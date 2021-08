FC Schalke 04 vs. Erzgebirge Aue: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung - so wird die 2. Liga heute übertragen

Der FC Schalke hat am Freitag Erzgebirge Aue zu Gast. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel der 2. Liga live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

3. Spieltag in der 2. Bundesliga - und der FC Schalke 04 eröffnet! Die Knappen treffen am Freitag (13. August) zuhause auf Erzgebirge Aue, der Anstoß ist heute für 18.30 Uhr angesetzt.

Schalke hat nach dem unglücklichen Auftakt mit der 1:3-Heimniederlage gegen den Hamburger SV schnell Wiedergutmachung betrieben und sich am 2. Spieltag einen ganz wichtigen 3:0-Sieg in Kiel gesichert. In der ersten Pokalrunde gab sich S04 dann bei Oberligist Villingen keine Blöße, die Tendenz beim Team von Dimitrios Grammozis stimmt also.

Aue ist derweil in dieser Zweitligasaison noch sieg- und torlos, hat aber auch noch nicht verloren. Einem 0:0 in Nürnberg folgte ein 0:0 gegen St. Pauli, zwei respektable Ergebnisse. Im DFB-Pokal ist Aue allerdings schon ausgeschieden, in der 1. Runde unterlag man Ingolstadt mit 1:2.

FC Schalke vs. Erzgebirge Aue heute live: Hier bekommt Ihr alle wichtigen Informationen dazu, wie das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem versorgen wir Euch pünktlich eine Stunde vor Spielbeginn mit den Aufstellungen der beiden Mannschaften.

FC Schalke 04 vs. Erzgebirge Aue: Die 2. Liga am Freitag

Begegnung FC Schalke 04 - Erzgebirge Aue Wettbewerb 2. Bundesliga Anpfiff 13.08. - 18.30 Uhr Spielort Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

FC Schalke vs. Erzgebirge Aue: Wer zeigt das Spiel heute live im TV?

In der 2. Bundesliga hat sich die Rechtelage zu dieser Saison etwas verändert. Einige Spiele laufen auch wieder live im Free-TV, während Pay-TV-Sender Sky weiterhin alle Partien des Unterhauses im Angebot hat.

Wie sieht es bei Schalke vs. Aue heute aus?

FC Schalke vs. Erzgebirge Aue live im TV sehen: Sky überträgt die 2. Liga heute

Schalke gegen Aue könnt Ihr heute leider nicht live im Free-TV sehen. Frei empfangbar werden lediglich die Topspiele am Samstagabend um 20.30 Uhr auf Sport1 gezeigt - am Freitagabend ist hingegen Sky die einzige Möglichkeit, Fußball aus der 2. Bundesliga live zu sehen.

Auf Sky Sport 3 (HD) seht Ihr Schalke vs. Aue ab 18.30 Uhr live im Einzelspiel, Kommentator ist Hannes Herrmann. Die Vorberichterstattung auf Sky Sport 1 (HD) beginnt bereits um 18 Uhr, dort könnt Ihr dann später die Konferenz schauen, wenn Ihr Euch auch für das Parallelspiel St. Pauli gegen HSV interessiert.

Um FC Schalke 04 vs. Erzgebirge Aue heute live im TV auf Sky zu sehen, müsst Ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement bei dem Pay-TV-Sender abgeschlossen haben. Die Übertragung ist also nicht gratis. Alle Informationen zu den aktuellen Preisen und Paketen erhaltet Ihr hier .

FC Schalke vs. Erzgebirge Aue heute im LIVE-STREAM sehen: So geht's

Wer keinen Fernseher zuhause hat oder gerade unterwegs ist, der kann sich Schalke vs. Aue heute natürlich auch im LIVE-STREAM anschauen. Wie das Ganze funktioniert, erklären wir Euch in den folgenden Absätzen.

FC Schalke vs. Erzgebirge Aue heute im LIVE-STREAM bei Sky Go

Auch im LIVE-STREAM habt Ihr leider nicht kostenlos Zugriff auf die Übertragung von Schalke gegen Aue. Denn auch hier ist Sky der einzige Anbieter, der die Partie live zeigt. Der Inhalt ist der gleiche wie im TV, auch bei Sky Go läuft das Einzelspiel ab 18.30 Uhr auf Sky Sport 3 (HD), die Vorberichterstattung zur Konferenz beginnt um 18 Uhr auf Sky Sport 1 (HD).

Wir hätten dagegen überhaupt nichts einzuwenden, Rodri! 😋



Mehr zu @RodriZalazar8 's Debüt gibt's in unserer Nachbetrachtung 🔍 #S04 | 🔵⚪️ | @DFB_Pokal — FC Schalke 04 (@s04) August 9, 2021

Wer Sky-Kunde ist, erhält bei Abschluss des Abos auch einen Login für den hauseigenen Streamingdienst Sky Go. Dort könnt Ihr Euch dann ohne Zusatzkosten anmelden und Fußball im LIVE-STREAM auf dem Tablet, dem Laptop oder dem Smartphone anschauen.

FC Schalke vs. Erzgebirge Aue: Die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM auf Sky Ticket sehen

Sky Ticket bietet die Möglichkeit, auch ohne langfristiges Abonnement Zugriff auf die Inhalte von Sky zu erhalten. So könnt Ihr zum Beispiel ein Tagesticket buchen, mit dem Ihr Schalke gegen Aue dann heute im LIVE-STREAM seht.

Außerdem gibt es bei Sky Ticket auch Monats- und Jahrestickets, HIER könnt Ihr Euch über Preise und die jeweiligen Angebote informieren .

FC Schalke 04 vs. Erzgebirge Aue live sehen: Die Aufstellung der Teams

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn, also heute gegen 17.30 Uhr, werden die Aufstellungen von Schalke und Aue vorliegen. An dieser Stelle könnt Ihr Euch dann anschauen, wie Euer Team aufläuft.

FC Schalke vs. Erzgebirge Aue live: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-TICKER

Du kannst das Duell zwischen Schalke und Aue nicht live im TV oder im STREAM schauen? Dann kannst Du stattdessen mit dem LIVE-TICKER von Goal auf dem Laufenden bleiben.

Sobald der Ball heute um 18.30 Uhr rollt, verpasst Du dort keine wichtige Szene aus der Veltins-Arena und erfährst beinahe in Echtzeit, wenn ein Tor fällt. HIER geht es direkt zum LIVE-TICKER zu S04 vs. Aue.

FC Schalke vs. Erzgebirge Aue heute live im TV und STREAM sehen: Die Übertragung im Überblick