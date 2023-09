Galatasaray vs. Kopenhagen im LIVE-STREAM und TV: Wo wird die Champions League heute übertragen?

Galatasaray trifft am Mittwoch in der Champions League auf den FC Kopenhagen. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In der Champions League 2023/24 finden die weiteren Partien des ersten Spieltags in der Gruppenphase statt. Dabei bekommt es Galatasaray am Mittwoch (20. September) mit dem FC Kopenhagen zu tun. Der Anstoß der Kräftemessens in der Gruppe A erfolgt um 18.45 Uhr.

Zudem dient das Istanbuler Rams Stadion als Schauplatz der Begegnung zwischen den amtierenden Meistern der türkischen Süper Lig und der dänischen Superliga.

Galatasaray vs. Kopenhagen, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Galatasaray – FC Kopenhagen Wettbewerb Champions League, Gruppe A, 1. Spieltag Datum Mittwoch, 20. September 2023 Uhrzeit 18.45 Uhr Ort Rams Park (Istanbul)

Galatasaray vs. Kopenhagen im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

Galatasaray-News

Galatasaray feiert nach vier Jahren sein Comeback in einer Champions-League-Gruppenphase.

Auf dem Weg dorthin bezwang die Elf von Okan Buruk in der Qualifikation Zalgiris Vilnius aus Litauen und Olimpija Ljubljana aus Slowenien.

Anschließend setzten sich die Rot-Gelben aus Istanbul im Play-off gegen Molde aus Norwegen auswärts mit 3:2 und zu Hause mit 2:1 durch.

In der Generalprobe am Samstag gelang Galatasaray ein 4:2-Heimsieg gegen Samsunspor.

Die Aufstellung von Galatasaray

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Kopenhagen-News

Der FC Kopenhagen trat im Vorjahr in der Gruppe G gegen Manchester City, Borussia Dortmund und dem FC Sevilla an.

Die Elf von Jacob Neestrup blieb sieglos, wobei sie gegen jeden Gegner jeweils ein Unentschieden und eine Niederlage einfuhr.

Danach erreichte der amtierende dänische Meister im Play-off der Champions League 2023/24 gegen Rakow Czestochowa ein 1:0 auf polnischem Terrain und ein 1:1.

Der FC Kopenhagen erlebte am Samstag in einem dänischen Spitzenspiel ein 2:2 bei Nordsjaelland.

Die Aufstellung von Kopenhagen:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Galatasaray gegen Kopenhagen live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 2 Siege Galatasaray 1 Siege Kopenhagen 1 Unentschieden 0 Letztes Duell Kopenhagen vs. Galatasaray 1:0 (Champions League, 5. November 2013)

