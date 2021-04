1860 München vs. Viktoria Köln live: 3. Liga jetzt im LIVE-TICKER - 1:1

Wichtiges Spiel für den TSV 1860 München in der 3. Liga. Die Löwen treten gegen Viktoria Köln an - Goal begleitet das Spiel heute im LIVE-TICKER.

33. Spieltag in der 3. Liga! Der TSV 1860 München hat heute um 19 Uhr Viktoria Köln zu Gast im Stadion an der Grünwalder Straße.

Das Derby gegen Türkgücü ging mit 2:0 an die Löwen, die damit noch Chancen auf die ersten drei Plätze haben. Viktoria Köln dagegen steht im gesicherten Mittelfeld und kann befreit aufspielen. Man darf also gespannt sein, wie sich dieses Duell heute entwickelt.

1860 München vs. Viktoria Köln live: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER bei Goal erleben - außerdem gibt es die vollen 90 Minuten heute im TV und LIVE-STREAM.

1860 München vs. Viktoria Köln 2. Halbzeit - 1:1 (1:0) Tore 1:0 Mölders (38.), 1:1 Klingenburg (64.) Aufstellung 1860 Hiller - Willsch, Belkahia, Salger, Steinhart - Dressel, Lex, Neudecker, Tallig - Biankadi, Mölders Aufstellung Viktoria Köln Mielitz - Koronkiewicz, Schultz, Fritz, Holthaus - Klefisch, Lorch - Risse, Wunderlich, Klingenburg - Thiele Gelbe Karten Schultz (44.), Klefisch (46.), Belkahia (58.)

Toooooooor! 1860 München vs. Viktoria Köln 1:1 - Torschütze: Klingenburg

63. | Köln wird allmählich stärker und kann den Druck erhöhen. Die Löwen werden nach dem frühen Anlaufen in der ersten Halbzeit merklich müder und können nicht mehr jeden Meter mitgehen.

61. | Auswechslung bei TSV 1860 München: Stefan Lex, Einwechslung bei TSV 1860 München: Fabian Greilinger

59. | Wunderlich knapp drüber! Der Kapitän drischt den Freistoß aus gut 18 Metern mit Wucht an der Mauer vorbei in die lange Ecke, aber Keeper Hiller springt reaktionsschnell hoch und kann den Strahl mit einer Hand über die Latte lenken.

56. | Das Pressing der Münchner wird lascher, nun wird in erster Linie erst an der Mittellinie angegriffen. Köln macht noch zu wenig draus und kommt kaum in gelungene Kombinationen.

53. | Von der Topform der Viktoria aus den letzten Wochen ist erstaunlich wenig zu sehen. Die breite Brust der Löwen scheint für die Roten aus dem Rheinland wohl doch etwas zu übermächtig.

50. | Die Löwen bleiben nach Wiederanpfiff dran und haben nach wie vor mehr vom Spiel. Die Viktoria kann noch kein Patentrezept gegen das Pressing finden, auch die Halbzeitansprache von Olaf Janßen trägt noch keine Früchte.

47. | Lex nimmt den folgenden Freistoß direkt aus gut 25 Metern, aber letztlich denkt sich die Pille etwas zu spät herunter, so fliegt sie gut einen Meter über die Latte.

46. | Nach einem Aufsetzer muss Klefisch Neudecker per Trikotzupfer stoppen, zweite Gelbe für Köln.

46. | Weiter geht's ohne Wechsel in München.

Pause in Giesing, der TSV 1860 geht verdient mit 1:0 gegen Viktoria Köln in die Kabinen. Die Sechzger machen das Spiel, haben aber Probleme, die Kugel auch entsprechend im Sechzehner zu Torchancen zu verwursten. Die Viktoria kann den ein oder anderen Konter fahren, kam über Thiele auch einmal gefährlich vor den Löwen-Kasten, hat sonst aber erhabliche Probleme im Spielaufbau und findet noch kein Rezept gegen das hohe Münchner Pressing. Die Gastgeber haben nun ihr 60. Ligator, werden aber weiter aufmerksam bleiben müssen, um auch die 60 Punkte zu erreichen.

1860 München vs. Viktoria Köln im LIVE-TICKER: Gelbe Karte für Schultz

43. | 1860 zieht sich nun etwas zurück und will die Führung erstmal in die Pause bringen. Der Sonnenstandnachteil scheint sich nicht negativ auf die Löwen ausgewirkt zu haben.

41. | Wie reagieren die Gäste? Köln versucht nun offensiver zu agieren und auch mal eigenen Druck aufzubauen, ohne nur zu kontern. Das könnte nun ein offenes Spiel werden.

Toooooooor! 1860 München vs. Viktoria Köln 1:0 - Torschütze: Mölders

38. | Das hatte sich angebahnt! Neudecker hat im Zentrum zu viel Platz, kann sich in Ruhe umschauen und die Lücke auf Mölders finden, der leicht über links kommend kein eMühe hat, das Ding flach an Mielitz vorbei in die lange Ecke zu schieben.

36. | Zentimeter über den Kasten! Merveille Biankadi setzt sich auf links schön durch, spielt scharf und flach in die Mitte und findet Richard Neudecker, dessen Abschluss im Fallen aber noch leicht abgefälscht wird und somit knapp drüber geht!

33. | Lex steht bei einem Standard aus dem rechten Halbfeld, bringt die Kugel hoch an den zweiten Pfosten, aber Salger wird vom sich duckenden Mölders leicht behindert und kann dem Ball nicht aufs Tor bringen.

31. | Die Löwen bleiben dran und versuchen Köln weiterhin früh anzugehen. Kölns gute Chance scheint erstmal nur ein Strohfeuer gewesen zu sein. Am Ende wird allerdings auch die Kraft eine Rolle spielen, können die 60er den Druck halten?

28. | War das ein Hallo-wach für die Kölner? Bislang spielen sie hier viel zu passiv und hätten sich auch über einen Rückstand nicht beschweren dürfen. Trainer Janßen hat auch bereits einige Akteure zum Warmlaufen geschickt.

25. | Beste Chance des Spiels! Risse flankt den Ball bundesligatauglich von rechts in die Mitte, Thiele kommt am Elfmeterpunkt zum Kopfstoß und wuchtet das Leder in die rechte untere Ecke, aber Keeper Hiller ist zur Stelle und kann mit starkem Reflex entschärfen.

22. | Wieder deutlich drüber! Nach einer Ecke springt der Ball eher zufällig zu Merveille Biankadi, dessen Schuss aus Rücklage aber weit auf die Tribüne fliegt.

21. | 1860 presst extrem hoch und lässt die Roten kaum mal aus der eigenen Hälfte herausspielen. Coach Janßen wird sich ein Konzept mit langen Bällen ausdenken müssen, denn das kann auf Dauer nicht gut gehen.

19. | Ein Abschluss! Aber das Ausrufezeichen täuscht darüber hinweg, dass Dennis Dressel den Ball aus 30 Metern nicht richtig trifft und weit über den Kölner Kasten jagt. Auch das war nichts.

17. | Kontergelegenheit für die Kölner, aber Thiele macht über links nichts draus und wird noch vor seinem Abspiel auf Risse vom Ball getrennt - ungefährlich.

16. | Neudecker flankt von links halbhoch in die Mitte, aber auch mit diesem Ball kann Mölders nicht viel anfangen. Sein langes Bein schickt die Pille im hohen Bogen ins Toraus.

15. | Auch der erste Eckball des Spiels bleibt ungefährlich: Neudecker bringt ihn an den ersten Pfosten, wo Salger die Kugel mit dem Hinterkopf verlängert will, den Ball aber zu zentral trifft und ihn somit eher klärt.

12. | Der TSV 1860 übernimmt die Kontrolle und kann die Rheinländer immer weiter in die eigene Hälfte drängen. Die Löwen mit Führungstor-Hunger, aber noch fehlt eine klare Torchance.

10. | Nun auch der erste Abschluss der Blauen: Mölders wird durch einen halblangen Ball in den rechten Strafraum geschickt, aber der 36-jährige Torjäger kann den Aufsetzer nicht sauber verarbeiten und setzt ihn deutlich ins Tornetz.

8. | Erstmals kommen die Gastgeber über die linke Seite in den Strafraum, Biankadi setzt den mitgelaufenen Steinhart ein, aber dessen Hereingabe im zweiten Versuch wird mit dem Kopf in der Mitte geklärt.

6. | Die tiefstehende Sonne kommt aus Richtung der TSV-Hälfte - das könnte zumindest im Angriffsspiel ein Vorteil für die Gäste sein, da die Löwen direkt in eine tiefe Sonne schauen müssen.

3. | Offene Anfangsphase, die Sechzger versuchen früh zu pressen und die Gäste gleich nervös zu machen - aber das Selbstbewusstsein der Rheinländer aus den letzten Wochen ist groß, die lassen sich nicht aus der Ruhe bringen.

1. | Los geht's in Giesing, die Löwen in Blau-Weiß, die Kölner ganz in Rot.

Vor Beginn | Bei den Gastgebern gibt es lediglich eine Änderung in der Startelf: Phillipp Steinhart rückt nach seiner Gelbsperre wieder auf die linke Verteidigerposition und ersetzt den jungen Fabian Greilinger, der wieder auf der Bank sitzt. Und auch bei den Gästen wechselt Trainer Olaf Janßen nur einmal aus im Vergleich zum Wochenende: Klingenburg kommt für Handle in die Startelf.

Vor Beginn | Bei den Löwen bahnt sich im Übrigen eine kleine Kuriosität an: Sollten die Sechzger heute mit 1:0 gegen die Viktoria gewinnen, hätten sie sowohl 60 Punkte als auch 60 Tore auf dem Konto - eine einmalige Sache für die Blauen, die wie kaum ein anderer Verein von ihrem Gründungsdatum leben. 'Es wäre eine gute Geschichte, vielleicht geht es so aus. Ist natürlich schön, wenn die Tabelle so ein Bild abgibt', so Köllner im Vorfeld schmunzelnd. Ein 1:0 forcieren würden seine Männer allerdings nicht.

Vor Beginn | Klar ist aber auch: Mit der Viktoria kommt nicht irgendwer nach München. Wie die Löwen haben auch die Rheinländer vier Siege und ein Remis aus den letzten vier Begegnungen eingefahren. Vor wenigen Wochen noch im Abstiegskampf, gilt die Vitoria mittlerweile als gerettet und steht im gesicherten Mittelfeld der Liga - ein verflixtes zweites Drittligajahr wird es für die Kölner also nicht geben. 'Vom Kader her sind sie unter den Top-Fünf-, Top-Sechs-Mannschaften in der Liga einzuordnen. Das ist Pavel Dotchev letztlich auf die Füße gefallen.', so 60-Coach Köllner im Vorfeld.

Vor Beginn | Vier Siege in Serie, darunter zwei gegen Mannschaften aus dem oberen Drittel: Die Münchner Löwen greifen zum Endspurt der Saison 2020/21 nochmal richtig an und wollen nochmal ein ernstes Wörtchen um den Aufstieg mitreden. Vor dieser Englischen Woche stehen die Sechzger auf dem vierten Platz und schielen bei nur zwei Punkten Rückstand auf einen direkten Aufstiegsrang mächtig in Richtung zweite Liga. Sollte die aktuelle Form bis zum Saisonende durchgehalten werden, wird an den Löwen wohl kein Weg vorbei führen. Erstmal heißt es allerdings Hausaufgaben machen: heute Abend gegen Viktoria Köln.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der 3. Liga zur Begegnung zwischen 1860 München und Viktoria Köln.

Offizielle Aufstellung von 1860 München:

Hiller - Willsch, Belkahia, Salger, Steinhart - Dressel, Lex, Neudecker, Tallig - Biankadi, Mölders

Offizielle Aufstellung von Viktoria Köln:

Mielitz - Koronkiewicz, Schultz, Fritz, Holthaus - Klefisch, Lorch - Risse, Wunderlich, Klingenburg - Thiele

Das Hinspiel zwischen dem TSV 1860 München und Viktoria Köln war eine knappe Angelegenheit. Im Dezember 2020 rangen die Kölner den ehemaligen Bundesligisten mit 2:1 nieder. Richard Neudecker brachte die Löwen zwar in Führung, aber am Ende drehte Viktoria die Partie durch Tore von Koronkiewicz und Risse.

1860 München vs. Viktoria Köln heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

In der 3. Liga wird heute der 33. Spieltag ausgetragen, 1860 hat Viktoria Köln zu Gast. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

1860 München vs. Viktoria Köln im LIVE-TICKER: Die Tabellenkonstellation der 3. Liga

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. FC Hansa Rostock 32 45:28 17 61 2. SG Dynamo Dresden 31 51:26 25 59 3. FC Ingolstadt 31 43:34 9 58 4. 1860 München 32 59:28 31 57 5. 1. FC Saarbrücken 32 55:46 9 49 6. SC Verl 32 60:49 11 48 7. SV Wehen Wiesbaden 31 51:43 8 48 8. FC Viktoria Köln 32 44:49 -5 46 9. Türkgücü München 32 40:42 -2 43 10. FSV Zwickau 32 39:40 -1 42

1860 München vs. Viktoria Köln im LIVE-TICKER: Die 3. Liga im Überblick

Partie: 1860 München vs. Viktoria Köln

1860 München vs. Viktoria Köln Anpfiff: 19 Uhr

19 Uhr Ort: Stadion an der Grünwalder Straße, München

Die tiefstehende Sonne kommt aus Richtung der TSV-Hälfte - das könnte zumindest im Angriffsspiel ein Vorteil für die Gäste sein, da die Löwen direkt in eine tiefe Sonne schauen müssen.