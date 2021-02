Champions League: Darum findet Gladbach vs. Manchester City in Budapest statt

In der K.o.-Phase der Champions League trifft Gladbach auf Pep Guardiolas Manchester City. Wir verraten Euch, warum das Spiel in Budapest stattfindet.

Im Achtelfinale der UEFA Champions League treffen die Gladbacher auf den Tabellenführer der Premiere League, auf Manchester City. Während Gladbachs Ex-Coach Michael Frontzeck ein Weiterkommen der Borussia für möglich hält, dürften die meisten den Fohlen höchstens Außenseiterchancen einräumen. Anstoß ist am Mittwoch, 24.02.2021, um 21 Uhr in der Puskas Arena in Budapest.

Die Mannschaft von Erfolgstrainer Pep Guardiola ist seit nunmehr 18 Pflichtspielen ungeschlagen, souveräner Tabellenführer der Premier League und möchte diese Serie natürlich gegen Borussia Mönchengladbach fortsetzen. Als Vorteil könnte sich für die Engländer dabei erweisen, dass das Spiel nicht im Borussia-Park stattfindet, sondern in der ungarischen Hauptstadt.

Goal wirft einen Blick auf den Austragungsort des Achtelfinal-Hinspiels zwischen Gladbach und Manchester City. Das Spiel findet in der Puskas Arena statt, benannt nach dem legendären ungarischen Fußballer Ferenc Puskas, der im Finale der WM 1954 mit seinem Team der deutschen Nationalmannschaft unterlag.

Gladbach vs. Manchester City heute live: Das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League im Überblick

Wettbewerb Champions League | Hinspiel | Achtelfinale Begegnung Borussia Mönchengladbach - Manchester City Ort Puskas Arena | Budapest Datum Mittwoch | 24.02.2021 Anstoß 21 Uhr

Darum findet Gladbach gegen Manchester City heute in Budapest statt

Wegen der Reisebeschränkungen während der Corona-Pandemie musste die Partie nach Ungarn verlegt werden, wie zu Beginn des Monats offiziell bekannt gegeben wurde. Ob Borussia Mönchengladbach im Achtelfinale gegen die Citizens daraus ein Nachteil entsteht, bleibt abzuwarten. Die Mannschaft von Marco Rose musste jedenfalls die Reise in die ungarische Hauptstadt antreten. Anstoß ist am Mittwochabend um 21 Uhr.

Es gelten weiterhin die Schutzmaßnahmen des Bundes zur Eindämmung des Coronavirus. Die Engländer um Pep Guardiola durften nicht nach Deutschland einreisen, deswegen suchte die UEFA eiligst nach einem neuen Austragungsort, der nun mit Budapest gefunden wurde.

Gladbach vs. Manchester City heute in Budapest: Alle Infos zum Stadion

Die Fohlen müssen heute also wegen der Coronaauflagen auf ihr Heimspiel im Borussia-Park verzichten und stattdessen in Budapest antreten. Doch in welchem Stadion wird heute eigentlich gespielt? Goal stellt Euch die Puskas Arena kurz vor.

Stadionname Puskas Arena Ort 1146 Budapest, Zuglo, Ungarn Baubeginn 2017 Eröffnung 15. November 2019 Oberfläche Naturrasen Kosten rund 556 Mio. € Kapazität 67.155 Plätze Spielfläche 105 x 68 Meter

