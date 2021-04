Hansa Rostock vs. Wehen Wiesbaden live: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER

In der 3. Liga kommt es zum Spitzenspiel zwischen Hansa Rostock und Wehen Wiesbaden. Goal begleitet das Spiel am heutigen Mittwoch im LIVE-TICKER.

Tabellenführer gegen Verfolger in der 3. Liga: Hansa Rostock empfängt heute Abend Wehen Wiesbaden zum Spitzenspiel der dritthöchsten deutschen Spielklasse. Um 19 Uhr wird das Duell im Ostseestadion angepfiffen.

Wehen liegt mit 51 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz, Rostock hat 61 Zähler und thront an der Spitze. Mit einem Sieg in Rostock könnten die Gäste auf vier Punkte an den Vierten 1860 München ranrücken. Die Löwen ließen gestern gegen Viktoria Köln Punkte liegen.

Hansa Rostock vs. Wehen Wiesbaden live im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER - alle drei Möglichkeiten stehen Euch heute offen. Goal begleitet das Spiel hier in diesem Artikel live - andere Optionen findet Ihr hier.

Hansa Rostock vs. Wehen Wiesbaden Anpfiff: 19 Uhr

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der 3. Liga zur Begegnung des 33. Spieltags zwischen Hansa Rostock und Wehen Wiesbaden.

Hansa Rostock vs. Wehen Wiesbaden im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, Riedel, Roßbach, Schwede - Löhmannsröben, Rhein, Omladic, Bahn, Breier - Verhoek.

Aufstellung Wehen Wiesbaden: Boss - Mrowca, Mockenhaupt, Carstens, Chato - Kempe, Lankford, Medic, G. Korte, Malone - P. Tietz.

Hansa Rostock vs. Wehen Wiesbaden im LIVE-TICKER: Der Direktvergleich vor der Partie heute

19 Spiele insgesamt neun Siege für Hansa Rostock fünf Unentschieden fünf Siege für Wehen Wiesbaden

28:20 Tore aus Sicht von Hansa Rostock

Hinspiel: 2:1 für Wehen Wiesbaden

Hansa Rostock vs. Wehen Wiesbaden im LIVE-TICKER: Die Tabellenkonstellation vor der Partie

Platz Team Spiele Punkte 1. FC Hansa Rostock 32 61 2. SG Dynamo Dresden 31 59 3. FC Ingolstadt 32 58 4. 1860 München 33 57 5. SV Wehen Wiesbaden 32 49 6. SC Verl 33 48 7. Saarbrücken 32 48

Hansa Rostock vs. Wehen Wiesbaden im LIVE-TICKER: Die 3. Liga im Überblick