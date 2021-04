Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg im TV und LIVE-STREAM?

Borussia Mönchengladbach empfängt am späten Samstagabend den SC Freiburg. Goal erklärt, wie das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen / gezeigt wird.

Spannung in der Bundesliga : Borussia Mönchengladbach empfängt am Samstag den SC Freiburg . Anstoß im Borussia-Park ist um 20.30 Uhr.

Es ist ein ungewöhnlicher Zeitpunkt für ein Bundesligaspiel: Samstags um 20.30 Uhr findet eigentlich keine Partie im deutschen Oberhaus statt. Allerdings hat der Termin an diesem Wochenende einen bestimmen Grund.

Aufmerksamen Bundesligafans wird aufgefallen sein, dass es an diesem 27. Spieltag kein Freitagsspiel gibt - das liegt an der vergangenen Länderspielpause . Damit die Spieler nicht in einem Zwei-Tage-Rhythmus im Einsatz sind, wurde die Begegnung vom Freitag, also Mönchengladbach gegen Freiburg , auf den Samstag verlegt.

Nur einen Punkt trennen die beiden Bundesligisten, kann eine der beiden Mannschaften am Samstag noch einen Angriff in Richtung Europa wagen? Goal erklärt, wie die Bundesliga übertragen / gezeigt wird.

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg? Die Bundesliga am Samstagabend im Check

Begegnung Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg Datum Samstag | 04.04.2021 Wettbewerb Bundesliga | 27. Spieltag | Rückrunde Anstoß 20.30 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER ) Ort Borussia-Park | Mönchengladbach

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach gegen SC Freiburg LIVE im TV? So seht ihr die Bundesliga im Fernsehen

Das Spiel der Bundesliga am späten Samstagabend verspricht uns einiges an Spannung : Zehnter gegen Achter, nur einen Punkt trennen die beiden Teams voneinander, wobei für beide die Qualifikation für das europäische Geschäft weiterhin möglich ist.

Die Spieler auf dem Platz werden also alles geben - das will sich kein/e vernünftige/r Fußballanhänger:in entgehen lassen. Aber wird das Spiel am Samstag überhaupt im TV übertragen?

Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg nicht im TV? So läuft die Bundesliga im Fernsehen

Schlechte Nachrichten für alle Fans der Borussia oder des Schwarzwaldklubs: Die Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und dem SC Freiburg wird nicht LIVE im TV zu sehen sein!

Der Grund: Keiner der zahlreichen Fernsehsender konnte sich die Übertragungslizenzen für diese Begegnung sichern, weshalb auch Sender wie das ZDF oder Sky die Partie nicht ausstrahlen dürfen.

Borussia Mönchengladbach gegen SC Freiburg: So seht ihr die Bundesliga (kostenlos) im TV!

Allerdings heißt das nicht, dass das Freiburg-Spiel gar nicht übertragen wird: Streamingdienst DAZN hat sich die Rechte an der Übertragung gesichert und wird das Spiel deshalb auf seiner Plattform übertragen!

Für die meisten Anhänger:innen sind das exzellente Nachrichten - die Vorteile von DAZN schauen wir uns in diesem Artikel noch genauer an. Aber wie lösen Fans, die das Spiel auf dem Fernseher sehen wollten, das Problem ?

Ganz einfach: Mit einem Smart-TV kann man die kostenlose DAZN-App herunterladen! In dieser dann anmelden oder kostenlos registrieren und den passenden LIVE-STREAM auswählen - schon kann der Fußballabend beginnen!

Borussia Mönchengladbach empfängt den SC Freiburg: So läuft die LIVE-Übertragung auf DAZN ab

Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Moderation: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentar : Freddy Harder

: Freddy Harder Experte : Ralph Gunesch

: Ralph Gunesch Plattform : DAZN

Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg im TV und LIVE-STREAM: So wird zwischen Sky und DAZN die Bundesliga in dieser Saison aufgeteilt

Termin Übertragung Freitag , 20.30 Uhr DAZN (diesen Spieltag ausnahmsweise am Samstag, 20.30 Uhr) Samstag , 15.30 Uhr Sky Samstag , 18.30 Uhr Sky Sonntag , 13.30 Uhr (fünf Mal pro Saison) DAZN Sonntag , 15.30 Uhr und 18.00 Uhr Sky Montag , 20.30 Uhr DAZN

Wer überträgt / zeigt die Bundesliga im LIVE-STREAM? Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg im Internet sehen

Sky überträgt am Samstag zwar die Bundesliga, allerdings nur die Begegnungen um 15.30 Uhr und 18.30 Uhr - das Abendspiel ist DAZN vorbehalten. Das wird die meisten Anhänger:innen freuen - allerdings wird es auch einige geben, die sich noch nicht mit der Plattform auskennen. Für euch haben wir in den nächsten Abschnitten die wichtigsten Informationen zusammengefasst.

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga: Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg kostenlos auf DAZN sehen!

Fangen wir mit dem beliebtesten Feature von DAZN an - dem Probemonat . Dieser ist kostenlos - ihr könnt euch also 30 Tage lang das gesamte DAZN-Programm anschauen, ohne einen Cent bezahlen zu müssen!

Kostenlos ist ja schon Argument genug, es wird aber noch besser: Der Probemonat ist unverbindlich , ihr seid also nicht gezwungen, im Anschluss etwas zu bezahlen, sondern könnt ganz einfach kündigen!

So günstig ist nur DAZN : #BMGSCF läuft im LIVE-STREAM

Ihr habt bereits euren Probemonat aufgebraucht, seid aber so beeindruckt von der Qualität und Programmvielfalt des Ismaninger Streamingdiensts, dass ihr weiterhin bei DAZN Kunde bleiben wollt? Dann habt ihr zwei unterschiedliche Optionen, die das gleiche Programm ausstrahlen. Nur Laufzeit und Kosten unterscheiden sich.

Jahresabo | jährliche Zahlung | jährlich kündbar | 119,99 Euro pro Jahr

Monatsabo | monatliche Zahlung | monatlich kündbar | 11,99 Euro pro Monat

Bundesliga und viel mehr: So viel LIVE-Sport zeigt in Deutschland nur DAZN !

DAZN zeigt mehr als 8.000 LIVE-Events pro Jahr - wer hier nichts für sich findet, der ist wirklich selbst schuld! Übersicht gefällig? Wir haben euch eine kleine, aber feine Auswahl zusammengestellt:

Boxen

Fußball ​Champions League Europa League Bundesliga Serie A Ligue 1 LaLiga MLS englischer Spitzenfußball Liga NOS Copa Libertadores Eredivisie usw.

American Football

Basketball

UFC

Wintersport

Darts

Handball

Motorsport

Leichtathletik

Tennis

und vieles mehr!

Die Aufstellungen in der Bundesliga: So werden Borussia Mönchengladbach und de

Die Aufstellungen beider Teams werden hier eine Stunde vor Anpfiff eingetragen. Wer also wissen möchte, wie Marco Rose und Christian Streicht ihre Mannschaften auf das Feld schicken, sollte rechtzeitig hier vorbeischauen.

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach gegen den SC Freiburg im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER: Die Übertragungsmöglichkeiten der Bundesliga