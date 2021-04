Hansa Rostock vs. Wehen Wiesbaden: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellungen - alles zur Übertragung der 3. Liga heute

Topspiel in der 3. Liga: Spitzenreiter Hansa Rostock empfängt den Fünften Wehen Wiesbaden. Goal erklärt alles Wissenswerte rund um die Übertragung.

Topspiel in der 3. Liga – heute wird es im Aufstiegsrennen spannend: Spitzenreiter Hansa Rostock empfängt heute den Fünften, Wehen Wiesbaden. Anstoß im Ostseestadion in Rostock ist heute um 19.00 Uhr.

Dynamo Dresden verpasst mindestens zwei Spiele, da sich die gesamte Mannschaft in Quarantäne befindet – das könnte die Gelegenheit für die Rostocker sein, den Vorsprung vorerst auszubauen. Mit 61 Punkten befindet man sich zwei Punkte vor dem FC Ingolstadt auf dem dritten Platz, die heute gegen den 19. VfB Lübeck spielen.

Rostock hat heute allerdings alles andere als eine leichte Aufgabe vor der Brust: Auch Wehen Wiesbaden möchte im Aufstiegskampf noch ein Wörtchen mitreden. Acht Punkte beträgt aktuell der Rückstand auf Ingolstadt, bei noch sechs verbleibenden Spieltagen ist dieser Rückstand nicht uneinholbar.

Rostock oder Wiesbaden - wer holt sich im Rennen um die Aufstiegsplätze die wichtigen Punkte? Goal erklärt alles Wissenswerte rund um die Übertragung der 3. Liga.

Hansa Rostock vs. SV Wehen Wiesbaden: Die Begegnung der 3. Liga im Überblick

Begegnung: Hansa Rostock vs. Wehen Wiesbaden

Datum: Mittwoch, 21. April 2021

Uhrzeit: 19.00 Uhr (im LIVE-TICKER)

Stadion: Ostseestadion

Zuschauer: 0 aufgrund von Corona-Schutzverordnungen

Hansa Rostock - Wehen Wiesbaden LIVE im TV: So wird heute die 3. Liga übertragen

Hansa Rostock gegen Wehen Wiesbaden - gerade die Heimmannschaft kann auf eine große Fanbasis blicken. Nicht wenige wünschen sich das Team von der Ostsee zurück in die 2. Bundesliga, diese Saison könnte der Aufstieg endlich passieren.

Ein Sieg gegen den Konkurrenten aus der hessischen Landeshauptstadt wäre dabei Gold wert, viele Anhänger:innen werden sich das Spiel anschauen wollen. Aber wird die 3. Liga heute überhaupt im TV gezeigt?

Rostock - Wiesbaden im TV: So seht ihr die 3. Liga im Fernsehen

Gute Nachrichten für alle Fans, die sich das Spiel anschauen wollen: Ja, die Partie zwischen Hansa Rostock und Wehen Wiesbaden ist heute LIVE im TV zu sehen!

MagentaSport ist der richtige Ansprechpartner für all diejenigen, die es sich heute vor dem Topspiel der 3. Liga gemütlich machen wollen. Der Fernsehsender eines großen rosaroten Kommunikationsunternehmen überträgt in dieser Saison alle Spiele der 3. Liga!

MagentaSport im Überblick: So günstig ist der Sportsender

Dabei kann man MagentaSport sogar kostenlos abonnieren: Telekomkund:innen mit aktivem Vertrag können zwölf Monate lang gratis auf das gesamte Programm zugreifen.

Alternativ gibt es noch weitere Angebote: So können Telekomkund:innen für 9,95 Euro monatlich ein Kombipaket buchen, bei dem man auch auf Sky Sport Kompakt (Konferenzen der Bundesliga und Champions League) Zugriff hat.

Für alle Zuschauer:innen ohne Telekomvertrag wird es ein wenig teurer: 9,95 Euro monatlich kostet MagentaSport im Jahresvertrag, im flexiblen Monatsabonnement muss man 16,95 Euro pro Monat bezahlen.

3. Liga LIVE im TV: So wird Hansa Rostock - Wehen Wiesbaden übertragen

Anstoß : 19.00 Uhr

: 19.00 Uhr Beginn der Übertragung : 18.45 Uhr

: 18.45 Uhr Sender : MagentaSport

: MagentaSport Moderation : Gari Paubandt

: Gari Paubandt Kommentar: Andreas Mann

Alle zeitgleichen Begegnungen der 3. Liga LIVE im TV: Das ist die MagentaSport-Konferenz

Anstoß : 19.00 Uhr

: 19.00 Uhr Beginn der Übertragungen : 18.45 Uhr

: 18.45 Uhr Moderation : Sascha Bandermann

: Sascha Bandermann Kommentar : Alexander Kunz

: Alexander Kunz Sender : MagentaSport

: MagentaSport Gezeigt Spiele der 3. Liga: VfB Lübeck - FC Ingolstadt 04 1. FC Saarbrücken - SV Waldhof Mannheim SpVgg Unterhaching - Türkgücü München FC Hansa Rostock - SV Wehen Wiesbaden SV Meppen - 1. FC Magdeburg



Hansa Rostock gegen Wehen Wiesbaden im LIVE-STREAM: Die 3. Liga LIVE im Internet verfolgen

Ihr wollt heute unbedingt die 3. Liga sehen, habt aber kein TV-Gerät, auf welchem das mit MagentaSport möglich ist? Die Alternative heißt LIVE-STREAM: So kann man auch mit Geräten mit einer Internetverbindung die Spiele verfolgen.

Hansa Rostock vs. Wehen Wiesbaden im Internet: So seht ihr die 3. Liga im Internet

Wie die Konkurrenz in anderen Wettbewerben (DAZN, ARD, ZDF, Sport1, Eurosport, Sky) bietet auch MagentaSport LIVE-STREAMS an. So können auch Fans ohne Fernseher im Wohnzimmer das Rostock-Spiel verfolgen.

Die Preise dafür sind dieselben wie beim Fernsehen - ihr habt also die gleiche Auswahl. Auch das Programm bleibt gleich: Wenn ihr MagentaSport bucht habt ihr Zugriff auf die gesamte 3. Liga, zahlreiche Basketball-Wettbewerbe (BBL, EuroLeague, FIBA, DBB), Eishockey, LIQUI MOLY Handball-Bundesliga und Bayern-TV.

MagentaSport überträgt die 3. Liga im LIVE-STREAM: Das ist die kostenlose App

Die Aufstellungen von Hansa Rostock und Wehen Wiesbaden: So laufen die Mannschaften in der 3. Liga auf

Etwa eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die beiden Teams ihre Aufstellungen. Wir tragen diese daraufhin hier ein, klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel!

Hansa Rostock vs. Wehen Wiesbaden: So wird die 3. Liga übertragen