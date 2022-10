Gruppe G bei der WM 2022: Spielplan, Tabelle, Ergebnisse, Teams – alle Infos zur Vorrunde bei der Weltmeisterschaft

Bei der Weltmeisterschaft 2022 ist Brasilien in der Gruppe G der große Favorit. Hier gibt's alle Infos.

Kann Rekord-Weltmeister Brasilien seinen nächsten WM-Titel holen? Die Antwort auf die Frage erhalten wir vom 20. November bis zum 18. Dezember bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Im Wüstenstaat herrschen im Sommer sehr heiße Temperaturen, weshalb wir in diesem Jahr erstmals eine WM im Winter erleben.

Im Eröffnungsspiel stehen sich am 20. November Gastgeber Katar und Ecuador gegenüber. Dabei handelt es sich um ein Spiel aus der Gruppe A. Nach und nach beginnt in den anderen Gruppen die Jagd auf den WM-Titel. Der Startschuss in Gruppe G fällt am 24. November.

Hier erhaltet Ihr alle Informationen zur Gruppe G bei der WM 2022. Spielplan, Tabelle, Ergebnisse und die Teams dieser Vorrundengruppe.

WM 2022: Welche Teams sind in Gruppe G?

Der klangvollste Name unter den vier Teilnehmern der Gruppe G ist Brasilien. Die Seleção gewann in der Vergangenheit bereits fünf WM-Titel, den letzten vor 20 Jahren. Titel Nummer sechs ist der hochkarätig besetzten Mannschaft um Superstar Neymar zuzutrauen, erst recht der Sieg in Gruppe G.

Dahinter ist der Kampf um Platz zwei, der ebenfalls noch zur Teilnahme am Achtelfinale berechtigt, ausgeglichen. Die Schweiz, Serbien und Kamerun sollten sich einen spannenden Wettstreit liefern.

Gruppe G bei der WM 2022: Die Tabelle

PLATZ LAND SPIELE PUNKTE TORE 1 Brasilien 0 0 - Schweiz 0 0 - Serbien 0 0 - Kamerun 0 0 -

WM 2022, Gruppe G: Der Spielplan

Eröffnet wird die Gruppe G am 24. November mit den Partien Schweiz vs. Kamerun und Brasilien vs. Serbien.

Weiter geht es am 28. November mit Kamerun vs. Serbien und Brasilien vs. Schweiz, ehe am 2. Dezember in den Partien Kamerun vs. Brasilien und Serbien vs. Schweiz die Entscheidung darüber fällt, welche zwei Mannschaften ins Achtelfinale einziehen und welche zwei nach Hause fahren müssen.

Gruppe C bei der WM 2022: Das sind die Spiele und Ergebnisse

DATUM SPIELTAG PAARUNG ERGEBNIS 24. November, 11 Uhr 1 Schweiz - Kamerun - 24. November, 20 Uhr 1 Serbien - Brasilien - 28. November, 11 Uhr 2 Kamerun - Serbien - 28. November, 17 Uhr 2 Brasilien - Schweiz - 2. Dezember, 20 Uhr 3 Kamerun- Brasilien - 2. Dezember, 20 Uhr 3 Serbien - Schweiz -

WM 2022, Gruppe G: Welche Gegner könnten im Achtelfinale warten?

Im Achtelfinale kommt es zwischen den Ersten und Zweiten der Gruppen G und H (Portugal, Uruguay, Südkorea, Ghana) zu Überkreuzspielen.

Der Erste der Gruppe G, der Papierform nach Brasilien, spielt am 5. Dezember (20 Uhr) gegen den Zweiten der Gruppe H, der Zweite der Gruppe G am 6. Dezember (20 Uhr) gegen den Sieger der Gruppe H.