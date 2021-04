CL live sehen: Wo läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City heute im TV und LIVE-STREAM?

In der Champions League spielt der BVB (Borussia Dortmund) gegen Manchester City. Wie wird die CL heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt?

In der Königsklasse spielen Borussia Dortmund und Manchester City um den Einzug ins Halbfinale. Um 21 Uhr wird das Rückspiel im Stadion des BVB, dem Signal Iduna Park, angepfiffen.

Das Hinspiel gewann Man City gegen Dortmund mit 2:1, kurz vor Schluss machten die Skyblues das entscheidende Tor. Zuvor hatte der BVB in Person von Marco Reus den Ausgleich erzielt. Trainer Edin Terzic war dennoch zufrieden mit dem Auftritt im Etihad Stadium.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City in der Champions League heute live im TV und LIVE-STREAM sehen, das funktioniert! Wir verraten, wie Fußball heute live gezeigt / übertragen wird.

CL heute live: Alle Infos zu BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City

Begegnung Borussia Dortmund - Manchester City Wettbewerb Champions League, Viertelfinale (Rückspiel) Datum Mittwoch, 14. April 2021 | 21 Uhr (heute) Stadion Signal Iduna Park, Dortmund

CL heute live im TV sehen: BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City und die Übertragung

Der BVB muss gegen Manchester City einen 1:2-Rückstand drehen, es ist jedoch alles drin in der Champions League. Fußball heute live im TV sehen, das funktioniert auf jeden Fall! Die Übertragung des Viertelfinales aus Dortmund könnt Ihr heute bei einem einzigen Sender live sehen.

CL heute live im TV auf Sky: Die Übertragung von BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die vollen 90 Minuten von BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City heute live im TV. Die Übertragungsrechte hat der Pay-TV-Kanal exklusiv. Um 21 Uhr wird das Spiel angepfiffen, die ganze Partie gibt es auf Sky Sport 2 HD zu sehen. Zudem gibt es auch eine zweite Möglichkeit, wie Ihr das Spiel live sehen könnt.

Übertragungsbeginn : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Sender : Sky Sport 2 (HD) (Einzelspiel), Sky Sport UHD (Einzelspiel), Sky Sport1 (HD) (Konferenz)

: Sky Sport 2 (HD) (Einzelspiel), Sky Sport UHD (Einzelspiel), Sky Sport1 (HD) (Konferenz) Moderator : Michael Leopold

: Michael Leopold Experten : Dietmar Hamann, Erik Meijer

: Dietmar Hamann, Erik Meijer Kommentatoren: Kai Dittmann (Einzelspiel), Frank Buschmann (Konferenz)

Um bei Sky die Champions-League-Partie zwischen dem BVB und Man City anschauen zu können, braucht Ihr ein Abonnement bei Sky. Dieses könnt Ihr auf der Homepage erwerben.

Neben Sky hat noch ein zweiter Sender die Übertragungsrechte an der Champions League in dieser Saison 2020/21, nämlich DAZN. DAZN zeigt / überträgt die CL ebenfalls live im TV und LIVE-STREAM - doch die Partie im Signal Iduna Park hat der Sender nicht im Angebot. Sky zeigt die CL aus Dortmund heute exklusiv.

CL heute live im TV im frei empfangbaren Fernsehen?

BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City kommt heute im TV auf Sky, das Free-TV hat keine Rechte an der Übertragung heute Abend um 21 Uhr. Früher zeigten die TV-Sender im deutschen Fernsehen die Fußballspiele noch live im TV, das ist mittlerweile nicht mehr so.

DAZN und Sky sind die einzigen beiden Kanäle, die Spiele live im Einzelspiel oder in der Konferenz ausstrahlen. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung der Königsklasse.

CL heute im LIVE-STREAM sehen: BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City live

Die CL kommt heute aber auch im LIVE-STREAM: BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City wird nämlich auf zwei von Sky zur Verfügung gestellten Portalen im LIVE-STREAM zu sehen sein.

CL heute bei Sky Go: BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City live im Stream sehen

Sky Go ist das hauseigene Streamingportal von Sky, mit welchem Ihr die Champions League heute Abend im LIVE-STREAM anschauen könnt. Mit einem regulären Sky-Abonnement könnt Ihr BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City live im Stream sehen, so viel steht fest.

Dabei steht Euch die Wahl zwischen der Konferenz und dem Einzelspiel des BVB frei, beide Wege stehen Euch offen. Sky Go könnt Ihr auf Eurem mobilen Endgerät installieren und damit die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM sehen. Zugang erlangt Ihr mittels der Kennziffer (zehnstellig) und einem PIN, den Euch Sky mit auf den Weg gegeben hat.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City live: Sky Ticket zeigt die CL im LIVE-STREAM

Das Duell BVB gegen Man City kommt auch im LIVE-STREAM auf Sky Ticket. Das Ticket verschafft Euch die Möglichkeit, auch außerhalb eines Abos bei Sky die Königsklasse heute live zu sehen. Hier findet Ihr alle Infos zum Preis für ein Monatsabo.

DAZN zeigt / überträgt heute Abend nicht das Spiel der Dortmunder, sondern das Rückspiel zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid.

CL heute live im TV und LIVE-STREAM: BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City und die Opta-Fakten

In sechs von sieben Fällen, in denen Borussia Dortmund ein Hinspiel in der K.-o.-Phase der Champions League verloren hat, ist der BVB ausgeschieden. Einzige Ausnahme war das Duell mit Benfica im Achtelfinale 2016/17 (Hinspiel 0:1, Rückspiel 4:0).

In 15 Europapokal-Duellen, in denen Man City das Hinspiel gewonnen hatte, sind die Engländer 13-mal eine Runde weitergekommen. Ausgeschieden ist man nur gegen Juventus 1976/77 im UEFA-Pokal und gegen Monaco 2016/17 in der Champions League.

In der Champions-League-Geschichte sind die Mannschaften, die das Hinspiel in einer K.-o.-Phase zuhause mit 2-1 gewonnen haben, öfter ausgeschieden (15) als weitergekommen (12).

Das bislang einzige Heimspiel gegen Man City hat Borussia Dortmund in der Champions-League-Gruppenphase im Dezember 2012 mit 1:0 gewonnen.

Borussia Dortmund hat in der Champions League seine letzten zwei Heimspiele gegen englische Mannschaften verloren (2017/18 und 2018/19 gegen die Spurs), nachdem man zuvor nur eines der vorherigen sieben solcher Duelle verloren hatte (S4 U2).

Manchester City hat in seinen letzten vier Champions-League-Auswärtsspielen kein Gegentor kassiert – das letzte Team, das in der Königsklasse in fünf Auswärtsspielen hintereinander ohne Gegentor geblieben ist, war Manchester United (sechs in der Saison 2010/11).

Nachdem er drei seiner ersten fünf Pflichtspiele gegen Borussia Dortmund verloren hatte, ist Man City-Coach Pep Guardiola nun seit sieben Spielen gegen den BVB ungeschlagen (S4 U3).

Borussia Dortmunds Stürmer Erling Haaland hat in nur drei seiner 15 Champions-League-Spiele kein Tor geschossen. In seinen vier Auftritten im SIGNAL IDUNA PARK war er jedes Mal erfolgreich (sieben Tore insgesamt).

Mit einem Tor wäre Man Citys Sergio Agüero der erfolgreichste Torschütze eines Premier League-Klubs in der Champions League (aktuell liegt er mit 36 Treffern gleichauf mit Didier Drogba). Gegen deutsche Teams hat der Argentinier in der Königsklasse öfter getroffen (elf) als gegen Mannschaften einer anderen Nation.

Man Citys Kevin De Bruyne war in seinen letzten zwölf Champions-League-Spielen an 13 Toren beteiligt (vier Tore, neun Assists). In seinen vier Spielen in dieser Saison war der Belgier an sechs Treffern beteiligt (zwei Tore, vier Assists).

CL heute live im TV und LIVE-STREAM: BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City