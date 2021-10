Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So werden die Champions-League-Spiele am Mittwoch übertragen

Der 3. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase wird heute mit den Mittwochsspielen abgeschlossen. Diese Spiele stehen auf dem Programm:

Im Einsatz sind heute unter anderem der FC Bayern München, Titelverteidiger FC Chelsea sowie der VfL Wolfsburg. Die Bayern wollen ihren Schwung nach der Machtdemonstration gegen Bayer Leverkusen nutzen, Chelsea hingegen muss nach der Niederlage bei Juventus Turin aufpassen, dass es nicht die nächste Enttäuschung gibt.

Champions League heute: Diese Spiele stehen am Mittwoch auf dem Programm

Gruppe Begegnung Anstoß Austragungsort Gruppe E FC Barcelona vs. Dynamo Kiew 18.45 Uhr Camp Nou | Barcelona Gruppe G Red Bull Salzburg vs. VfL Wolfsburg 18.45 Uhr Red-Bull-Arena | Wals-Siezenheim Gruppe E Benfica Lissabon vs. FC Bayern München 21 Uhr Estadio da Luz | Lissabon Gruppe F Manchester United vs. Atalanta Bergamo 21 Uhr Old Trafford | Manchester Gruppe F Young Boys Bern vs. FC Villarreal 21 Uhr Stadion Wankdorf | Bern Gruppe G OSC Lille vs. FC Sevilla 21 Uhr Stade Pierre-Mauroy | Lille Gruppe H FC Chelsea vs. Malmö FF 21 Uhr Stamford Bridge | London Gruppe H Zenit St. Petersburg vs. Juventus Turin 21 Uhr Gazprom-Arena | St. Petersburg

Champions League heute: So werden die Spiele der Champions League am Mittwoch übertragen

Gruppe Begegnung Anstoß Übertragung bei ... Gruppe E FC Barcelona vs. Dynamo Kiew 18.45 Uhr DAZN Gruppe G Red Bull Salzburg vs. VfL Wolfsburg 18.45 Uhr DAZN Gruppe E Benfica Lissabon vs. FC Bayern München 21 Uhr DAZN Gruppe F Manchester United vs. Atalanta Bergamo 21 Uhr DAZN Gruppe F Young Boys Bern vs. FC Villarreal 21 Uhr DAZN Gruppe G OSC Lille vs. FC Sevilla 21 Uhr DAZN Gruppe H FC Chelsea vs. Malmö FF 21 Uhr DAZN Gruppe H Zenit St. Petersburg vs. Juventus Turin 21 Uhr DAZN

Champions League im TV und LIVE-STREAM: Fast alle Spiele bei DAZN

Wer die Champions League in Deutschland sehen will, kommt am Streamingdienst DAZN nicht vorbei. 15 der 16 Partien pro Spielwoche der Gruppenphase zeigt DAZN live und exklusiv, darunter sämtliche Mittwochsspiele und sieben von acht Dienstagspartien.

DAZN gibt es im Monatsabo für 14,99 Euro oder aber im Jahrespaket für 149,99 Euro. Mit DAZN seht Ihr nicht nur die Champions League ausführlich, sondern auch die internationalen Topligen aus Italien, Spanien und Frankreich plus die Pokalwettbewerbe. Auch die Nations League und die WM-Qualifikation werden bei DAZN gezeigt.

Zudem können Sportnerds zahlreiche weitere Sportarten bei DAZN verfolgen. Ob die NFL oder die NBA, Darts, Tennis, Handball, Boxen und vieles mehr: DAZN ist die erste Anlaufstelle.