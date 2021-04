Darum zeigt Sky nicht Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg live: Die Übertragung der Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Borussia Mönchengladbach empfängt in der Bundesliga heute Abend den SC Freiburg. Goal erklärt, wieso die Begegnung nicht auf Sky übertragen wird.

Späte Bundesligabegegnung in der Bundesliga an diesem Samstag: Borussia Mönchengladbach und der SC Freiburg treffen erst um 20.30 Uhr aufeinander, Austragungsort ist der Borussia-Park in Mönchengladbach.

Sieben Pflichtspiele in Folge verlor Borussia Mönchengladbach im Februar und März, erst im letzten Spiel vor der Länderspielpause gegen den FC Schalke 04 gab es wieder einen Erfolg - aktuell befindet man sich auf Rang zehn.

Unwesentlich besser sieht die Situation beim SC Freiburg aus: Das Team von Christian Streich rangiert mit einem Punkt mehr als die Elf vom Niederrhein (37) auf Platz acht - uns erwartet also ein Duell auf Augenhöhe.

Mönchengladbach gegen Freiburg - uns erwartet ein spannendes Duell. Goal erklärt in diesem Artikel ausführlich, wieso das Spiel in der Bundesliga heute nicht auf Sky übertragen wird.

Mönchengladbach vs. SC Freiburg: Das Bundesligaspiel heute im Überblick

Begegnung Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg Datum Samstag | 03.04.2021 Wettbewerb Bundesliga | 27. Spieltag | Rückrunde Anstoß 20.30 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER ) Ort Borussia-Park | Mönchengladbach

Darum zeigt Sky heute nicht Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg: Die Übertragung der Bundesliga im TV

Samstag, 20.30 Uhr - diese Uhrzeit ist in Deutschland üblicherweise nicht für Fußball, sondern eher für Familienprogramm oder Blockbuster im TV vorgesehen - heute gibt es aber mal wieder ein Bundesligaspiel um diese Uhrzeit.

Der Grund dafür: Eigentlich wäre die Begegnung zwischen Mönchengladbach und dem SC Freiburg für gestern, Freitag, angesetzt gewesen. Um allerdings den Spielern genug Zeit zwischen Länderspielpause und Bundesligaalltag zu gewähren, wurde das Freitagsspiel auf den Samstag verschoben. Und auch, weil der Karfreitag ein gesetzlicher Feiertag ist.

Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg heute LIVE: Darum zeigt Sky die Bundesliga nicht

Kommen wir nun zur Übertragung der Bundesliga: Aufmerksamen Leser:innen wird bereits beim Lesen der Überschrift aufgefallen sein, dass Sky heute nicht die Bundesliga überträgt. Woran liegt das?

Die Antwort ist einfach und hängt mit dem ungewöhnlichen Termin zusammen: Da Sky nicht die Rechte für die Freitagsspiele hält, darf es auch nicht das Spiel an diesem Samstag übertragen - die Lizenzen bleiben trotz der Verschiebung gleich.

Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg: So seht ihr die Bundesliga heute LIVE im TV und LIVE-STREAM

Das mag für viele Menschen wie ein Schock wirken - doch keine Sorge: Dass Sky nicht die Bundesliga überträgt, heißt nicht, dass Mönchengladbach - Freiburg gar nicht erst gezeigt wird.

Der Streamingdienst DAZN überträgt heute nämlich die Bundesliga! Die beliebte Plattform aus Ismaning ist auch heute wieder LIVE dabei und hat Qualität an die Mikrofone beordert.

Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg: So läuft die Übertragung auf DAZN ab

Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anstoß : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Plattform : DAZN

: DAZN Kommentar : Freddy Harder

: Freddy Harder Experte : Ralph Gunesch

: Ralph Gunesch Moderation : Alex Schlüter

Mönchengladbach vs. Freiburg LIVE im TV: So seht ihr mit DAZN die BuLi auf dem Fernseher

In diesem Artikel schauen wir noch etwas genauer auf DAZN - der junge Streamingdienst ist zwar beliebt, allerdings gibt es sicherlich noch Anhänger:innen, die sich noch nicht so gut mit DAZN auskennen.

Ein wichtiger Aspekt: Dass das Spiel im LIVE-STREAM übertragen wird heißt nicht, dass ihr das Spiel nicht im TV sehen könnt: DAZN-App auf dem Smart-TV herunterladen, kostenlos registrieren und ab geht die Post!

Sky überträgt die Bundesliga nicht: Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg heute im LIVE-STREAM auf DAZN

DAZN überträgt die Bundesliga heute um 20.30 Uhr LIVE - das sind tolle Neuigkeiten für viele Anhänger:innen. Wieso genau, das schauen wir uns in den nächsten Abschnitten an.

Sky überträgt nicht, DAZN dafür kostenlos: So seht ihr Borussia Mönchengladbach gegen den SC Freiburg

Fangen wir mit der beliebtesten Eigenschaft DAZNs an: Dem Probemonat ! Dieser ist kostenlos , ihr könnt also ohne auch nur einen Cent zu bezahlen auf das gesamte Angebot des Streamingdiensts zugreifen!

Doppeltes Glück: Der Gratismonat ist nicht nur kostenlos, sondern auch noch unverbindlich. Heißt: Ihr müsst nicht im Anschluss an den Probemonat ein kostenpflichtiges Abonnement eingehen, sondern könnt ganz einfach kündigen und seit somit an nichts gebunden!

So günstig ist nur DAZN: Das kostet Mönchengladbach - Freiburg nach dem kostenlosen Probemonat

Wenn euch DAZN aber so überzeugt hat, dass ihr weiterhin Abonnent bleiben wollt, gibt es zwei Möglichkeiten: Das Jahresabo und das Monatsabo . Beide Varianten zeigen genau das gleiche Programm und unterscheiden sich nur in Kosten und Abolaufzeit .

Jahresabo | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung | 119,99 Euro pro Jahr

Monatsabo | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung | 11,99 Euro pro Monat

Über 8.000 LIVE-Events pro Jahr: So viel LIVE-Sport zeigt nur DAZN!

DAZN wirkt ja schön und gut, so ganz verstanden, was es da außer Gladbach - Freiburg zu sehen gibt habt ihr aber noch nicht? Dann solltet ihr euch folgende Übersicht anschauen:

Boxen

Fußball ​Champions League Europa League Bundesliga Serie A Ligue 1 LaLiga MLS englischer Spitzenfußball Liga NOS Copa Libertadores Eredivisie usw.

American Football

Basketball

UFC

Wintersport

Darts

Handball

Motorsport

Leichtathletik

Tennis

und vieles mehr!

Die Übertragung der Bundesliga: So wird heute Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg gezeigt