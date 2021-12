Am Samstagabend blickt ganz Fußball-Deutschland nach Dortmund - und die neutralen Fans wünschen sich im Sinne der Spannung in der Bundesliga höchstwahrscheinlich einen Sieg des BVB, wenn der FC Bayern München im Signal-Iduna-Park zu Gast ist.

Die wahrscheinlich wichtigste Personalie dabei: Erling Haaland ist gerade rechtzeitig wieder fit und könnte im Gipfeltreffen erstmals wieder in der Startelf stehen. Vergangene Woche in Wolfsburg agierte der Norweger noch als Joker und traf prompt.

Bei den Bayern war Corona in den letzten Wochen das bestimmende Thema: Die Impfdebatte um Joshua Kimmich, dann viele Ausfälle wegen Infektionen oder Quarantänen. Zumindest beim 1:2 in Augsburg am vorvergangenen Spieltag wirkte die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann so, als ginge das alles nicht spurlos an ihr vorüber. Durch die Siege in Kiew und gegen Bielefeld fand der FCB ergebnistechnisch zuletzt aber wieder in die Spur.

BVB vs. FC Bayern: Du willst Fußball heute live sehen? GOAL gibt Dir in diesem Artikel alle wichtigen Informationen zur Übertragungs des Krachers an die Hand.

Fußball heute live: BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München

Begegnung Borussia Dortmund - FC Bayern München Wettbewerb Bundesliga, 14. Spieltag Anstoß Samstag, 4. Dezember, 18.30 Uhr Stadion Signal-Iduna-Park, Dortmund

Fußball heute live: So wird BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München im TV übertragen

Vielleicht hofft der eine oder andere Fan auf eine Übertragung von Dortmund gegen Bayern live im Free-TV. Schließlich ist es das größte Spiel im deutschen Fußball und interessiert die Massen.

Nun hat mit Sat.1 zwar auch ein Free-TV-Sender Rechte an der Übertragung der Bundesliga in dieser Saison - allerdings nur für drei Spiele, zu denen BVB vs. FCB leider nicht gehört. Stattdessen zeigte Sat.1 den Auftakt in die neue Spielzeit zwischen Gladbach und Bayern und darf auch zum Hinrunden-Abschluss (Wolfsburg vs. Bayern) und zum Rückrunden-Auftakt (Bayern vs. Gladbach) noch je eine Partie live zeigen.

Fußball heute live: BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern läuft exklusiv bei Sky

Übertragungsbeginn: Samstag, 17.30 Uhr

Samstag, 17.30 Uhr Anstoß: Samstag, 18.30 Uhr

Samstag, 18.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga UHD (LIVE-STREAM von Sky Ticket)

: Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga UHD (LIVE-STREAM von Sky Ticket) Kommentator: Wolff Fuss

BVB (Borussia Dortmund) gegen Bayern wird heute also ausschließlich live im Pay-TV gezeigt. Sky hält die exklusiven Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen der Bundesliga und damit eben auch an BVB vs. FCB.

Auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga UHD beginnt die Vorberichterstattung aus Dortmund bereits um 17.30 Uhr. Sobald dann ab 18.30 Uhr der Ball rollt, übernimmt Wolff Fuss das Mikrofon und wird das Spitzenspiel kommentieren.

Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr allerdings zunächst ein Abonnement abschließen. Das Bundesliga Paket, mit dem Ihr dann auch BVB vs. Bayern live seht, kostet aktuell 27 Euro pro Monat. HIER könnt Ihr Euch alles Wichtige zum Abo bei Sky durchlesen.

Fußball heute live: BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern - wird das Spiel im LIVE-STREAM gezeigt?

Ja natürlich! Nicht nur im TV könnt Ihr BVB gegen Bayern heute verfolgen, sondern auch per LIVE-STREAM im Internet.

Auch hier gibt es allerdings keine kostenlose Option, da auch im LIVE-STREAM Sky der exklusive Anbieter der Live-Übertragung der Bundesliga am Samstagabend ist. Ihr habt dabei zwei Optionen.

Wer bereits Sky-Kunde ist, greift einfach auf Sky Go zurück. Das ist die Streamingplattform von Sky und bei Abschluss seines Abonnements erhält man die entsprechenden Zugangsdaten. Mit jenen muss man sich einfach in der kostenlosen Sky-Go-App einloggen und kann seine gebuchten Inhalte ohne zusätzliche Kosten auch live im STREAM auf dem Tablet, dem Laptop oder Smartphone anschauen.

Wer noch kein Sky-Abo sein eigen nennt, für den ist Sky Ticket wahrscheinlich die attraktivere Variante. Hier müsst Ihr euch nicht langfristig binden, sondern könnt Euch kurzfristig Zugang zur Übertragung von BVB gegen Bayern verschaffen. Alle Infos zu den Preisen und der Anmeldung bei Sky Ticket erhaltet Ihr HIER.

Fußball heute live: BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt Fußball heute live bei BVB vs. Bayern natürlich auch im LIVE-TICKER verfolgen.

In unserem TICKER bei GOAL werdet Ihr bestens versorgt mit detaillierten Beschreibungen der wichtigsten Szenen und über Tore informieren wir Euch blitzschnell. Klickt mal rein, hier geht's zum TICKER.

Fußball heute live: BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München - die Übertragung im Überblick