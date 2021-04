Bundesliga jetzt live: Gladbach vs. SC Freiburg im LIVE-TICKER - 2:1

Am Samstagabend kommt es in der Bundesliga um 20.30 Uhr zum Duell Gladbach gegen den SC Freiburg. Goal begleitet das Spiel heute im LIVE-TICKER.

Beim Duell von Borussia Mönchengladbach mit dem SC Freiburg geht es heute Abend um Punkte in der Bundesliga . Um 20.30 Uhr wird das Spiel angepfiffen - hier begleiten wir das Duell im LIVE-TICKER.

Der SC Freiburg liegt in der Bundesliga derzeit auf Platz acht und hat 37 Punkte auf dem Konto, Gladbach rangiert zwei Punkte dahinter. Wer steht nach diesem Duell weiter oben in der Tabelle?

Gladbach vs. SC Freiburg 2. Halbzeit - 2:1 (0:1) Tore 0:1 Sallai (10.), 1:1 Thuram (53.), 2:1 Thuram (60.) Aufstellung Gladbach Sommer - Lainer, Ginter, Beyer, Wendt - Kramer, Neuhaus - Wolf (ab 46. Zakaria), Stindl, Thuram (ab 76. Embolo) - Plea Aufstellung Freiburg Müller - Schlotterbeck, Lienhart (ab 68. Heintz), Gulde - Schmid, Santamaria, Keitel, Günter - Sallai (ab 76. Burkart) - Höler, Demirovic Gelbe Karten Demirovic (32.), Kramer (80.)

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

Gladbach vs. SC Freiburg jetzt im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

80. | Kramer holt sich die Gelbe Karte ab. Das ist aktuell aber nur Nebensache.

78. | Nach dem Sturmlauf der Gladbacher unmittelbar nach dem Seitenwechsel sind die Torraumszenen nun wieder deutlich weniger frequentiert. Freiburg kämpft sich gerade wieder ins Spiel.

Gladbach vs. SC Freiburg im LIVE-TICKER: WECHSEL

76. | Und Rose nimmt den Doppeltorschützen vom Platz. Embolo darf für Thuram ran.

76. | Streich nimmt Sallai runter und bringt Burkart in die Partie. Nach der furiosen ersten Hälfte war von Sallai nichts mehr zu sehen.

73. | Stand jetzt verspielt Freiburg nach Führung in dieser Saison die Punkte 16-18. Eine unfassbare Zahl! Im Breisgau will man sich nicht ausmalen, wenn es die Ehrmann-Werbung künftig auch in der Champions League gäbe.

70. | Die Gladbacher verstehen die Welt nicht mehr! Es ist kein Abseits von Stindl, doch der Treffer zählt trotzdem nicht. Denn: Im Vorfeld soll es ein Foulspiel von Lainer an Gulde gegeben haben.

Gladbach vs. SC Freiburg im LIVE-TICKER: WECHSEL

69. | Derweil wechselt Streich erstmal aus und bringt Heintz für Lienhart.

67. | Was ist hier los? Stindl erzwingt das Eigentor von Santamaria, doch die Fahne des Assistenten ist oben. Jetzt ist der VAR gefragt.

Gladbach vs. SC Freiburg im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

64. | Höler geht mit der offenen Sohle zum Ball und trifft so Ginter im Gesicht, der behandelt werden muss. Für Höler ist es wie bei Demirovic die 5. Gelbe Karte, entsprechend verpassen beide den nächsten Spieltag gesperrt.

63. | Bleibt es bei diesem Ergebnis, dürfen sich wohl alle Fußballfans auf das Interview von Christian Streich nach dem Spiel freuen. Der Mann muss bedient sein, und zwar ordentlich. Wir erinnern uns kurz an die zahlreichen ausgelassenen Großchancen seiner Elf im ersten Durchgang.

Tooooooor! Gladbach vs. SC Freiburg 2:1 - Torschütze: Thuram

60. | Toooor! BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - SC Freiburg 2:1. Thuram schlägt doppelt zu! Kramer gewinnt den Ball im Mittelfeld und richtet den Blick nach vorne. Thuram gibt den Laufweg vor und Kramer bedient den Franzosen perfekt, der nur noch Müller umkurven muss und souverän einschiebt!

58. | Eieiei! Gladbach kombiniert überragend durchs Zentrum, im Sprint geht Zakaria an Freund und Feind vorbei, nur um dann im Sechzehner über die eigenen Füße zu fallen! Wieder war hier mehr drin für Gladbach.

56. | Es ist ein brutaler Start der Gladbacher in den zweiten Durchgang. Die Hausherren spielen so, als hätten sie die erste Hälfte nicht erlebt! Und Freiburg ist aktuell mächtig am schwimmen.

Tooooooor! Gladbach vs. SC Freiburg 1:1 - Torschütze: Thuram

53. | Toooor! BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - SC Freiburg 1:1. Thuram erzwingt den Ausgleich! Wieder läuft Gladbach über die rechte Seite an, sogar Ginter rückt hoch bis zum Sechzehner und bringt letztlich den Ball in die Box. Stindtl verlängert mit dem Rücken zum Tor und findet so glücklich Thuram, der aus der Drehung abschließt und Santamaria trifft. Aus fünf Metern hat Müller keine Chance!

51. | Sallai probiert sich ins Spiel einzubringen, startet aber aus dem Abseits und wird entsprechend wieder zurückgepfiffen.

48. | Guter Beginn der Hausherren! Über die rechte Seite drücken Lainer und Neuhaus, schließlich segelt der Ball hoch an den Fünfer und Thuram kommt zum Kopfball, ohne Druck ist der Abschluss aber kein Problem für Müller.

46. | Die zweite Halbzeit läuft!

Gladbach vs. SC Freiburg im LIVE-TICKER: WECHSEL

46. | Rose tauscht in der Pause einmal aus. Wolf, nahezu unsichtbar im ersten Durchgang, bleibt in der Kabine. Zakaria ist im Spiel und damit sehen wir bei Gladbach jetzt wohl eine Dreierkette.

Gladbach vs. SC Freiburg im LIVE-TICKER: 2. HALBZEIT LÄUFT

Halbzeit | Was für eine erste Hälfte von Freiburg, nach der man wohl festhalten muss, dass die Gäste mit dem 1:0 nicht zufrieden sein können. Drei, vier weitere Megachancen hat der Sportclub hier liegen lassen. All das macht eine Gladbacher Defensive möglich, die den Ausfall von Elvedi bisher nicht kompensieren kann und teilweise vogelwild verteidigt. Dazu muss man sagen: Eine echte Torchance hatten die Borussen auch nicht. Rose muss in der Kabine mächtig was bewegen, damit dieser Abend nicht ein ganz böses Ende nimmt. Gleich machen wir weiter.#

Gladbach vs. SC Freiburg im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45.+2. | Pausenpfiff im Borussia-Park. Freiburg führt mit 1:0 gegen Gladbach.

45.+1. | Unfassbare Szene! Sallai bringt den Ball von der rechten Seite an den kurzen Pfosten, wo sich Demirovic durchtankt und per Kopf verlängert. Höler läuft am zweiten Pfosten ein und muss nur noch einschieben, doch Sommer steht einfach goldrichtig und blockt den Ball zentimetergenau mit dem Schienenbein ab!

45. | Wir legen eine Minute oben drauf.

43. | Wieder lassen die Gäste einen guten Konter liegen! Höler gewinnt den Ball und treibt das Spiel durchs Zentrum an, ehe er für Sallai überlässt. Der zieht von der rechten Seite aus rüber und kann Demirovic den Ball in den Lauf legen, spielt den Pass aber in den Rücken. Demirovic verliert erst an Tempo und schließlich den Ball.

40. | Wolf? Kein Faktor. Thuram? Ebenso wenig. Stindl und Neuhaus? Wie immer bemüht, aber ohne Witz und die Portion Glück. Das liest sich sehr nüchtern, ist aber so.

38. | Und Gladbach hat mittlerweile arge Probleme, mit dem Ball bis vor das Freiburger Tor zukommen. Lange Bälle wollen sie nicht spielen und flache Pässe lässt Freiburg nicht zu. Das sieht aktuell sehr schlecht aus für alle, die es mit der Fohlenelf halten.

35. | Freiburg scheitert gerade nur an sich selbst! Wieder bespielen die Gäste die freien Räumen hinter Gladbachs Viererkette und brechen mit drei Mann durch. Höler bringt den Ball von links zu Santamaria, der im Strafraum ins Stolpern kommt und noch Sallai bedienen will, doch Beyer kann den schwachen Querpass noch zur Ecke klären! Freiburg kann hier 3:0 führen!

Gladbach vs. SC Freiburg jetzt im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

32. | Nein, nicht Stindl. Wendt wurde auserkoren und schnippelt die Kugel auch über die Mauer, aber auch einen halben Meter am rechten Knick vorbei.

31. | Demirovic sieht die erste Gelbe Karte am Samstagabend, der Freiburger kommt gegen Thuram zu spät und verursacht so eine gute Freistoßmöglichkeit für die Borussia.

28. | Wir schauen auf die Zahlen: 6:3 Torschüsse für Gladbach und 60 Prozent Ballbesitz bei der Rose-Elf, die besten Offensivaktionen hatten aber die Gäste aus dem Breisgau.

25. | Sallai ist überall! Freiburg schlägt den Ball tief aus der eigenen Hälfte über die Spielfeldmitte hinweg, bei Ginter und Beyer passt die Abstimmung nicht und so kann Sallai alleine dem Ball nachjagen, doch Sommer spielt gut mit und klärt die Szene weit vor dem Kasten.

22. | Sallai verpasst den Doppelpack! Doppelpass auf der rechten Seite mit Santamaria und der Freiburger Rechtsaußen läuft schon wieder alleine auf den Gladbacher Kasten zu, Sallai verzögert kurz und jagt den Ball dann mit voller Wucht aufs kurze Eck, doch Sommer steht richtig und pariert stark!

20. | So kann es gehen für Gladbach! Mit einem schnellen Vertikalball an den Sechzehner haben die Hausherren eine klare Überzahl im Freiburger Strafraum, Plea hat aber nicht den Überblick und sucht stattdessen den Abschluss, der abgefälscht in Müllers Armen landet.

18. | Gladbach reagiert relativ unbeirrt und will das eigene Spiel weiter durchziehen, vielleicht ist aber die Frechheit aus den ersten Minuten verloren gegangen. Die Gastgeber wirken in ihren Aktionen etwas zu zaghaft.

15. | Die Statistik versorgt uns mit reichlich Relevantem: Sallai trifft erstmals in zwei Bundesligaspielen in Folge, während Demirovic erstmals nach neun Spielen wieder eine Torvorlage gibt. Der 6. Assist für den Freiburger Stürmer in dieser Saison.

13. | Kalte Dusche für die Borussia, natürlich sinnbildlich gesprochen. Die Fohlenelf ist eigentlich besser in dieses Spiel gekommen, darf nun aber einmal mehr einem Rückstand hinterherlaufen.

Tooooooor! Gladbach vs. SC Freiburg 0:1 - Torschütze: Sallai

10. | Toooor! Borussia Mönchengladbach - SC FREIBURG 0:1. Sallai schlägt eiskalt zu! Gladbach rückt zu langsam raus und da startet Demirovic auf dem linken Flügel schon die Gegenbewegung. Freiburgs Stürmer wird hervorragend bedient und hat das Auge für Sallai, der im Zentrum mitmacht und alleine vor Sommer steht. Aus kurzer Distanz schlägt es rechts unten ein!

8. | Schmid und Sallai setzen erste Akzente über ihre rechte Seite, Gladbach ist auf den Offensivdrang der Freiburger über diese Seite aber auch entsprechend eingestellt und schiebt mit vielen Mann rüber.

5. | Wow. In den ersten fünf Minuten haben die Freiburger keinen Fuß vor den anderen gesetzt, Gladbach kassiert den Ball ein und läuft mit ordentlicher Intensität an.

2. | Und die Borussia ist auch sofort im Spiel. Plea dreht seinen Gegenspieler ein und drückt mal aus 25 Metern ab. Der Schuss wird zwar geblockt, doch auch den zweiten Ball bringt Stindl ansatzlos auf den Kasten. Müller macht einen überraschten Eindruck und hat erste Probleme mit dem Schuss.

1. | Anstoß im Borussia-Park!

Gladbach vs. SC Freiburg jetzt im LIVE-TICKER: Anpfiff

vor Beginn | Geleitet wird die Partie heute Abend von Christian Dingert. Der 40-Jährige hat schon einige Bundesliga-Saisons auf dem Buckel, in dieser Spielzeit hatte er es schon zweimal mit Freiburg und einmal mit Gladbach zu tun.

vor Beginn | Doch es spricht nicht nur das Ergebnis der vergangenen Saison heute Abend für Gladbach, sondern die komplette jüngere Vergangenheit. Seit 16 Heimspielen sind die Fohlen im Borussia-Park gegen Freiburg ungeschlagen! Bei zehn Siegen und sechs Remis.

vor Beginn | Das vergangene Auswärtsspiel der Freiburger hier am Niederrhein endete übrigens in einer Niederlage, Gladbach konnte den Sportclub in der vergangenen Spielzeit mit 4:2 schlagen. Damals spielentscheidend Doppelpacker Embolo.

vor Beginn | Das Hinspiel in Freiburg endete 2:2 unentschieden. Nach Treffern von Lienhart und Embolo in der ersten Halbzeit trafen der ehemalige Gladbacher Grifo für Freiburg und Gladbachs Plea in weniger als zwei Minuten nach der Pause (49. / 50.) zum 2:2-Endstand. Freiburg hatte zwar mehr als doppelt so viele Torschüsse (15:7) wie Gladbach, holte schließlich aber nur einen Punkt gegen die Fohlenelf.

vor Beginn | Wir schauen auf die Tabelle und stellen fest, dass die beiden Klubs ganz nah beieinander liegen. Freiburg mit 37 Punkten auf Rang 8, Gladbach mit einem Zähler weniger auf Rang 10. Mit einem Sieg heute Abend wäre allerdings für beide Teams nicht mehr als der Sprung auf Rang 7 drin.

vor Beginn | Wie sein Gegenüber Rose hat auch Streich einen kurzfristigen Ausfall zu beklagen, denn Linksaußen und Spielgestalter Grifo wurde positiv getestet und musste folglich in Quarantäne. Außerdem fehlt Mittelfeldmotor Höfler am Samstagabend gelb-gesperrt, während Petersen nach überstandener Corona-Erkankung wieder zur Verfügung steht.

vor Beginn | Und diese Mannschaft schickt Christian Streich auf den Platz: Müller - Lienhart, Schlotterbeck, Gulde - Schmid, Santamaria, Keitel, Günter - Sallai, Demirovic, Höler.

vor Beginn | Die Gladbacher müssen einen kurzfristigen Ausfall verkraften, denn Elvedi hat im Abschlusstraining einen Schlag auf die Wade bekommen und steht nicht zur Verfügung, dafür rückt Beyer in die Abwehr. Außerdem fehlt heute Abend Bensebaini ebenso wie Hofmann, der in der Länderspielpause positiv auf Covid-19 getestet wurde. Aber ansonsten hat Rose am Samstagabend freie Auswahl.

vor Beginn | Starten wir rein in den Samtagabend, das ist die erste Elf der Borussia: Sommer - Lainer, Ginter, Beyer, Wendt - Kramer, Neuhaus - Wolf, Stindl, Thuram - Plea.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 27. Spieltages zwischen Borussia Mönchengladbach und dem SC Freiburg.

Gladbach vs. SC Freiburg live: Die Aufstellung

Aufstellung Borussia Mönchengladbach:

Sommer - Lainer, Ginter, Beyer, Wendt - Kramer, Neuhaus - Wolf, Stindl, Thuram - Plea

Aufstellung SC Freiburg:

Der SC Freiburg muss nach einem positiven Coronatest vorerst auf Stürmer Vincenzo Grifo verzichten. Bei dem 27-Jährigen fiel nach der Rückkehr von der italienischen Fußball-Nationalmannschaft "ein weiterer Corona-Verlaufstest mit niedriger Viruskonzentration positiv aus", teilten die Breisgauer mit.

Alle übrigen Tests innerhalb der Mannschaft seien negativ ausgefallen. Grifo hat sich nach Klubangaben umgehend in Quarantäne begeben. Die Reise zum Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstagabend trat der Angreifer somit nicht an. (SID)

Müller - Schlotterbeck, Lienhart, Gulde - Schmid, Santamaria, Keitel, Günter - Sallai - Höler, Demirovic

Gladbach vs. SC Freiburg im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Während Borussia Mönchengladbach keins der letzten 13 Bundesliga-Gastspiele beim SC Freiburg gewann, sind die Fohlen zu Hause seit 16 Bundesliga-Spielen unbesiegt gegen die Breisgauer (10 Siege, 6 Remis) – nur gegen Leverkusen (19 Spiele bis 1997) und Bochum (18 bis 1989) hatte die Borussia längere BL-Heimserien.

Borussia Mönchengladbach blieb nur in einem der 18 Bundesliga-Heimspiele torlos gegen Freiburg (0-0 im März 2012) und erzielte dabei 34 Tore – mehr als doppelt so viele wie in den 19 Bundesliga-Gastspielen in Freiburg (14).

Borussia Mönchengladbach verlor nur 1 der 18 Bundesliga-Heimspiele gegen den SC Freiburg (10 Siege, 7 Remis): mit 1-2 im April 1995. Unter allen Teams, gegen welche die Fohlen mindestens 10-mal zu Hause im Oberhaus antraten, ist die Niederlagenquote nur gegen Braunschweig geringer (5%) als gegen den SC (6%).

Borussia Mönchengladbach beendete beim 3-0 auf Schalke die Serie von 7 sieglosen Bundesliga-Spielen (2 Remis, 5 Niederlagen) und feierte nach 4-2 gegen Dortmund am 18. Spieltag den 2. BL-Sieg in der Rückrunde.

Borussia Mönchengladbach verlor die vergangenen 4 Pflichtspiele zu Hause im Borussia Park allesamt – mehr zuletzt 2010/11 unter Michael Frontzeck (5 und zugleich negativer Vereinsrekord).

Der Sport-Club Freiburg spielt mit 37 Punkten und einer ausgeglichenen Torbilanz

(39-39) nach 26 Partien die zweitbeste Bundesliga-Saison seiner Vereinshistorie - nur 1994/95 waren es umgerechnet mehr Zähler nach 26 Partien (52).

Der Sport-Club Freiburg schoss bereits 39 Tore nach 26 Bundesliga-Spielen, das überboten die Breisgauer zu diesem Zeitpunkt nur in ihren ersten beiden BL-Spielzeiten 1993/94 (41) und 1994/95 (55).

Mönchengladbachs Lars Stindl erzielte zuletzt auf Schalke sein 11. Tor in dieser Bundesliga-Saison und stellte damit seinen persönlichen Bestwert aus der Saison 2016/17 ein. Mit 11 Treffern ist er zugleich der beste deutsche Torschütze in dieser BL-Saison.

Mönchengladbachs Jonas Hofmann gab gegen Schalke bereits seinen 10. Assist in dieser Bundesliga-Saison - der einzige Gladbacher, der seit det. Datenerfassung 2004/05 mehr Vorlagen in einer BL-Saison gab, war Juan Arango 2011/12 (12).

Als erster Spieler dieser Bundesliga-Saison muss Freiburgs Nicolas Höfler aufgrund der 10. Gelben Karte zum zweiten Mal eine Gelb-Sperre absitzen.

Gladbach vs. SC Freiburg im LIVE-TICKER: Die Vorberichte zur Partie

Gladbach vs. SC Freiburg - Rose hofft auf Aufschwung nach Schalke-Sieg

Trainer Marco Rose hofft, dass Borussia Mönchengladbach durch den jüngsten 3:0-Sieg bei Schalke 04 den nötigen Aufschwung für die letzten Spieltage in der Fußball-Bundesliga mitnehmen kann. "Im Verein hatten wir zuletzt eine schwierige Phase. Im Fußball ist man immer auf Siege angewiesen, die haben in dieser Phase gefehlt", meinte der Coach, der in der kommenden Saison Borussia Dortmund betreut: "Der Erfolg auf Schalke war sehr wichtig für uns, er hat gutgetan. Daran müssen wir anknüpfen."

Sportdirektor Max Eberl sieht es ähnlich: "Im Verein wollen wir den größtmöglichen sportlichen Erfolg haben. Die vergangenen Wochen waren schwierig für uns. Jetzt gilt es für uns nach vorne zu schauen. Wir haben weiterhin die Chance, um Europa zu kämpfen, und das werden wir tun - zusammen, für den Verein."

Der nächste Gegner am Samstag (20.30 Uhr/DAZN) ist der SC Freiburg. Die Breisgauer seien "ein unangenehmer Gegner. Wir müssen am Samstagabend auf den Punkt da sein und wollen die drei Punkte unbedingt holen", äußerte Rose. Mit dem Ball müsse sein Team versuchen, "die Aufgaben, die Freiburg uns stellt, gut zu lösen und Tore zu erzielen".

Mit dem bei der Nationalmannschaft positiv auf das Coronavirus getesteten Jonas Hofmann stehe er "regelmäßig im Austausch". Er habe leichte Corona-Symptome, "aber grundsätzlich geht es ihm gut. Neue Ausfälle gibt es nach aktuellem Stand nicht", sagte Rose.

Gladbach vs. SC Freiburg - Streich: Eine "Schaufel" mehr für den Traum von Europa

Trainer Christian Streich sieht beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg für die Erfüllung des Traums vom Europacup noch Steigerungsbedarf. "Wir müssen eine Schippe drauflegen, um die Europa League zu erreichen", sagte der 55-Jährige auf der virtuellen Pressekonferenz: "Das muss keine Baggerschippe sein, eine Schaufel genügt."

Derzeit fehlen den achtplatzierten Freiburgern drei Punkte auf Rang sechs, der Siebte Union Berlin ist sogar nur einen Zähler voraus. Und im Windschatten lauert mit einem Punkt weniger der kommende Gegner Borussia Mönchengladbach. "Das wird kein einfaches Spiel für uns - aber für sie auch nicht", sagte Streich.

Voraussichtlich kann der dienstälteste Trainer der Liga am Samstag (20.30 Uhr/DAZN) wieder auf Edeljoker Nils Petersen zurückgreifen. Der Angreifer soll nach dem Ende seiner Corona-Quarantäne am Freitag wieder zur Mannschaft stoßen.

Fehlen wird allerdings Nicolas Höfler. Auch ohne den gelbgesperrten Mittelfeldspieler habe man "die Erwartung, dass wir in Mönchengladbach ein gutes Spiel machen", führte Streich aus: "Wir sind schon ehrgeizig".

