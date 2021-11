FC Augsburg vs. FC Bayern München live: Die Bundesliga im LIVE-TICKER

Die Länderspielpause ist vorbei und der FC Bayern München gastiert zum Auftakt des Bundesliga-Wochenendes heute beim FC Augsburg. Anpfiff der Partie in der WWK Arena ist am Freitag um 20.30 Uhr. Verfolgt die Partie jetzt im LIVE-TICKER mit GOAL.

Mit einem Sieg könnten die Bayern ihren Vorsprung an der Tabellenspitze weiter ausbauen. Der FCA bräuchte auf dem Relegationsplatz dagegen dringend Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

FC Augsburg - Bayern München im LIVE-TICKER

Augsburg - Bayern Anpfiff: 20.30 Uhr Tore - Aufstellung Augsburg - Aufstellung Bayern - Gelbe Karten -

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 12. Spieltages zwischen dem FC Augsburg und Bayern München.

Augsburg vs. Bayern im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

FCA vs. FCB im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Der FC Bayern München gewann 16 seiner 20 Bundesliga-Spiele gegen den FC Augsburg (2U 2N) – unter den Teams, gegen welche die Bayern mindestens 10-mal im Oberhaus antraten, haben die Münchner nur gegen Energie Cottbus eine höhere Siegquote (83%) als gegen den FCA (80%).

Bei keinem anderen Team, bei dem der FC Bayern auswärts in der Bundesliga mindestens fünf Mal antrat, haben die Münchner so einen hohen Punkteschnitt (2.5), so eine hohe Siegquote (80%) und so eine niedrige Niederlagenquote (10%) wie beim FC Augsburg (10P, 8S 1U 1N).

Der FC Augsburg spielt mit nur neun Punkten nach 11 Partien seine schwächste Bundesliga-Saison seit sechs Jahren – 2015/16 waren es damals nur sechs Zähler zu diesem Zeitpunkt, am Ende landete der FCA aber immerhin noch auf Platz 12.

Der FC Augsburg blieb in dieser Bundesliga-Saison bereits fünf Mal ohne Tor, öfter als jedes andere Team. Nur in der Saison 2012/13 passierte dies dem FCA in den ersten 11 Saisonspielen häufiger (7-mal), damals wiesen die Fuggerstädter mit nur sechs Punkten auch die schwächste Bilanz zum Vergleichszeitpunkt auf.

Mit 28 Punkten nach 11 Partien spielt der FC Bayern seine beste Bundesliga-Saison seit sechs Jahren – 2015/16 waren es damals sogar 31 Zähler zu diesem Zeitpunkt. Der einzige Bayern-Trainer, der in seinen ersten 11 BL-Spielen mit den Münchnern mehr Punkte holte als Julian Nagelsmann (28), war Pep Guardiola (29).

Der FC Bayern schoss bereits 40 Tore in dieser Bundesliga-Saison, mehr als je zuvor ein Team in der BL-Historie in den ersten 11 Saisonspielen. Eine Torbilanz von +29 (40-11) wiesen nach 11 Saisonspielen zuvor nur die Münchner selbst 2015/16 unter Pep Guardiola auf (33-4).

Der FC Bayern hat in dieser Bundesliga-Saison mit 34.1 den höchsten Expected-Goals-Wert aller Teams, der FC Augsburg mit 10.4 den niedrigsten. Zudem haben die Münchner auch bei den gegnerischen Torschüssen mit 9.3 xGA den besten Wert der Liga, der FCA mit 21.4 den zweitschwächsten nach Eintracht Frankfurt (21.8).

Bayerns Thomas Müller ist mit acht Assists bester Vorbereiter in dieser Bundesliga-Saison – seit det. Datenerfassung 2004/05 hatte nur Wolfsburgs Kevin de Bruyne 2014/15 mehr Assists nach 11 Spieltagen auf dem Konto (9). Gegen Augsburg steht Müller zudem vor seinem 600. Pflichtspiel für die Münchner.

Bei keinem anderen Team schoss Bayerns Robert Lewandowski auswärts in der Bundesliga mehr Tore als beim FC Augsburg (10, wie beim FSV Mainz und bei Schalke 04). Der einzige Spieler, der in der BL-Historie auswärts bei einem Team mehr Tore schoss, war Gerd Müller auf Schalke (11).

Gegen kein anderes Team gewann Bayern-Trainer Julian Nagelsmann so viele Bundesliga-Spiele wie gegen den FC Augsburg (9). In 11 Duellen mit der TSG Hoffenheim und RB Leipzig blieb er gegen den FCA unbesiegt (9S 2U) – nur gegen Hertha BSC trat er mit seinen Teams im Oberhaus öfter an, ohne je zu verlieren (12-mal).

FC Augsburg vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Corona - und kein Ende! Erst die turbulente Länderspielphase mit vier Fällen und einigen Quarantäne-Anordnungen - und nun der erneute Alarm bei Impfskeptiker Joshua Kimmich: Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann setzt das leidige Thema COVID-19 immer mehr zu.

"Es nervt und beschäftigt einen. Keiner fragt etwas zu Augsburg, wir reden nur über die Pandemie", sagte Nagelsmann vor dem Bundesliga-Derby am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg und fügte mit Nachdruck an: "Ich bin Trainer und nicht als Pandemie-Beauftragter angestellt." Es gehe nur noch um "2G und 3G. Es bindet viele Gedanken, man diskutiert viel. Die Pandemie lässt uns nicht los."

Vor allem den Rekordmeister nicht, nachdem Kimmich erneut die Isolation drohte. Der 26-Jährige hatte laut Nagelsmann im privaten Umfeld Kontakt zu einem Corona-Verdachtsfall. Dass Kimmich am Donnerstag beim Abschlusstraining fehlte, sei zwar eine "reine Vorsichtsmaßnahme" gewesen, sagte Nagelsmann. Aber man müsse jetzt erst auf die PCR-Ergebnisse warten.

Im schlimmsten Fall müsste Kimmich, der bislang eine Impfung gegen COVID-19 verweigert, als Kontaktperson erneut zuhause bleiben. Die Dauer ist offen. Der Mittelfeldspieler hatte sich zuletzt bereits im Corona-Fall seines Teamkollegen Niklas Süle einige Tage isolieren müssen und war deshalb auch schon für die Länderspiele gegen Liechtenstein und in Armenien ausgefallen.

Zukünftig droht ungeimpften Profisportlern wie Kimmich sogar, komplett ausgeschlossen zu werden. Wie NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) im Anschluss an die Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag bekannt gab, wollen die Länderchefs angesichts der rasant steigenden Corona-Zahlen in Deutschland eine 2G-Regelung für Profisportler einführen. Die rechtlichen Umsetzung dieses Vorhabens würde geprüft.

Schon zuvor hatte Nagelsmann noch einmal eindringlich an Kimmich und Co. appelliert, sich impfen zu lassen. Das Risiko liege "auf dem Präsentierteller. Die Zahlen sind erschreckend. Wir merken es auch bei uns. Es gibt immer wieder Problemfälle".

In der Tat. Schon seit Tagen wird der FC Bayern in der Vorbereitung auf das Augsburg-Spiel massiv beeinträchtigt. Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala und Eric-Maxim Choupo-Moting waren als Kontaktpersonen von Süle isoliert gewesen. Neben Süle erwischte es zudem Josip Stanisic sowie zwei positiv getestete Betreuer.

Immerhin konnte der Wirbel um die Unterkunft in Augsburg geklärt werden. "Berufstätige dürfen ins Hotel. Wir müssen keine individuellen Lösungen finden", sagte Nagelsmann.

Verzichten muss der Bayern-Coach neben Süle und Stanisic auf Kingsley Coman wegen muskulärer Probleme. Dafür ist wenigstens Leon Goretzka, der gegen Liechtenstein nach einem brutalen Tritt gegen den Hals ausgewechselt werden musste, wieder einsatzbereit. Alphonso Davies und Choupo-Moting stehen nach anstrengenden Länderspielreisen mit Kanada bzw. Kamerun zwar im Kader, einen Einsatz von Beginn schloss Nagelsmann aber eher aus.

Die Bayern wollen ihren Vier-Punkte-Vorsprung auf Dortmund verteidigen, der FCA die Münchner dagegen ärgern. "Wir müssen ihnen den Spaß am Fußball nehmen. In zehn Spielen gewinnt neunmal Bayern München, wir brauchen einen Sahnetag. Aber das Ziel ist zu punkten - und es ist auch möglich zu gewinnen", sagte Trainer Markus Weinzierl: "Wir haben es schon zweimal geschafft in meiner Zeit."

Quelle: SID

Augsburg vs. Bayern im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick