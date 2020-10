Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Lok Moskau vs. FC Bayern München

In der Champions League muss der FC Bayern bei Lok Moskau antreten. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Vorhang auf für die : Am Dienstagabend kommt es zum Duell zwischen Lok Moskau und dem Anpfiff der Partie in der RZD-Arena in der russischen Hauptstadt ist heute um 18.55 Uhr.

Ihr wollt Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM sehen? Dann seid Ihr hier genau richtig! In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung der Partie Lok Moskau vs. FC Bayern München - und außerdem erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie kostenlos schauen könnt.

Lok Moskau vs. FC Bayern München: Das Duell in der Champions League im Überblick

Duell Lokomotiv Moskau - FC Bayern München Datum Dienstag, 27. Oktober 2021 || 18.55 Uhr Ort RZD-Arena, Moskau

Fußball heute LIVE-STREAM sehen: So wird Lok Moskau vs. FC Bayern München im Internet übertragen

Es ist das nächste Highlight in der noch so jungen Saison des FC Bayern München. Das erste Auswärtsspiel der neuen Champions-League-Spielzeit. Für die Münchner steht das Gastspiel bei Lok Moskau auf dem Plan. Zum Duell kommt es am Dienstagabend um 18.55 Uhr. Kein Wunder, dass das Interesse der Fans an diesem Duell groß ist - und Ihr könnt natürlich live dabei sein. In diesem Abschnitt verraten wir Euch, wie Ihr das Duell zwischen Lok Moskau und dem FC Bayern im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Fußball heute im LIVE-STREAM: DAZN zeigt / überträgt Lok Moskau vs. FC Bayern München heute live

DAZN bringt Euch die Champions League 2020/21 auf Eure Bildschirme und überträgt Lok Moskau vs. FC Bayern München in voller Länge im LIVE-STREAM. Mit dem Stream bei DAZN seid Ihr hautnah dabei und verpasst keine Sekunde des packenden Duells.

Bereits um 18.40 Uhr beginnt DAZN mit der Vorberichterstattung zum Champions-League-Spiel. In der Zeit bis zum Anpfiff der Partie versorgt Euch der Streamingdienst mit den relevantesten Informationen und den spannendsten Clips zum Kracher zwischen dem Champions-League-Sieger und dem Außenseiter aus . Wieder wird Ex-Bayern-Profi Sandro Wagner als Experte beim Streamingdienst mit an Bord sein. Für das Duell am Dienstag schickt DAZN folgendes Trio ins Rennen:

Fußball heute live: DAZN zeigt / überträgt Lok Moskau vs. FC Bayern München vs. heute KOSTENLOS im LIVE-STREAM - so geht's!

Wenn Ihr bereits bei DAZN registriert seid, wisst Ihr wie es funktioniert: Öffnet einfach die DAZN-App oder ruft den Online-Dienst über Euren Browser unter www.dazn.de auf und startet den LIVE-STREAM zum Champions-League-Spiel des deutschen Rekordmeisters zu sehen. Sollte Ihr noch nicht bei DAZN angemeldet sein und noch kein Abo besitzen, dann aufgepasst: Ihr könnt das Duell aus der Moskauer RZD-Arena heute Abend völlig kostenlos anschauen! Das einzige, was Ihr dafür tun müsst, ist, Euch einen kostenlosen Probemonat bei DAZN zu sichern. Mit diesem genießt Ihr sowohl das Duell Lok Moskau und dem FC Bayern München sowie die komplette DAZN-Programmvielfalt im LIVE-STREAM.

Vier Wochen lang könnt Ihr ohne Verpflichtungen DAZN mit seinen zahlreichen Live-Events zu den unterschiedlichsten Sportarten nutzen. Bei DAZN bekommt Ihr alles, was das Sportherz begehrt. DAZN ist in dieser Saison wieder einmal die Heimat des Spitzenfußballs. Neben der Champions League überträgt DAZN weiterhin die , die Europa League sowie Europas Top-Ligen wie die Serie A, LaLiga und viele weitere Wettbewerbe in voller Länge im LIVE-STREAM.

Hat Euch der Probemonat überzeugt, bezahlt Ihr nach Ablauf der vier Probewochen 11,99 Euro monatlich und könnt das Abo jederzeit monatlich kündigen. Hat Euch DAZN bereits so gut gefallen, dass Ihr den Streamingdienst ohnehin das ganze Jahr nutzen wollt, dann ist die DAZN-Jahreskarte genau das richtige Angebot für Euch. Für diese zahlt Ihr einmalig 119,99 Euro und spart damit rund 24 Euro.

Fußball heute live im TV sehen: So läuft Lok Moskau vs. FC Bayern München auf dem Fernseher

Nun wisst Ihr ja bereits, welchen LIVE-STREAM Ihr nutzen müsst, wenn Ihr das Duell zwischen Lok und Bayern München auf diese Art und Weise sehen wollt. In diesem Abschnitt erfahrt Ihr alles zum Supercup 2020 im TV.

DAZN zeigt / überträgt den Supercup 2020 live auf Eurem Smart-TV

Eine Übertragung der Partie im Free-TV oder auf einem der klassischen TV-Sender wird es nicht geben, da DAZN der alleinige Rechteinhaber der Partie ist. Über das reguläre TV-Programm könnt Ihr DAZN zwar nicht nutzen, dafür bietet der Streamingdienst eine Alternative. Falls Ihr Lok Moskau gegen den FC Bayern München auf Eurem Fernsehen schauen möchtet, müsst Ihr bei DAZN nicht darauf verzichten. DAZN zeigt / überträgt den Champions League auch im LIVE-STREAM auf Eurem Smart-TV - oder auf dem Amazon Fire Stick.

Ladet Euch einfach die kostenlose DAZN-App auf Euren Smart-TV. Anschließend registriert Ihr Euch und genießt den LIVE-STREAM zum Supercup auf Eurem Fernseher. Mehr Infos hierzu findet Ihr in einem unserer Übersichtsartikel .

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Der Vorbericht zur Champions League - Münchner Kurztrip nach Moskau: Alles "Mentalitätssache"

Schnell hin, gewinnen - und noch schneller wieder heim: Die Risikoreise des FC Bayern nach Moskau wird zu einem ungewöhnlichen Kurztrip.

Hansi Flick wischte all die Bedenken an der strapaziösen Risikoreise mit Sondergenehmigung und nächtlichen Corona-Tests einfach beiseite. "Wir reden die letzten Wochen immer nur über Belastung, aber die Mannschaft spielt guten Fußball, das ist Mentalitätssache", betonte der Trainer von Titelverteidiger Bayern München mit Blick auf den ungewöhnlichen Kurztrip zum Champions-League-Spiel bei am Dienstag. Getreu seinem Motto: "Kein Grund zum Jammern." Dabei ist bei der Reise ins Ungewisse nichts wie sonst.

Das wurde schon vor dem Abflug mit Rückkehrer Serge Gnabry am Montag deutlich. "Wir schauen, dass wir möglichst schnell hin und möglichst schnell wieder zurückkommen, weil das mit zur Belastung gehört", sagte Flick. Das Abschlusstraining fand nicht in der Moskauer RZD-Arena, sondern wie die Pressekonferenz noch in München statt. Im Privatjet ging es um 14.30 Uhr mit den Bossen in die russische Hauptstadt. Dort wurde sofort das Teamhotel Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park angesteuert, in dem sich die Bayern hermetisch abschirmen.

"Wir bewegen uns ja, die Amerikaner sagen Bubble, in der Blase", sagte Thomas Müller, "wir sehen außer dem Flughafen und dem Bus nur das Mannschaftshotel und den grünen Rasen." Das habe den Vorteil, dass das Corona-Risiko gering gehalten werde. "Ich wüsste nicht, wo da für uns eine Gefahr liegen sollte", meinte Müller, er halte die Reise für "unbedenklich".

Im Umfeld wird alles unternommen, um dieser Haltung gerecht zu werden. Die Bayern sind keine 30 Stunden vor Ort, nach dem Schlusspfiff am Dienstagabend um 22.40 Uhr russischer Zeit fliegen sie um 1.00 Uhr zurück. Dank einer Sondererlaubnis dürfen die Münchner nachts um 2.15 Uhr MEZ zu Hause landen - dann geht es für die müden Kicker direkt zum Klubgelände an die Säbener Straße. Dort sind nach dem ersten von vier (!) Auswärtsspielen mit dem Klassiker in Dortmund (7.11.) binnen zwölf Tagen für 3.15 Uhr nachts die nächsten Corona-Tests angesetzt.

Trotz dieser Widrigkeiten wollen die Bayern nach der 4:0-Gala gegen ihren "Flow" auch in Moskau fortsetzen, wie Müller betonte, auch der Titel sei in diesem Jahr wieder "absolut" möglich: "Wir fühlen uns sehr, sehr stark!" Ein neuer Siegrekord, wie von einem russischen Fragesteller nahegelegt, sei zwar nicht das Ziel. "Das ist der völlig falsche Ansatz und wäre sehr überheblich", mahnte Müller, aber: "Die Motivation ist, dass ganz Fußball-Europa auf uns schaut und sagt: Woah!"

Das dürfte die Konkurrenz schon beim Blick auf die Offensive denken, Flick hat dort die Qual der Wahl. Mit Gnabry, der nach seinem "falsch positiven" Test vier negative und zwei negative Antigen-Tests abgelegt hat, stehen ihm wieder vier Flügelstürmer zur Verfügung. "Er ist eine Option für die Startelf, Serge immer", sagte Flick: "Er ist happy und wir sind froh, dass er wieder da ist."

In der Abwehr will der Coach nach dem Ausfall von Alphonso Davies (Knöchel) "kreativ" werden. Das dürfte bedeuten, dass erneut Lucas Hernandez links verteidigt. Im Mittelfeld muss sich Flick für den Platz neben Joshua Kimmich zwischen Leon Goretzka und dem in der Liga rotgesperrten Corentin Tolisso entscheiden.

Moskau, das zum Start ein glückliches 2:2 in Salzburg holte, ist krasser Außenseiter. "Ich fürchte, gegen diese Bayern in Topform wird Lok keine Chance haben", sagte der frühere Lok-Sportchef Erik Stoffelshaus dem kicker.

Die voraussichtlichen Aufstellungen von Lok Moskau und dem FC Bayern München:

Moskau: Guilherme - Ignatiew, Murilo, Corluka, Rybus - Krychowiak, Kulikow - Schemaletdinow, Smolow, Mirantschuk - Eder

Guilherme - Ignatiew, Murilo, Corluka, Rybus - Krychowiak, Kulikow - Schemaletdinow, Smolow, Mirantschuk - Eder München: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Kimmich, Tolisso - Gnabry, Müller, Coman (Sane) - Lewandowski

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung von Lok Moskau vs. FC Bayern München im Überblick