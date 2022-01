Getafe - Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Infos zur Übertragung

In der spanischen Liga steht der 19. Spieltag auf dem Programm. Im Zuge dessen findet am Sonntag um 14.00 Uhr das Aufeinandertreffen zwischen Getafe und Real Madrid statt. Hierbei gastiert der Tabellenführer beim Fünftletzten.

Getafe verabschiedete sich am 19. Dezember mit einem 1:0-Heimsieg gegen Osasuna in die Weihnachtpause. Damit gelang der Elf aus der Vorstadt von Madrid der zweite Dreier innerhalb von zuletzt fünf ungeschlagenen Meisterschaftsspielen.

Die Gäste absolvierten am 22. Dezember ein Nachtragsspiel, wobei Real Madrid einen 2:1-Auswärtserfolg gegen Athletic Bilbao feierte. Damit kehrte das von Carlo Ancelotti trainierte Team nach einer überraschenden Nullnummer vor eigenem Publikum gegen Cadiz sofort auf die Siegerstraße zurück.

Heute steigt in LaLiga das Derby Getafe vs. Real Madrid. Bei GOAL bekommt Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

Getafe vs. Real Madrid live: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Getafe vs. Real Madrid Datum: Sonntag, 2. Januar 2022 Uhrzeit: 14.00 Uhr Stadion: Coliseum Alfonso Pérez (Getafe)

Getafe - Real Madrid heute live im TV anschauen: Die Übertragung von LaLiga

DAZN kam im Jahr 2016 auf den Markt und hält seitdem die Exklusivrechte an LaLiga. Im Mai 2021 verkündete der Bezahlanbieter, dass der Deal um weitere fünf Jahre verlängert wurde. Danach folgte im Dezember eine neue Einigung bis zum Ende der Saison 2026/2027. Bis dahin bekommt Ihr zahlreiche Partien aus der höchsten spanischen Spielklasse ins Haus geliefert. Außerdem könnt Ihr Euch Partien im Rahmen der Copa del Rey ansehen.

Getafe vs. Real Madrid heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Doch kehren wir zu LaLiga und der Partie Getafe vs. Real Madrid zurück. Ihr habt als Kunden bei DAZN die Möglichkeit, das Derby im Coliseum Alfonso Pérez live und in voller Länge mitzuverfolgen. Ihr könnt Euch zwischen einem Jahres- und einem Monatsabo entscheiden. Hierbei kosten die beiden Optionen respektive 149,99 Euro und 14,99 Euro. Demnach müsst Ihr für die 365-tägige Vertragsdauer zehnmal so viel Geld auf den Tisch legen und bekommt somit zwei Monate geschenkt. Hier hat GOAL alle Infos zu den Verträgen bei DAZN zusammengetragen.

Die Anmeldung nimmt wenige Minuten in Anspruch und dasselbe gilt für den zweiten Schritt. Besitzer eines Smart-TVs müssen ausschließlich die Gratis-App installieren. Andernfalls könnt Ihr mithilfe eines Notebooks und eines HDMI-Kabels Euren gewöhnlichen Fernseher umfunktionieren.

Als Liebhaber der europäischen Topligen kommt Ihr überdies mit der Bundesliga, der italienischen Serie A und der französischen Ligue 1 auf Eure Kosten. Außerdem erstreckt sich das Fußballangebot unter anderem auf die Champions League, die Women’s Champions League und etliche Länderspiele. Überdies umfasst das Programm viele Winterdisziplinen, die NBA, die NFL, Boxen, die MMA sowie Darts. Doch notiert Euch jetzt einmal die Schlüsselinfos zur Übertragung von Getafe – Real Madrid:

Die weiteren Spiele aus LaLiga bei DAZN anschauen

Die spanische LaLiga entschied sich dazu, am Neujahrstag keine Partien auszutragen. Daher stellt jene zwischen Getafe und Real Madrid nach dem Match Valencia – Espanyol von Freitagabend das zweite Kräftemessen an diesem Spieltag dar. Es folgen heute fünf weitere Matches. Um 16.15 Uhr gehen die Begegnungen Elche – Granada und Rayo Vallecano – Atlético Madrid, ein weiteres Derby, über die Bühne. Überdies stehen ab 18.30 Uhr das baskische Duell Deportivo Alavés – Real Sociedad sowie das Spiel Betis Sevilla – Celta und ab 21.00 Barcelonas Partie auf Mallorca an.

Getafe gegen Real Madrid heute im LIVE-STREAM sehen

GOAL erklärte Euch bereits, dass Ihr mithilfe eines Notebooks sowie eines HDMI-Kabels DAZN ebenso auf einem gewöhnlichen TV-Gerät sehen könnt. Das liegt daran, dass der Bezahlanbieter sämtliche Sportevents ebenso im LIVE-STREAM anbietet. Und das bedeutet wiederum, dass Ihr Euch im Prinzip das Derby Getafe vs. Real Madrid von überall aus anschauen könnt. Das Ganze ist bei einer entsprechenden Verbindung ebenso mittels Tablet und Smartphone möglich.

Getafe vs. Real Madrid heute im LIVE-TICKER verfolgen

Zusätzlich könnt Ihr das Kräftemessen Getafe gegen Real Madrid dank des LIVE-TICKERS bei GOAL mitverfolgen. Auf diese Art und Weise erfahrt Ihr kostenlos alles zu den Treffern, Torchancen, Gelben sowie Roten Karten und Wechseln. Hierbei senden wir Euch auch Push-Nachrichten.

Getafe – Real Madrid im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird LaLiga übertragen

Getafe gegen Real Madrid heute live: Die Aufstellungen

Die Startformationen folgen ungefähr 60 Minuten vor dem Anstoß.