Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung des Supercup - FC Bayern München vs. BVB

Im Supercup duellieren sich heute der FC Bayern München und Borussia Dortmund. Hier erfahrt Ihr, wie Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Bühne frei für den Kampf um den ersten nationalen Titel der neuen Saison: In München wird der Supercup 2020 gespielt. Der FC Bayern empfängt . Anpfiff der Partie ist heute um 20.30 Uhr in der Allianz Arena.

Normalerweise spielen im deutschen Supercup der Meister und der Pokalsieger um die Trophäe. Da allerdings der FCB sich erneut beide Titel und somit das nationale Double sichern konnte, geht der BVB als Vizemeister der abgelaufenen Saison ins Rennen.

Der Supercup 2020: Der oder Borussia Dortmund - wer holt sich den ersten Titel der neuen Spielzeit? In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund): Der Supercup 2020 im Überblick

Duell FC Bayern München - Borussia Dortmund Datum Donnerstag, 29. September 2020 || 20.30 Uhr Ort Allianz Arena, München Zuschauer keine Zuschauer zugelassen

Fußball heute LIVE-STREAM sehen: So wird FC Bayern vs. BVB im Internet übertragen

Es ist ein erstes Highlight der noch jungen Saison: der Supercup 2020. In diesem Jahr duellieren sich wieder - wie im vorangegangen Jahr auch - wieder die beiden deutschen Giganten FC Bayern München und Borussia Dortmund. Zum Duell kommt es am Donnerstagabend zur besten Sendezeit um 20.30 Uhr. Kein Wunder, dass das Interesse der Fans an diesem Duell in ganz riesengroß ist - und ihr könnt natürlich live dabei sein. In diesem Abschnitt verraten wir Euch, wie Ihr das Duell zwischen dem FCB und dem BVB im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Fußball heute im LIVE-STREAM: DAZN zeigt / überträgt den Supercup 2020 zwischen Bayern und Dortmund heute live

DAZN bringt Euch den Supercup 2020 auf Eure Bildschirme und überträgt Bayern München gegen Borussia Dortmund in voller Länge im LIVE-STREAM. Mit dem Stream bei DAZN seid Ihr hautnah dabei und verpasst keine Sekunde des packenden Duells.

Bereits um 20 Uhr beginnt DAZN mit der Vorberichterstattung zum Supercup. In der halben Stunde bis zum Anpfiff versorgt Euch der Streamingdienst mit den relevantesten Informationen und den spannendsten Clips zum Kracher zwischen dem Deutschen Meister und dem Vizemeister. Zum ersten Mal wird Ex-Bayern-Profi Sandro Wagner als Experte beim Streamingdienst mit an Bord sein. Für den Supercup am Samstagabend schickt DAZN folgendes Trio ins Rennen:

Fußball heute live: DAZN zeigt / überträgt FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) vs. heute KOSTENLOS im LIVE-STREAM - so geht's!

Wenn Ihr bereits bei DAZN registriert seid, wisst Ihr wie es funktioniert: Öffnet einfach die DAZN-App oder ruft den Online-Dienst über Euren Browser unter www.dazn.de auf und startet den LIVE-STREAM zum Supercup 2020. Sollte Ihr noch nicht bei DAZN angemeldet sein und noch kein Abo besitzen, dann aufgepasst: Ihr könnt das Duell aus der Münchner Allianz Arena heute Abend völlig kostenlos anschauen! Das einzige, was Ihr dafür tun müsst, ist, Euch einen kostenlosen Probemonat bei DAZN zu sichern. Mit diesem genießt Ihr sowohl den Supercup 2020 sowie die komplette DAZN-Programmvielfalt im LIVE-STREAM.

Nach diesem Wochenende haben beide etwas gut zu machen. Den Supercup seht ihr am Mittwoch live auf DAZN. #FCBBVB pic.twitter.com/TDype7fWfC — DAZN DE (@DAZN_DE) September 28, 2020

Vier Wochen lang könnt Ihr ohne Verpflichtungen DAZN mit seinen zahlreichen Live-Events zu den unterschiedlichsten Sportarten nutzen. Bei DAZN bekommt Ihr alles, was das Sportherz begehrt. DAZN ist in dieser Saison wieder einmal die Heimat des Spitzenfußballs. Neben dem Supercup 2020 überträgt DAZN weiterhin die , die Champions League und Europa League sowie Europas Top-Ligen wie die Serie A , LaLiga und viele weitere Wettbewerbe in voller Länge im LIVE-STREAM.

Hat Euch der Probemonat überzeugt, bezahlt Ihr nach Ablauf der vier Probewochen 11,99 Euro monatlich und könnt das Abo jederzeit monatlich kündigen. Hat Euch DAZN bereits so gut gefallen, dass Ihr den Streamingdienst ohnehin das ganze Jahr nutzen wollt, dann ist die DAZN-Jahreskarte genau das richtige Angebot für Euch. Für diese zahlt Ihr einmalig 119,99 Euro und spart damit rund 24 Euro.

ZDF zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM bei www.ZDFsport.de

Eine weitere Möglichkeit, das Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München zu verfolgen, stellt das ZDF dar. Der Sender überträgt den Supercup 2020 ebenfalls im LIVE-STREAM .

Den Stream des ZDF findet Ihr unter www.ZDFsport.de. Das ZDF beginnt um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung, welche Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Experte Hanno Balitsch übernehmen. Kommentiert wird die Partie von Bayern München gegen Borussia Dortmund von Oliver Schmidt. Der LIVE-STREAM des ZDF ist kostenlos verfügbar.

Fußball heute live im TV sehen: Das müsste Ihr zur Übertragung von FC Bayern vs. BVB wissen

Nun wisst Ihr ja bereits, welchen LIVE-STREAM Ihr nutzen müsst, wenn Ihr den Supercup 2020 auf diese Art und Weise sehen wollt. Allerdings wird es aber auch dieses Mal eine Übertragung im TV geben - sogar im Free-TV. In diesem Abschnitt erfahrt Ihr alles zum Supercup 2020 im TV.

Fußball heute live im Free-TV: Das ZDF überträgt live im Fernsehen

Das ZDF beginnt heute schon um 20.15 Uhr mit der Übertragung und versorgt Euch in den Vorberichten mit allen Fakten zur Bundesliga. Als Moderatorin ist Katrin Müller-Hohenstein im Einsatz, die als Experten den langjährigen Bundesliga-Profi Hanno Balitsch begrüßt.

Sobald die beiden Mannschaften den Rasen der Allianz Arena betreten, schaltet das ZDF zu Kommentator Oliver Schmidt, der die vollen 90 Minuten am Mikrofon begleiten wird.

Zudem könnt Ihr die Übertragung des ZDF auch im Internet verfolgen. Wenn Ihr heute kein TV-Gerät zur Verfügung habt, müsst Ihr nur auf die offizielle Webseite des Senders gehen, und schon lässt sich das Programm rund um die Uhr im LIVE-STREAM schauen (mehr Informationen dazu findet Ihr weiter oben im Text).

DAZN zeigt / überträgt den Supercup 2020 live auf Eurem Smart-TV

Über das reguläre TV-Programm könnt Ihr DAZN zwar nicht nutzen, dafür bietet der Streamingdienst eine Alternative. Wenn Ihr FC Bayern München vs. Borussia Dortmund auf Eurem Fernsehen schauen möchtet, müsst Ihr bei DAZN nicht darauf verzichten. DAZN zeigt / überträgt den Supercup 2020 zwischen den Bayern und den Dortmundern im LIVE-STREAM auf Eurem Smart-TV.

Ladet Euch einfach die kostenlose DAZN-App auf Euren Smart-TV. Anschließend registriert Ihr Euch und genießt den LIVE-STREAM zum Supercup auf Eurem Fernseher. Mehr Infos hierzu findet Ihr in einem unserer Übersichtsartikel.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Der Vorbericht zum Supercup - Die ewige Suche nach der Konstanz: Alte Probleme beim BVB

Die ewige Suche nach der Konstanz ist für Borussia Dortmund nach zwei Spieltagen schon wieder das große Thema. Trainer Lucien Favre wirkt zerknirscht.

Lucien Favre ignorierte die Fragen einfach, Michael Zorc wollte das offensichtliche Thema mit einem Satz abräumen. "Das hat nichts mit jungen Spielern zu tun", sagte der Sportdirektor von Borussia Dortmund nach dem bitteren 0:2 beim . "Da wird oft zu einfach gedacht."

Es liegt aber auch zu nahe. Die jungen, wilden Dortmunder Ballzauberer, die nach gegnerischem Ballverlust drauf losstürmen können wie kaum eine andere Mannschaft auf der Welt - sind sie geschaffen dafür, wenn es in der Liga von eingeigelten, erfahrenen Spielern auf die Knochen gibt? In hat der Kommentator Andy Gray vor fast zehn Jahren einen legendären Satz geprägt: "Can they do it on a cold rainy night in Stoke?"

Vor dem Supercup bei Bayern München am Mittwoch (20.30 Uhr im LIVE-TICKER ) hat die Diskussion der vergangenen Jahre den BVB schon wieder eingeholt: Die ewige Suche nach der Konstanz. Der Dortmunder Jugendstil in der "Fabrik der Superstars" (CNN) ist inzwischen ein europaweites Markenzeichen, selbst gewähltes Schicksal und wahrscheinlich die einzige Chance, es halbwegs mit dem FC Bayern aufzunehmen. Aber er hat seine Schattenseiten.

Sechsmal sprach Favre in der 14-minütigen Pressekonferenz über die fehlende Geduld seiner Mannschaft - über fehlende Erfahrung sprach er nicht. 80 Prozent Ballbesitz und 91 Prozent Passquote waren ebenso wertlos gewesen wie die 18:6 Torschüsse. "Auch ältere Spieler haben Fehler gemacht", betonte Zorc.

Recht hatte er. Emre Can, Mats Hummels, Marco Reus, Julian Brandt: An gestandenen Spielern mangelt es eigentlich nicht. Andererseits sind Jadon Sancho, Erling Haaland, Jude Bellingham und Giovanni Reyna zusammen ganze 74 Jahre alt. Der stetige Weiterverkauf der gereiften Stars für viele Millionen Euro verhindert den Aufbau einer Mannschaft über Jahre.

"Es hat etwas gefehlt," sagte Favre zerknirscht. Aber was? Es dauerte ganze 180 Saisonminuten, bis die Bild-Zeitung den Trainer in einem Kommentar als "armes Hutzel-Männchen" bezeichnete, wobei der alte Vorwurf mitschwang, der Schweizer könne keine Titel gewinnen. Entsprechend war der Sonntag beim BVB durch das 1:4 der Bayern bei der TSG Hoffenheim ein Tag zwischen Erleichterung und doppeltem Ärger: Ein Sieg wäre Gold wert gewesen.

So aber kleben die Dortmunder im alten Muster. Sie können Gegner, die mitspielen wollen, chirurgisch filetieren, und sie stolpern hadernd, wenn es ungemütlich wird. Wie bei , vorige Saison in Hoffenheim. Wie schon einmal in Augsburg, wie zweimal gegen im .

Wenn die kommenden Gegner sich das Augsburger Vorgehen zur Blaupause nehmen, wird der BVB es als "träge Masse" (FAZ) schwer haben. Im Supercup, dem Spiel, das derzeit niemand braucht, ist zumindest eines gesichert: Die Bayern werden versuchen zu dominieren, das dürfte Dortmund sehr gelegen kommen.

Danach kommt der . Favre hat einen Plan: "Wenn du unbedingt gewinnen willst", sagte er, "ist das super. Aber wir brauchen Geduld. Geduld." (Quelle: SID)

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellung zum Supercup

Aufstellung FC Bayern München:

Der FC Bayern München geht mit einem klassischen 4-3-3 in den deutschen Supercup gegen den BVB. Hansi Flick muss auf Leroy Sane verzichten, dafür rückt Kingsley Coman in die Startelf. Außerdem dürfen im Mittelfeld Javi Martinez und Corentin Tolisso von Beginn an ran. Gnabry ist nur auf der Bank.

Zudem gibt es in der Viererkette Änderungen: Alphonso Davies und Lucas Hernandez ersetzen David Alaba und Jerome Boateng.

Neuer - Pavard, Süle, Hernandez, Davies - Martinez, Kimmich, Tolisso - Coman, Müller, Lewandowski

Aufstellung BVB (Borussia Dortmund):

Lucien Favre hofft, dass es für den BVB nicht so läuft wie in den vergangenen Spielen in der Allianz Arena. Dabei muss der Trainer der Dortmunder aber auf Torhüter Roman Bürki und Superstar Jadon Sancho verzichten.

Im Tor steht deswegen heute Abend Marwin Hitz, zudem agiert der BVB wieder mit einer Dreierkette. Offensiv baut Favre auf Erling Haaland, Julian Brandt und Marco Reus.

Hitz - Can, Hummels, Akanji - Meunier, Delaney, Dahoud, Passlack - Reus, Brandt - Haaland

🤜 Unsere Elf für den Supercup 🤛 pic.twitter.com/SUUPcJdeUE — Borussia Dortmund (@BVB) September 30, 2020

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung des Supercup 2020 im Überblick