern - RB Leipzig 1:3 (Bundesliga, 33. Spieltag 22/23, 20. Mai 2023)

