Geniale Idee mit Lionel Messi: Wie Inter Miami seine alten Trikots nun noch los wird

Inter Miamis Marketingabteilung lässt nichts unversucht, um noch mehr Shirts ihre neuen Aushängeschilds an den Fan zu bringen.

WAS IST PASSIERT? Inter Miami versucht mit einem Trick, Trikots vergangener Spielzeiten zu verkaufen. Der junge MLS-Klub bietet nun auch Shirts seiner Debütsaison 2020 mit Name und Rückennummer von Superstar Lionel Messi (36) an. Der Argentinier spielte damals noch gar nicht für Inter.

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi wechselte Mitte Juni ablösefrei von PSG nach Miami und entfachte dort einen riesigen Hype. Die Ticketpreise für die Spiele mit seiner Beteiligung schnellen in die Höhe, und sein aktuelles Trikot verkauft sich ebenfalls außerordentlich gut.

Um den Verkauf von Merchandise-Artikeln weiter anzutreiben gibt es in Miamis offiziellem Fanshop nun eben auch ein Trikot mit Messi-Flock, das drei Jahre vor seinem Wechsel in die USA vorgestellt wurde und bisher eher als Ladenhüter galt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Auch sportlich läuft es für Inter aktuell rund: Seit Messis Ankunft sind zwölf Spiele vergangen, der Verein aus Florida kassierte dabei keine Niederlage. Miami gewann den Leagues Cup und darf in der MLS wieder auf die Teilnahme an den Playoffs hoffen.

Messi, der aktuell bei der argentinischen Nationalmannschaft weilt, erzielte für seinen neuen Klub bisher elf Tore und lieferte fünf Assists.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

(C)Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Inter Miami hat nun ein Auswärtsspiel bei Atlanta United vor der Brust. Das Duell steigt am 16. September. Messi trifft zunächst mit der Albiceleste in der WM-Qualifikation am Dienstag auf Bolivien.