St. Pauli gegen HSV, Derbyzeit in Hamburg! Das Spiel am Millerntor wollen viele Fans im TV oder Stream sehen - aber wo läuft Fußball heute live?

Ein paar Stunden, bevor die Bundesliga in die neue Saison startet, steht in der 2. Bundesliga der Auftakt des 3. Spieltags auf dem Programm. Und der Freitagabend kann sich definitiv sehen lassen, kommt es in Hamburg heute um 18.30 Uhr doch zum Derby FC St. Pauli vs. HSV.

Die Rothosen gehen zwar als leichter Favorit in die Partie, der Stadtrivale vom Kiez hat sich zuletzt aber zum Angstgegner entwickelt: So konnte der HSV keines der letzten vier Duelle gewinnen, drei davon gingen sogar verloren. Im jüngsten Derby Anfang März siegte St. Pauli mit 1:0 am Millerntor.

Der Saisonstart verlief für beide Mannschaften indes ähnlich: Beide holten vier Punkte aus den ersten beiden Ligaspielen, beide sicherten in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen einen Drittligisten das Weiterkommen. Der HSV mit seinem neuen Trainer Tim Walter imponierte dabei vor allem beim 3:1-Sieg auf Schalke zum Auftakt.

FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV): Wo läuft Fußball heute live? In diesem Artikel sind alle Informationen zur Übertragung in TV und STREAM übersichtlich zusammengefasst. Zudem erklären wir Euch, wo heute Abend die Highlights vom Derby laufen.

Fußball heute live: FC St. Pauli - HSV (Hamburger SV) - die wichtigsten Infos zum Derby

Begegnung FC St. Pauli - Hamburger SV Datum Freitag, 13. August 2021 Uhrzeit 18.30 Uhr Ort Millerntor-Stadion (Hamburg)

Fußball heute live: FC St. Pauli vs. HSV - so wird die 2. Liga im TV übertragen

Die 2. Bundesliga ist in der Saison 2021/22 nicht mehr wie in den vergangenen Jahren ausschließlich im Pay-TV zu sehen. Das Auftaktspiel zwischen Schalke und dem HSV lief auch bei Sat.1 live im Free-TV, zudem wurden schon die ersten zwei Partien am Samstagabend von Sport1 übertragen.

Wird Fußball heute live zwischen St. Pauli und dem HSV vielleicht auch im Free-TV gezeigt? Wir verraten es Euch in den nächsten Abschnitten.

Fußball heute live: Sky zeigt FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) im TV

Die Antwort lautet leider Nein. Sat.1 zeigte lediglich das erste Spiel der neuen Saison live, auf Sport1 läuft jeweils die Partie eines Spieltags, die am Samstagabend um 20.30 Uhr angepfiffen wird. Alle anderen Spiele der 2. Liga, also auch St. Pauli gegen HSV heute am Freitag, sind live und exklusiv bei Sky zu sehen.

Wie der Name Pay-TV schon sagt, müsst Ihr allerdings bezahlen, um Sky freizuschalten. Dabei gibt es mehrere verschiedene Pakete und Preise, je nachdem, welche Ligen und welche Spiele Ihr live sehen möchtet. Hier gibt es die wichtigsten Informationen dazu.

Nur wer ein Sky-Abonnement hat, kann also Fußball heute live im TV sehen, wenn es um St. Pauli vs. Hamburger SV (HSV) geht. Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) beginnt um 18 Uhr die Vorberichterstattung, der Anstoß ist für 18.30 Uhr angesetzt.

Ihr habt zwei unterschiedliche Optionen, wie Ihr St. Pauli vs. HSV bei Sky live im TV sehen könnt: Im Einzelspiel, das auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) übertragen wird, seht Ihr die vollen 90 Minuten vom Derby live. Kommentator ist hier Klaus Veltman.

FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV): Die Übertragung live auf Sky

Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Vorberichte Konferenz: ab 18 Uhr

ab 18 Uhr Kommentator: Klaus Veltman

Klaus Veltman Moderator: Hartmut von Kameke

Hartmut von Kameke Kanal Einzelspiel : Sky Sport Bundesliga 2 (HD)

: Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Kanal Konferenz: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Parallelspiel in der Konferenz: FC Schalke vs. Erzgebirge Aue

Wer sich lieber die Konferenz anschaut, in der ständig zwischen dem Hamburg-Derby und der parallel stattfindenden Partie zwischen Schalke und Aue hin- und hergewechselt wird, kann das auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) tun. Moderiert wird die Konferenz von Hartmut von Kameke.

Fußball heute live: Wer überträgt St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV) im STREAM?

Weiter oben habt Ihr erfahren, dass das Pay-TV für die Übertragung von St. Pauli vs. HSV zuständig ist und Fußball heute live im Fall des Derbys nicht im Free-TV läuft. Aber gibt es vielleicht einen kostenlosen LIVE-STREAM?

Leider nicht. Auch im LIVE-STREAM ist ebenso wie im TV exklusiv Sky die Adresse, wo das Hamburg-Derby zu sehen ist.

St. Pauli vs. HSV: Sky Go und Sky Ticket zeigen Fußball heute im LIVE-STREAM

Sky Go ist die erste Option, die Ihr habt, um FC St. Pauli vs. Hamburger SV heute im LIVE-STREAM zu sehen. Für den hauseigenen Streamingdienst des Senders erhält jeder Sky-Kunde bei Abschluss seines Abonnements die persönlichen Zugangsdaten. Ohne weitere Zusatzkosten muss man sich dann einfach nur die Sky-Go-App herunterladen und kann dort alle Sky-Inhalte streamen. Die Übertragung für St. Pauli vs. HSV ist identisch mit jener im TV.

Wer nicht im Besitz eines Sky-Abos ist, sich kurzfristig aber entscheidet, St. Pauli gegen HSV im LIVE-STREAM schauen zu wollen, für den ist Sky Ticket die perfekte Wahl. Darüber kann man sich noch kurz vor Anpfiff Zugang zur Übertragung des Derbys verschaffen, muss dafür aber kein langfristiges Abonnement buchen. Alle Informationen zu den Preisen für Sky Ticket erhaltet Ihr HIER.

Fußball heute live: Wo laufen die Highlights von FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV)?

Wer kein Sky-Abo hat, kein Sky Ticket gebucht hat und daher St. Pauli vs. HSV nicht live sehen kann, der hat die Möglichkeit, sich am Freitagabend die Highlights vom Derby im Free-TV anzuschauen.

Der ARD-Spartensender One sendet freitags ab 22.30 Uhr nämlich die Zusammenfassungen der Zweitligaspiele vom Abend. Die Highlights von St. Pauli vs. HSV laufen also heute Abend im Free-TV auf One, moderiert wird die Show von Lea Wagner und Tobias Schäfer.

Zudem zeigt auch Sky natürlich in seiner Nachberichterstattung zur Live-Übertragung die besten Szenen des Derbys noch einmal in der Zusammenfassung. Auf Sport1 könnt Ihr die Highlights der bis dahin gespielten Partien des Zweitligaspieltags erst am Sonntagmorgen in Hattrick Pur sehen.

Fußball heute live - FC St. Pauli vs. HSV (Hamburger SV): Die Übertragung der 2. Bundesliga im Überblick