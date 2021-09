Fußball heute live: Deutschland vs. Liechtenstein - so wird das Länderspiel übertragen

Fußball heute live: Deutschland tritt in der WM-Qualifikation bei Liechtenstein an. Wo kann man das Länderspiel im TV und im LIVE-STREAM sehen?

Deutschland steht in der WM-Qualifikation heute vor einer Pflichtaufgabe: Das DFB-Team muss bei Underdog Liechtenstein zwingend drei Punkte einfahren. Der Anstoß ist für Donnerstag (2. September) um 20.45 Uhr angesetzt.

Das erste Spiel unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick steigt in St. Gallen. Das liegt zwar in der Schweiz, aufgrund der geringen Entfernung trägt Liechtenstein das Heimspiel aber dort aus und nicht im heimischen Rheinpark Stadion in der Hauptstadt Vaduz.

Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt also in St. Gallen eine neue Zeitrechnung. Joachim Löw hat sein Amt als Bundestrainer nach 15 Jahren bekanntlich im Anschluss an die EM im Sommer niedergelegt. Bei der EURO kam die DFB-Elf nicht über das Achtelfinale hinaus (Aus nach 0:2 gegen England), unter Flick will Deutschland nun zurück in die Weltspitze.

Fußball heute live: Deutschland vs. Liechtenstein. In diesem Artikel bekommt Ihr alle wichtigen Informationen dazu, wie Ihr das Länderspiel live im TV oder im STREAM sehen könnt.

Fußball heute live: Deutschland vs. Liechtenstein - die Daten zum Länderspiel

Wettbewerb WM-Qualifikation, 4. Spieltag Begegnung Liechtenstein - Deutschland Anstoß Donnerstag, 2. September, 20.45 Uhr Stadion Kybunpark (St. Gallen, Schweiz)

Fußball heute live: Deutschland vs. Liechtenstein - so wird das Länderspiel im TV übertragen

Wenn Deutschland spielt, ist das für jeden Fußball-Fan hierzulande immer noch ein Pflichttermin. Aber wo werden die Spiele der DFB-Elf inzwischen übertragen?

Für die WM-Qualifikationsspiele der deutschen Mannschaft ist klar: Diese zeigt RTL live und exklusiv im Free-TV. Der Privatsender überträgt daher auch Fußball heute live zwischen Deutschland und Liechtenstein.

Fußball heute live: Deutschland vs. Liechtenstein im TV sehen - die Übertragung

Sender : RTL

: RTL Vorberichte ab : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Spielbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Steffen Freund

Um 20.15 Uhr beginnt am Donnerstag die Übertragung mit Vorberichten. Dabei wird sicherlich der neue Bundestrainer Hansi Flick eine Hauptrolle einnehmen und wahrscheinlich auch zu seinem ersten Kader befragt werden, in den er mit Karim Adeyemi (Salzburg), Nico Schlotterbeck (Freiburg) und David Raum (Hoffenheim) unter anderem auch drei Neulinge berufen hat.

Ab 20.45 Uhr rollt heute dann der Ball und Ihr könnt die vollen 90 Minuten Deutschland vs. Liechtenstein live im TV bei RTL genießen. Kommentator der Partie wird Marco Hagemann sein, als Experte fungiert Steffen Freund, ehemaliger deutscher Nationalspieler und Europameister von 1996.

Fußball heute live: Deutschland vs. Liechtenstein - das Länderspiel im LIVE-STREAM sehen

Heutzutage greifen viele Zuschauer statt auf das TV-Gerät auf die Übertragung im LIVE-STREAM zurück. Wird Deutschland vs. Liechtenstein heute auch live im Internet gezeigt?

Ja, natürlich! Auch im LIVE-STREAM hat RTL die Exklusivrechte an der Übertragung von Fußball heute live zwischen Liechtenstein und Deutschland. Allerdings kann man hier im Gegensatz zum TV leider nicht kostenlos dabei sein.

Fußball heute live: Deutschland vs. Liechtenstein im STREAM auf TVNow sehen

RTL überträgt Liechtenstein vs. Deutschland nämlich über seine Plattform TVNow im LIVE-STREAM. Und um dort das Live-TV-Programm von RTL empfangen zu können, benötigt man das Premium Paket. Dafür müsst Ihr monatlich 4,99 Euro bezahlen, alle weiteren Informationen könnt Ihr unter diesem Link einsehen.

Fußball heute live: Zeigt auch DAZN Deutschland vs. Liechtenstein?

DAZN hat zwar sehr viel attraktiven Live-Fußball im Programm, die Spiele der deutschen Nationalmannschaft zählen allerdings nicht dazu. Deutschland vs. Liechtenstein läuft also live und exklusiv bei RTL und nicht live auf DAZN.

Für all diejenigen, die das Spiel am Donnerstagabend verpassen, hat DAZN aber eine lohnenswerte Alternative parat: Der Streamingdienst darf Deutschland gegen Liechtenstein nämlich ab 0 Uhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Re-Live ausstrahlen. Wer live nicht dabei sein konnte, kann sich die vollen 90 Minuten der Partie also etwas zeitversetzt auf DAZN noch einmal anschauen. Kommentiert wird die Begegnung hier von Guido Hüsgen.

Fußball heute live: DAZN zeigt alle WM-Qualispiele ohne deutsche Beteiligung im STREAM

Zudem könnt Ihr später dann auch noch die Zusammenfassung von Deutschland vs. Liechtenstein in einem Highlight-Clip auf DAZN sehen. Und: DAZN zeigt alle WM-Qualifikationsspiele ohne deutsche Beteiligung, zum Beispiel Schweden vs. Spanien am Donnerstag oder Ukraine gegen Frankreich am Samstag, im LIVE-STREAM.

🔜 Die erste #DFBPK vor den WM-Qualifikationsspielen.



Mit @Manuel_Neuer und Hansi Flicks Trainerteam. 🎙️



Ab 12:30 Uhr live auf DFB-TV: ➡️ https://t.co/c5emwv4180 pic.twitter.com/OzgWnxardb — Die Mannschaft (@DFB_Team) August 30, 2021

Dazu seht Ihr auf DAZN die Champions League, die Bundesliga, die Ligue 1, die Serie A oder LaLiga live. Um die Inhalte streamen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Dafür werden entweder 14,99 Euro monatlich oder 149,99 Euro für ein ganzes Jahr fällig. Der erste Monat bei DAZN ist allerdings kostenlos, HIER und HIER bekommt Ihr interessante Informationen zur Anmeldung.

Fußball heute live: Deutschland vs. Liechtenstein - die Tabelle in der WM-Quali

PLATZ LAND SPIELE TORE PUNKTE 1 Armenien 3 6:2 9 2 Nordmazedonien 3 9:4 6 3 Deutschland 3 5:2 6 4 Rumänien 3 5:6 3 5 Island 3 4:6 3 6 Liechtenstein 3 1:10 0

Fußball heute live: Deutschland vs. Liechtenstein im LIVE-TICKER verfolgen

Mit Goal bleibt Ihr stets am Ball, auch wenn Ihr Deutschland gegen Liechtenstein heute nicht live im TV oder STREAM schauen könnt.

In unserem kostenlosen LIVE-TICKER bekommt Ihr alle wichtigen Informationen zum Spiel und erfahrt beinahe in Echtzeit, wenn ein Tor fällt. Hier entlang geht es direkt zum TICKER.

Fußball heute live: Deutschland vs. Liechtenstein - die Übertragung des Länderspiels im Überblick