HSV gewinnt mitreißenden Zweitligaauftakt auf Schalke - Das Spiel in der TICKER-Nachlese

Der Hamburger SV hat das Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga für sich entschieden. Das 3:1 auf Schalke gibt es hier in der TICKER-Nachlese.

Der abgestürzte Traditionsklub Schalke 04 hat in einem mitreißenden Duell der Zweitliga-Giganten mit dem Hamburger SV gleich den nächsten Nackenschlag kassiert. Der Bundesliga-Absteiger verlor sein erstes Spiel im Unterhaus seit mehr als 30 Jahren gegen den HSV durch zwei späte Gegentore mit 1:3 (1:0). Zuvor hatten die Schalker bei der Saisoneröffnung selbst gute Gelegenheiten auf den Siegtreffer vergeben.

Moritz Heyer (86.) und Bakery Jatta (90.) bescherten dem HSV den perfekten Start in seine vierte Zweitliga-Spielzeit in Serie. Ausgerechnet Schalkes Neuzugang Simon Terodde (7.) hatte gegen seinen Ex-Verein die frühe Führung erzielt, Hamburgs Robert Glatzel glich in der 53. Minute vor 19.770 Zuschauern aus. Zudem hielt Schalkes Torhüter Michael Langer einen Strafstoß Glatzels (28.). Erstmals seit März 2020 waren wieder mehr als 300 Zuschauer in der Veltins-Arena zugelassen und sorgten sowohl vor dem Anpfiff als auch während der Partie für Atmosphäre.

FC Schalke 04 vs. HSV (Hamburger SV) live: Die 2. Liga in der TICKER-Nachlese

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

Fazit | Das soll es vom Auftakt der neuen Zweitligasaison gewesen sein. Weiter geht es morgen um 13:30 Uhr. Einstweilen danken wir für die Aufmerksamkeit und wünschen ein schönes Wochenende.

Fazit | Als nächste Aufgabe wartet auf die Hamburger am Sonntag in einer Woche ein Heimspiel gegen Aufsteiger Dynamo Dresden. Zur gleichen Zeit muss Schalke bei Holstein Kiel antreten.

Fazit | Auf der Gegenseite avancierte der HSV alsbald zu tonangebenden Mannschaft. Mit den größeren Spielanteilen jedoch ging, abgesehen von verschossenen Elfmeter, zunächst gar keine Torgefahr einher. Erst nach Wiederbeginn entwickelten die Gäste mehr Zielstrebigkeit und kamen zum Ausgleich. Das forderte nun die Schalker wieder heraus. So entwickelte sich eine abwechslungsreiche Partie. Letztlich aber waren es dann doch wieder die Hanseaten, die mehr fürs Spiel taten und spät doch noch zum Sieg kamen.

Fazit | Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 startet mit einer Niederlage in die neue Saison. Im Gipfeltreffen mit dem Hamburger SV unterliegen die Knappen vor 19.770 Zuschauern in der heimischen Veltins-Arena mit 1:3. Dabei waren die Hausherren so gut in die Partie gestartet und früh in Führung gegangen. Lange Zeit strahlte die Männer von Dimitrios Grammozis mehr Torgefahr aus, nutzen allerdings die weiteren Chancen nicht.

FC Schalke 04 vs. Hamburger SV im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90.+2 | Jetzt allerdings tut sich nichts mehr. Die Königsblauen ergeben sich in die Niederlage. Zwei Tore trauen sich die Gastgeber nicht mehr zu.

90. Minute | Auf der anderen Seite sorgen die Gäste für die Entscheidung. Von der linken Seite flankt Sonny Kittel mit dem rechten Fuß und Zug zum Tor. Im Zentrum tauchen Mikkel Kaufmann und Bakery Jatta auf. Letzterer hält den rechten Fuß hin und versenkt die Kugel aus kurzer Distanz.

TOOOR! FC Schalke 04 vs. Hamburger SV 1:3 | Torschütze: Jatta (90.)

89. Minute | Einen Freistoß von der linken Seite köpft Marcin Kaminski aufs Tor. Daniel Heuer Fernandes pariert.

88. Minute | Nach einem Foul an Moritz Heyer fängt sich Thomas Ouwejan nun noch Gelb ein.

FC Schalke 04 vs. Hamburger SV im LIVE-TICKER: GELBE KARTE | Heyer (88.)

86. Minute | Weit links draußen setzt sich Sonny Kittel gegen Timo Becker durch, bedient Maximilian Rohr, der viel Platz hat und mit seinem flachen Zuspiel Moritz Heyer findet. Halblinks in der Box schießt dieser direkt mit dem linken Fuß. Der Flachschuss landet im langen Eck.

TOOOR! FC Schalke 04 vs. Hamburger SV 1:2 | Torschütze: Heyer (86.)

85. Minute | Ihre Ordnung geben beide Mannschaften nicht auf. Da wird sehr strickt drauf geachtet. Auf Teufel komm raus sollen die drei Punkte nicht her. Mehr tut weiterhin der HSV.

84. Minute | Wegen eines Fouls an Moritz Heyer holt sich Marius Bülter eine Verwarnung ab.

FC Schalke 04 vs. Hamburger SV im LIVE-TICKER: GELBE KARTE | Bülter (84.)

82. Minute | Beide Mannschaften zeigen Interesse an drei Punkten - auch wenn es inzwischen nicht mehr ganz so wild hin und her geht. In der Summe bleibt es dabei, dass die Gäste die größeren Spielanteile haben. Sonny Kittel tritt einen Freistoß von der linken Seite. Der anschließende Kopfball von Sebastian Schonlau fliegt am kurzen Eck vorbei.

80. Minute | Soeben wird die offizielle Zuschauerzahl verkündet. Alle der verfügbaren 19.770 Eintrittskarten wurden verkauft. Damit ist die Veltins-Arena zu knapp einem Drittel ausgelastet.

78. Minute | Tim Walter greift nochmals ein. Robert Glatzel hat sein Tagwerk verrichtet. Dafür kommt mit Mikkel Kaufmann ein weiterer Neuzugang. Darüber hinaus darf Manuel Wintzheimer Feierabend machen. Sonny Kittel übernimmt. Damit sind wir für heute mit den Spielerwechseln durch.

FC Schalke 04 vs. Hamburger SV im LIVE-TICKER: WECHSEL | Kaufmann für Glatzel (78.)

FC Bayern München vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: WECHSEL | Kittel für Wintzheimer (78.)

77. Minute | Aus etwa 22 Metern in leicht nach links versetzter Position zieht Moritz Heyer ab. Der Rechtsschuss fliegt aufs Tor zu, wird aber von Michael Langer ohne große Probleme gehalten.

74. Minute | Nach einer klugen Spielverlagerung von Sebastian Schonlau bringt Bakery Jatta die nächste verheißungsvolle Flanke in den Torraum an. Doch kein Mannschaftskamerad stößt dort mutig in die Hereingabe. Es wäre ein Leichtes gewesen, die Kugel aus kurzer Distanz über die Linie zu drücken.

73. Minute | Dimitrios Grammozis schöpft mit seinem dritten Einzelwechsel seine Optionen nun bereits aus. Anstelle von Dominick Drexler soll es ab sofort Bleron Krasniqi richten.

FC Schalke 04 vs. Hamburger SV im LIVE-TICKER: WECHSEL | Krasniqi für Drexler (73.)

71. Minute | Auf Seiten der Gäste kommt mit Maximilian Rohr eine weitere frische Kraft. Dafür räumt David Kinsombi das Feld.

FC Schalke 04 vs. Hamburger SV im LIVE-TICKER: WECHSEL | Rohr für Kinsombi (71.)

70. Minute | Auf der rechten Seite hat Moritz Heyer viel Zeit, nach Adressaten für seine Flanke Ausschau zu halten. Die Hereingabe bringt dann viel Zug mit, findet letztlich aber nicht den Kopf eines Mitspielers.

67. Minute | Erstmals schreitet nun Tim Walter zur Tat, holt Ludovit Reis vom Feld, um Moritz Heyer bringen zu können.

FC Schalke 04 vs. Hamburger SV im LIVE-TICKER: WECHSEL | Heyer für Reis (67.)

66. Minute | Als Beleg für das abwechslungsreiche Spielgeschehen sind nun wieder die Hausherren am Zug. Halbrechts im Sechzehner fackelt Simon Terodde nicht lange. Den flachen Rechtsschuss allerdings erwartet Daniel Heuer Fernandes bereits, der das kurze Eck erfolgreich abdichtet.

64. Minute | In der Folge probieren es Robert Glatzel und Jonas Meffert. Deren Abschlusshandlungen erfordern ebenfalls nicht das Eingreifen des Schalker Keepers.

62. Minute | Nun geht es auf die andere Seite. Manuel Wintzheimer taucht links in der Box auf und sucht den Abschluss. Der abgefälschte Ball verfehlt das Gehäuse von Michael Langer.

61. Minute | Thomas Ouwejan tritt einen Schalker Eckstoß von der rechten Seite. Der Ball gelangt links am Torraum zu Simon Terodde. Den Kopfball stoppt Daniel Heuer Fernandes, lässt aber nach vorn prallen. Aus ganz spitzem Winkel sucht Terodde dann den Weg ins kurze Eck, trifft den linken Pfosten. Und die Pille springt danach gleich noch einmal an die Stange. Erst dann wird ein Einsatz von Terodde gegen Sebastian Schonlau abgepfiffen.

59. Minute | Aus der zweiten Reihe zieht Marius Bülter nach einem Zuspiel von Thomas Ouwejan ab. Der Linksschuss verfehlt die Kiste allerdings deutlich.

58. Minute | Inzwischen hat die Partie deutlich Fahrt aufgenommen. Schalke ist wieder aktiver. Und der HSV weiß inzwischen, wo das gegnerische Tor steht. Das sind gute Voraussetzung für eine unterhaltsame halbe Stunde in der Verltins-Arena.

56. Minute | Dann greift Dimitrios Grammozis freiwillig ein, nimmt den mit Gelb vorbelasteten Florian Flick aus dem Spiel. Dafür darf fortan Timo Becker ran.

FC Schalke 04 vs. Hamburger SV im LIVE-TICKER: WECHSEL | Becker für Flick (56.)

55. Minute | Jetzt bietet sich die Gelegenheit für eine Schalker Reaktion. Es gibt mal wieder viel Platz. Den genießt vor allem Thomas Ouwejan, der halblinks in der Box frei zum Linksschuss kommt. Ihm wirft sich Daniel Heuer Fernandes todesmutig entgegen und verhindert den erneuten Hamburger Rückstand.

53. Minute | In halbrechter Position liegt der Ball zum Freistoß bereit. TIm Leibold tritt diesen wunderbar mit dem linken Fuß oben aufs rechte Eck. Michael Langer fischt das Ding großartig heraus, verfängt sich dann aber etwas im Netz. Zudem ist Robert Glatzel im Torraum handlungsschneller als Malick Thiaw und befördert die Kugel aus zwei Metern mit dem rechten Fuß in die Maschen.

TOOOR! FC Schalke 04 vs. Hamburger SV 1:1 | Torschütze: Glatzel (53.)

52. Minute | Schalke hingegen lauert auf Gelegenheiten zum Kontern. Solch ein Angriff bringt Blendi Idrizi links im Sechzehner ins Geschäft. Der 23-Jährige möchte an Daniel Heuer Fernandes vorbei, legt sich den Ball dabei aber zu weit vor.

50. Minute | Im Ansatz machen das die Hanseaten nicht schlecht, bleiben sehr aktiv. Da läuft der Ball recht gut. Was fehlt, ist weiterhin die Zielstrebigkeit.

48. Minute | Umgehend ergreifen die Gäste wieder die Initiative, erarbeiten sich den nächsten Eckstoß. Die Hereingabe von Tim Leibold fängt Marius Bülter ab.

46. Minute | Das Runde rollt wieder über das Grüne. Ohne weitere personellen Veränderungen schicken beide Trainer ihre Mannschaften in den zweiten Spielabschnitt. Dimitrios Grammozis hatte ja bereits nach gut einer halben Stunde Danny Latza wegen einer Knieverletzung durch Blendi Idrizi ersetzen müssen.

FC Schalke 04 vs. Hamburger SV im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

Halbzeit | Optisch erlangte der HSV fortan deutliche Vorteile, verzeichnete mehr als 70 Prozent Ballbesitz, brachte das aber nicht zielgerichtet zum Abschluss. Einzig ein Foulelfmeter bot die Gelegenheit zum Torerfolg, doch den vergab Robert Glatzel. Da entwickelten die Königsblauen erheblich mehr Torgefahr. Und das Team von Dimitrios Grammozis wurde in den Minuten vor der Pause auch wieder aktiver, sorgte dabei umgehend für Zug zum Tor.

Halbzeit | Zum Auftakt der Saison 2021/22 in der 2. Fußball-Bundesliga steht es zwischen dem FC Schalke 04 und dem Hamburger SV zur Pause 1:0. Richtig stark und bissig waren die Hausherren in die Partie gestartet und belohnten sich mit der frühen Führung, für die ausgerechnet der Ex-Hamburger Simon Terodde sorgte. Im weiteren Verlauf zog sich der Bundesliga-Absteiger zurück, überließ dem Gegner die Initiative.

FC Schalke 04 vs. HSV im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45.+4. Minute | Um den fälligen Freistoß von der rechten Seite kümmert sich Thomas Ouwejan. Dessen Hereingabe mit dem linken Fuß und Zug zum Tor möchte Marcin Kaminski per Kopf verlängern, erwischt die Kugel aber nicht deutlich genug. Daniel Heuer Fernandes wehrt den Ball ab.

45.+3. Minute | Erneut rasselt Tim Leibold mit einem Schalker zusammen. Diesmal ist es Reinhold Ranftl, der da am linken Knie getroffen wird und mit Schmerzen zu Boden geht. Wiederholt ist die medizinische Abteilung der Knappen gefordert.

45.+1. Minute | Soeben ist die reguläre Spielzeit des ersten Durchgangs abgelaufen. Drei Minuten soll es noch obendrauf geben.

45. Minute | Ungestüm rauscht Florian Flick in den Zweikampf mit Manuel Wintzheimer und wird dafür mit einer Gelben Karte bedacht.

FC Schalke 04 vs. HSV im LIVE-TICKER: GELBE KARTE | Flick (45.)

44. Minute | Dann segelt ein hoher Ball in Schalkes Strafraum. Um den bemüht sich David Kinsombi. Einmal mehr kommt dabei kein gefährlicher Torabschluss heraus. Die Kopfballverlängerung verfehlt den Kasten von Michael Langer klar.

42. Minute | Nun liegt Malick Thiaw am Boden. Erneut ist eine Behandlungspause nötig. Schwerwiegend scheint es den Verteidiger nicht erwischt zu haben, der steht schnell wieder und wird ganz sicher gleich zurückkehren.

40. Minute | Inzwischen beteiligt sich Schalke wieder aktiver am Geschehen, findet derzeit eine viel bessere Balance aus sicherer Abwehr und Konstruktivität nach vorn. In der Form wird den einheimischen Fans deutlich mehr Unterhaltung geboten.

38. Minute | Der HSV steht bei drei Torschüssen. Zwei davon kamen gar nicht erst durch und verdienen die Bezeichnung eigentlich gar nicht. Der dritte war der verschossene Elfmeter. Noch ist das in Sachen Durchschlagskraft überaus dürftig. Optische Vorteile allein reichen nicht aus.

36. Minute | Nach langer Zeit findet nun mal wieder ein Schalker Angriff statt. Bei einem langen Ball macht sich Marius Bülter auf den Weg halbrechts in die Box. Dort schlägt der Angreifer noch einen Haken und schießt mit dem linken Fuß aufs kurze Eck. Der Ball landet knapp neben dem rechten Pfosten am Außennetz.

34. Minute | Mit zwei Hamburgern im Nacken behauptet Simon Terodde gut den Ball. Da steht ein vielversprechender Konter der Königsblauen im Raum. Doch Jonas Meffert unterbindet den mit seinem taktischen Eingreifen. Timo Gerach überlegt eine ganze Weile und zückt dann die erste Gelbe Karte der neuen Spielzeit.

FC Schalke 04 vs. Hamburger SV im LIVE-TICKER: GELBE KARTE | Meffert (34.)

32. Minute | In der Tat geht es für Danny Latza nicht weiter. Der Kapitän muss von Bord. Kurz darauf ist Blendi Idrizi bereit, um den Kollegen zu ersetzen.

FC Schalke 04 vs. HSV im LIVE-TICKER: WECHSEL | Idrizi für Latza (32.)

30. Minute | Erneut liegt Danny Latza auf dem Rasen, muss erneut behandelt werden. Offenbar schmerzt das rechte Knie.

28. Minute | Robert Glatzel übernimmt die Verantwortung. Der Neuzugang aus Mainz schießt mit dem rechten Fuß nicht platziert genug. Michael Langer ahnt die Ecke und pariert.

27. Minute | Elfmeter für den Hamburger SV! Halbrechts im Strafraum kommt David Kinsombi nach einem Kontakt mit Florian Flick zu Fall. Der Pfiff ertönt - und videotechnische Enwände gibt es nicht.

25. Minute | Allerdings führt auch der zweite Hamburger Eckstoß nicht zum Erfolg. Zwar ist auch da ein Spieler per Kopf zur Stelle. Robert Glatzel jedoch kommt damit nicht durch.

24. Minute | Längst befinden sich die größeren Spielanteile auf Seiten der Hanseaten. Immer häufiger finden die Männer von Tim Walter den Weg in die Box. Schalke tut seit geraumer Zeit zu wenig. Da sind nicht einmal Ansätze von Kontern zu erkennen.

22. Minute | Dem HSV wird der erste Eckstoß dieser Begegnung zugesprochen. Doch auch mit der Hereingabe von der rechten Seite wissen die Norddeutschen nicht so viel anzufangen. Zwar gelangt Bakery Jatta mit dem Kopf an den Ball, setzt diesen aber deutlich an der Kiste vorbei.

20. Minute | Bisher haben wir genau einen Torschuss gesehen - und der war auch drin. Damit geben sich die Knappen vorerst zufrieden, überlassen dem Kontrahenten die Initiative. Darüber hinaus beruhigt sich das Geschehen auf dem Platz zunehmend.

18. Minute | Immerhin gelangen die Hamburger jetzt mal in den gegnerischen Sechzehner. Auf der linken Seite kommt David Kinsombi im Duell mit Dominick Drexler zu Fall. Für einen Elfmeter aber ist das deutlich zu wenig.

16. Minute | Tatsächlich bewegt sich Latza jetzt wieder auf eigenen Beinen. Und wenig später kehrt der Mittelfeldspieler auf den Rasen zurück. Das ist offenbar noch mal gut gegangen.

15. Minute | Im Zweikampf mit Tim Leibold wird Danny Latza übel erwischt. Bei dem Zusammenprall muss das rechte Knie, aber vor allem auch das Sprunggelenk einiges aushalten. Im ersten Moment schaut das nicht gut aus für den Schalker Kapitän.

14. Minute | Vielleicht geht etwas über eine Standardsituation. Doch die Freistoßflanke von der linken Seite findet keinen Abnehmer mit roter Hose.

12. Minute | Mittlerweile erlangen die Gäste ein paar mehr Spielanteile und zeigen sich bemüht, nun auch so langsam den Rhythmus aufzunehmen. Schalke steckt in dieser Phase etwas zurück.

10. Minute | Im weiteren Verlauf arbeiten die Königsblauen daran, sich die Führung weiter zu verdienen.. Die Mannschaft von Dimitrios Grammozis hat einfach viel besser in die Partie gefunden.

8. Minute | Ausgerechnet Terodde also, der in der vergangenen Saiosn noch 24 Buden für die Hanseaten machte, schenkt dem HSV das erste Ding der neuen Saison ein.

7. Minute | Etwa zwei Minuten später netzt der Angreifer erstmals ein. Nach einem Hamburger Ballverlust von Jan Gyamerah schalten die Schalker schnell um. Marius Bülter schickt Simon Terodde in den freien Raum. Halblinks in der Box hat der Torjäger nur noch Daniel Heuer Fernandes vor sich und überlupft diesen mit dem linken Fuß und ganz viel Gefühl.

TOOOR! FC Schalke 04 vs. Hamburger SV 1:0 | Torschütze: Terodde (7.)

5. MInute | Erstmals wird Simon Terodde im Sechzehner gefunden. Nach einer klugen Kopfballablage von Danny Latza nimmt der Stürmer den Ball mit dem Rücken zum Tor an, bewegt sich in halblinke Position und schießt aus der Drehung mit dem linken Fuß haarscharf am langen Eck vorbei.

3. Minute | In der Tat gelingt es den Hamburgern, mehr Ballsicherheit zu erlangen und so die Fahrt aus der Partie zu nehmen. Das funktioniert nur so lange, wie sich die Rothosen den Zweikämpfen entziehen können.

2. Minute | Umgehend gehen die Hausherren bissig zu Werke, attackieren den Gegner früh und organisieren sich so immer wieder den Ball. Dagegen versucht anschließend der HSV, ganz betont Ruhe reinzubringen.

1. Minute | Soeben erfolgt der Anstoß. Bei 24 Grad und wolkenlosem Himmel zeigt sich das Wetter in Gelsenkirchen von der besten Seite. Es ist angerichtet.

FC Schalke 04 vs. HSV im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Zunächst wird noch eine Schweigeminute für die Opfer der Flutkatastrophe abgehalten. Beide Mannschaften treten im Übrigen mit Trauerflor am Arm an.

Vor Beginn | Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Unparteiischengespann. Mit der Spielleitung wurde Timo Gerach betraut. Der 34-jährige Referee kommt zu seinem 56. Einsatz in der 2. Liga. Zur Hand gehen ihm dabei die Assistenten Patrick Kessel und Tobias Endriß. Als vierter Offizieller fungiert Robin Braun.

Vor Beginn | Jüngst hat die EM Appetit gemacht, Fußball wieder mit Zuschauern zu erleben. Ganz so unvorsichtig wie in Budapest oder London geht es in Deutschland nicht zu. Auf Schalke dürfen heute 19.770 Fans in der Veltins-Arena dabei sein. Natürlich war die Nachfrage nach den Tickets deutlich größer, schließlich hat der Verein trotz der noch immer schwierigen Situation mehr als 40.000 Dauerkarten verkauft.

Vor Beginn | So klingt unser Auftaktspiel Schalke gegen HSV auch nach viel mehr. Wir erleben hier zwei einstige Europapokalsieger und ehemalige deutsche Meister, die natürlich den Anspruch haben sollten, um den Aufstieg mitzuspielen. Den Sprung zurück nach oben zu schaffen, ist allerdings gar nicht so einfach. Das bekommt der HSV seit 2018 zu spüren. Jahr um Jahr versuchten die Hanseaten vergeblich, der 2. Liga zu entrinnen. Damit müssen sich nun auch die Königsblauen aus Gelsenkirchen auseinandersetzen.

Vor Beginn | Und das deutsche Fußball-Unterhaus buhlt einmal mehr um den Titel "beste 2. Liga aller Zeiten". Das ohnehin starke und ausgeglichen besetzte Starterfeld wurde hochkarätig ergänzt. Von oben kamen die Absteiger SV Werder Bremen und FC Schalke 04 hinzu. Aus Liga 3 stiegen mit Dynamo Dresden, Hansa Rostock und mit dem FC Ingolstadt drei ehemalige Bundesligisten auf. Diese gesellen sich zu Klubs wie St. Pauli, Paderborn, Nürnberg, KSC, Hannover, HSV, Düsseldorf und Darmstadt. Viel namhafter geht es wohl kaum.

Vor Beginn | Nicht einmal zwei Wochen liegt das Ende der EURO 2020 zurück, da beginnt im Schatten der heute in Japan eröffneten Olympischen Spiele hierzulande die neue Fußball-Saison. Dabei holte uns im Zuge von Lockerungen und zum Teil wieder zugelassenen Zuschauern die Pandemie doch schon wieder ein. Der Saisonauftakt in der 3. Liga fiel ins Wasser, weil Mannschaft und Trainerteam des MSV Duisburg nach positiven Coronatests in Quarantäne geschickt wurden. Somit ist es der 2. Bundesliga vorbehalten, zum Start der neue Spielzeit die Aufmerksamkeit der Fußballfans für sich zu haben.

Vor Beginn | Auf Seiten der Gäste wurden folgende Neuverpflichtungen bzw. Leihgeschäfte getätigt. Der neue Trainer Tim Walter kann mit Mikkel Kaufmann (Kopenhagen), Ludovit Reis (Osnabrück), Robert Glatzel (Mainz), Miro Muheim (St. Gallen), Jonas Meffert (Kiel) und Sebastian Schonlau (Paderborn) planen.

Vor Beginn | Ohne Frage ist die interessanteste Personalie die von Simon Terodde. Der drittbeste Zweitligatorschütze aller Zeiten wechselte in diesem Sommer ausgerechnet vom Hamburger SV nach Gelsenkirchen. Darüber hinaus tat sich nach dem Abstieg der Knappen naturgemäß viel im Kader. Neu auf Schalke sind Martin Fraisl (Den Haag), Dominick Drexler (Köln), Dries Wouters (Genk), Yaroslav Mikhailov (St. Petersburg), Marius Bülter (Union Berlin), Marvin Pieringer (Würzburg), Reinhold Ranftl (LASK), Thomas Ouwejan (Alkmaar), Marcin Kaminski (Stuttgart), Victor Pahlsson (Darmstadt) und Danny Latza (Mainz).

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der 2. Bundesliga zur Begegnung des 1. Spieltages zwischen dem FC Schalke und dem Hamburger SV.

Schalke vs. HSV heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Schalke:

Langer - Thiaw, Kaminski, Flick - Ranftl, Palsson, Latza, Ouwejan - Bülter, Drexler - Terodde

Der HSV setzt auf folgende Aufstellung:

Heuer Fernandes - Gyamerah, Schonlau, David, Leibold - Meffert, Reis, Kinsombi - Jatta, Wintzheimer, Glatzel

FC Schalke 04 vs. Hamburger SV (HSV) im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der 2. Liga heute

Schalke 04 und der Hamburger SV standen sich bisher 104-mal im Profifußball gegenüber, jetzt treffen sie sich erstmals in der 2. Liga. Unter den aktuellen Zweitligisten trat der HSV nur gegen Werder häufiger im Profibereich an (118-mal), S04 feierte gegen kein Zweitliga-Team so viele Siege wie gegen die Rothosen (41).

Auf Schalke konnte der Hamburger SV keines der letzten 7 Duelle gewinnen (3 Remis, 4 Niederlagen), nur bei den Bayern (11) und in Leverkusen (9) warten die Rothosen länger auf einen Auswärtserfolg. Andersherum ist Schalke unter allen aktuellen Zweitligisten nur gegen Nürnberg länger ohne Heimniederlage (14 Spiele).

Der FC Schalke 04 bestreitet sein erstes Zweitliga-Spiel seit dem 16. Juni 1991, damals gab es ein 1-0 zu Hause gegen Darmstadt. Von den letzten 23 Saisonspielen in der Zweitliga-Saison 1990/91 verloren die Knappen nur ein einziges (13 Siege, 9 Remis): mit 1-2 gegen Waldhof Mannheim Anfang April.

Beim 0-8 beim FC Bayern in der vergangenen Saison kassierte Schalke die höchste Auftakt-Niederlage eines Vereins in der BL-Historie. In der eingleisigen 2. Liga blieb S04 aber in allen 5 Auftaktspielen in eine Saison unbesiegt (3 Siege, 2 Remis), 1990/91 gab es zum Start ein 3-1 gegen Saarbrücken.

Mit einem Sieg gegen Schalke 04 haben die Hamburger die Chance erstmals seit 1987 2-mal in Folge mit einem Sieg in eine Ligasaison zu starten (damals 5-mal in Folge in der Bundesliga von 1983 - 1987). Im Oberhaus traf der HSV 5-mal zum Saisonauftakt auf S04 und blieb dabei ungeschlagen (3 Siege, 2 Remis).

Erstmals startet der Hamburger SV mit einem Auswärtsspiel in die neue Saison in der 2. Bundesliga. Zuvor spielten die Rothosen 3-mal am ersten Spieltag zu Hause und gewannen nur im Vorjahr ihr Auftaktspiel (zuvor ein Remis und eine Niederlage).

Spitzenteam? Kein anderes Team holte in den vergangenen 3 Zweitliga-Spielzeiten so viele Punkte wie der Hamburger SV (168). Erst als 2. Team in der eingleisigen 2. Liga landete der HSV dabei in 3 Spielzeiten in Folge auf dem 4. Platz, das passierte zuvor nur Hessen Kassel von 1983 bis 1985.

Unter allen aktuellen Zweitligatrainern haben nur Markus Anfang (1.68) und Ole Werner (1.61) einen höheren Punkteschnitt als Dimitrios Grammozis (1.60), mit 0.64 Punkten pro Spiel war sein Schnitt in der Bundesliga nicht mal halb so hoch. Für den HSV lief Grammozis von 1998 bis 2000 32-mal in der BL auf.

Mit Simon Terodde (damals HSV) wurde in der vergangenen Saison erst zum 2. Mal in einer Spielzeit in der eingleisigen 2. Liga ein Spieler trotz mindestens 24 Saisontoren nicht Torschützenkönig (Serdar Dursun mit 27 Treffern) – zuvor gab es das nur 1981/82 als Dieter Schatzschneider (34) und Thomas Remark (28) von Rudi Völler (37) übertrumpft wurden.

Hamburgs neuer Trainer Tim Walter geht in seine 3. Saison als Cheftrainer in der 2. Bundesliga, seine ersten beiden Auftaktspiele gewann er beide, 2018/19 mit Kiel und 2019/20 mit Stuttgart. 2018 war es gleichzeitig sein erstes Zweitligaspiel als Trainer und er gewann damals ausgerechnet gegen seinen jetzigen Verein im gleichzeitig ersten Zweitligaspiel der Hamburger.

FC Schalke vs. HSV heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur 2. Bundesliga

Vorhang auf zur stärksten 2. Liga der Geschichte: Die Vorfreude sprudelte regelrecht aus Tim Walter heraus. Wer dem neuen Trainer des Hamburger SV auf der Pressekonferenz vor dem Start in die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga zuhörte, konnte erahnen, wie viel Lust er auf das Auftaktspiel bei Schalke 04 am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) hat.

"Es ist schön, gegen Mannschaften zu spielen, die ein solches Kaliber haben", sagte Walter. Siebeneinhalb Stunden nach der Eröffnung der Olympischen Spiele im über 9000 km entfernten Tokio beginnt in Gelsenkirchen mit dem Duell zweier früherer Bundesliga-Schwergewichte eine Spielzeit, die nicht nur Walter voller Spannung erwartet.

Die 2. Liga wird laut einer Umfrage der Voting-Plattform FanQ im Auftrag des SID sogar von 66,3 Prozent der Befragten als attraktiver im Vergleich zum Fußball-Oberhaus angesehen.

Bei den Schalkern, die nach ihrem umfangreichen Umbruch bei bwin als Top-Favorit auf die Zweitliga-Meisterschaft gelten, überschattete in den vergangenen Tagen der Coronafall von Torhüter Ralf Fährmann die Vorbereitung.

Zur Sicherheit zog sich S04 kurzfristig in ein Quarantäne-Trainingslager zurück, zwei weitere Testreihen waren allesamt negativ. Die zusätzliche Anspannung bei den Knappen ist aber spürbar. "Wir jammern nicht rum. Trotz der speziellen Situation finde ich es sehr positiv, wie wir das hingenommen haben", sagte Trainer Dimitrios Grammozis auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Kein Spiel sei "kein Selbstläufer. Egal, ob es gegen namhaftere Gegner geht oder gegen weniger namhafte: Die Mannschaften sind alle top organisiert", sagte Grammozis: "Wir wissen, dass wir eine gute Rolle spielen müssen und wollen auch ambitioniert sein."

Dies trifft auch auf den HSV zu. Ein Sieg bei S04 wäre auf diesem Weg ein erstes Statement "Was wir zeitnah erledigen können, sollten wir sofort umsetzen", sagte Walter angriffslustig.

Ausgerechnet in einer um die Absteiger Schalke und Werder Bremen sowie die prominenten Aufsteiger Dynamo Dresden und Hansa Rostock angereicherten Spielklasse, die von vielen Experten als die stärkste 2. Liga der Historie eingeschätzt wird, will Walter den HSV nach drei vergeblichen Anläufen zurück ins Oberhaus führen.

Sein Gegenüber Grammozis freut sich ebenfalls auf den Start: "Es kommt ein geiler Gegner in unser Stadion, unsere Fans sind da und wir haben richtig Bock auf die Partie", sagte der S04-Coach.

Rund 20.000 Zuschauer dürfen sich vor Ort davon überzeugen, ob dieses Vorhaben gelingt. Auch wenn angesichts steigender Coronazahlen ausverkaufte Stadien wohl noch eine Weile lang ausgeschlossen sind, kehrt ein wenig Normalität zurück. "Es ist ein schönes Gefühl, endlich wieder vor Zuschauern spielen zu dürfen", sagte Walter.

Mit Innenverteidiger Sebastian Schonlau (kam vom SC Paderborn), Sechser Jonas Meffert (Holstein Kiel), dem zentralen Mittelfeldmann Ludovit Reis (FC Barcelona B) und Stürmer Robert Glatzel (Cardiff City) könnten gleich vier Neue in der Startelf stehen. "Ich denke, dass wir eine mutige, bereitwillige und intensive Mannschaft sehen werden", kündigte Walter an.

Quelle: SID

FC Schalke 04 vs. HSV (Hamburger SV) heute im LIVE-TICKER: Der Auftakt der 2. Liga im Überblick