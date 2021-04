Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Real Madrid live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League

In der Champions League empfängt der FC Liverpool Real Madrid zum Viertelfinal-Rückspiel. Goal liefert alle Infos zur Übertragung.

In der Champions League stehen am Mittwoch, 14, April, die Viertelfinal-Rückspiele auf dem Programm. Der FC Liverpool empfängt Real Madrid zum zweiten Duell. Anpfiff ist um 21 Uhr im Anfield Stadium.

Nach dem 1:3 in Madrid bangt der FC Liverpool um den Einzug ins Halbfinale. Das Team des deutschen Trainers Jürgen Klopp benötigt mindestens einen 2:0-Sieg, um doch noch weiterzukommen.

Dies wird gegen Real Madrid in der momentanen Verfassung ein schweres Unterfangen. Die "Königlichen" setzten am vergangenen Samstag mit einem Sieg im "Clasico" gegen den FC Barcelona ein Ausrufezeichen.

FC Liverpool vs. Real Madrid: Goal liefert die Informationen zur Partie und zur Übertragung.

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Real Madrid? Die Begegnung in der Übersicht

Begegnung FC Liverpool vs. Real Madrid Wettbewerb Champions League, Viertelfinale, Rückspiel Ort Anfield Stadium, Liverpool Anstoss Mittwoch, 14. April, 21 Uhr (im LIVE-TICKER)

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Real Madrid live im TV und LIVE-STREAM? So wird die Champions League übertragen

In dieser Saison teilen sich für Deutschland der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingsdienst DAZN die Übertragungsrechte an der Champions League. Dies ändert sich zur kommenden Saison drastisch. Dann läuft die Champions League bis auf ein Spiel pro Woche nur noch bei DAZN. Das eine Spiel wird auf Amazon zu sehen sein.

In den ersten beiden K.o.-Runden, sprich dem Achtel- und Viertelfinale, teilen sich Sky und DAZN die Spiele untereinander auf. Für das Viertelfinale gilt, dass jeder der beiden Anbieter ein Spiel pro Tag live und exklusiv in voller Länge zeigt. Die Konferenz läuft jeweils bei Sky.

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Real Madrid? Die Übertragung im LIVE-STREAM bei DAZN

Das Spiel zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid wird exklusiv in voller Länge von DAZN übertragen. Sky entschied sich für die Übertragung des Spieles Borussia Dortmund gegen Manchester City.

Bei DAZN beginnt die Übertragung um 20.30 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Uli Hebel

Experte: Sandro Wagner

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Real Madrid? Das kostet DAZN

Für ein DAZN-Abo müsst Ihr entweder 11,99 Euro pro Monat (Monatsabo) oder einmalig 119,99 Euro (Jahresabo) bezahlen. Wer noch kein DAZN-Abonnent ist, kann das Programm einen Monat lang völlig kostenlos testen!

Neben der Champions League zeigt der Streamingdienst noch viel weiteren internationalen Spitzenfußball live. Auch für Liebhaber anderer Sportarten wie Basketball, American Football, Tennis, Boxen oder Darts ist DAZN die richtige Adresse, um Spitzenevents live zu verfolgen.

Hier geht's zum Gratismonat!

Wer zeigt / überträgt Liverpool vs. Real Madrid live? So empfange ich DAZN

Grundvoraussetzung, um den Streamingdienst DAZN gut zu empfangen, ist eine Internetverbindung mit mindestens 6000 kBits.

DAZN ist beispielsweise auf Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Konsole zu empfangen.

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Real Madrid live? Darum zeigt Sky das Spiel nicht einzeln im TV

Sky hat sich per Erstwahlrecht entschieden, am letzten Viertelfinaltag der Champions League das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Manchester City zu übertragen. Da dort eine deutsche Mannschaft beteiligt ist, erwartet sich der Pay-TV-Sender eine bessere Quote.

Our official matchday programme for Wednesday’s #UCL quarter-final, second leg with @realmadrid is available to order online now 👇 #LIVRMA — Liverpool FC (@LFC) April 12, 2021

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Real Madrid? Der Umweg Konferenz bei Sky

Ihr könnt das Spiel FC Liverpool gegen Real Madrid auch bei Sky sehen - und zwar ab 20.50 Uhr auf Sky Sport 1 (HD) in der Konferenz.

Wer gerne über das Live-Geschehen in Liverpool und in Dortmund informiert sein will, für den ist die Konferenz sicher eine gute Sache.

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Real Madrid live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung in der Übersicht