In der Champions League empfängt Borussia Dortmund den FC Barcelona. Doch wer überträgt den Kracher? Hier erfahrt Ihr es.

Am 6. Spieltag der Champions League empfängt Borussia Dortmund am heutigen Mittwoch, den 11. Dezember, den FC Barcelona. Der Anpfiff in Dortmund ertönt um 21 Uhr.

Außerdem fungiert der Signal-Iduna-Park als Schauplatz des Aufeinandertreffens zwischen Borussia Dortmund und FC Barcelona. Beide Mannschaften sind auf Kurs für die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Borussia Dortmund vs. FC Barcelona im LIVESTREAM und TV schauen könnt.

Fußball heute live: BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Barcelona im LIVE STREAM und live im TV

Die schlechte Nachricht für alle BVB-Fans: Die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und dem FC Barcelona wird nicht im Free-TV übertragen.

Die Heimat der Champions League in Deutschland in dieser Saison liegt vor allem bei DAZN. Bis auf ein ausgewähltes Spiel am Dienstag, welches bei Amazon Prime Video exklusiv übertragen wird, zeigt DAZN alle restlichen Partien am Dienstag und dem kompletten Mittwoch.

Folglich ist die Partie zwischen Dortmund und Barcelona heute exklusiv bei DAZN zu sehen. Die Vorberichterstattung beim Pay-TV-Anbieter beginnt bereits eine Stunde vor Anpfiff, also ab 20.00 Uhr.

Des Weiteren wird das Spiel in der Konferenz mit den sechs anderen Partien gezeigt. Wer also kein Tor verpassen möchte, ist hier genau richtig.

Für die Königsklasse bei DAZN benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Mit dem DAZN Unlimited-Abo (34,99 Euro pro Monat) könnt Ihr die Champions League sehen.

Fußball heute live: BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Barcelona im LIVE STREAM und live im TV - Die Daten zum Spiel

Spiel Borussia Dortmund vs. FC Barcelona Wettbewerb Champions League, 6. Spieltag Datum Mittwoch, 11. Dezember 2024 Uhrzeit 21 Uhr Ort Signal-Iduna-Park (Dortmund)

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Barcelona im LIVE STREAM und live im TV: Die aktuelle Form

Borussia Dortmund spielt bisher eine sehr zufriedenstellende Champions-League-Saison. Am ersten Spieltag gewann die Mannschaft von Nuri Sahin mit 3:0 beim FC Brügge. Danach folgte ein 7:1-Spektakel gegen Celtic Glasgow mit dem überragenden Karim Adeyemi, der nach seiner Verletzung wieder eine Option gegen Barcelona sein könnte. Die einzige Niederlage gab es Ende Oktober bei Real Madrid (2:5). Zuletzt folgten zwei Siege über Sturm Graz (1:0) und Dinamo Zagreb (3:0).

Damit sind die Dortmunder mit zwölf Punkten auf Platz vier der Tabelle.

Ebenfalls voll in der Spur in der Champions League ist der FC Barcelona. Nach der Niederlage am ersten Spieltag bei der AS Monaco (1:2) konnte die Mannschaft von Hansi Flick jedes weitere ihrer CL-Duelle gewinnen. Die Siegesserie über Young Boys Bern (5:0), Bayern München (4:1), Roter Stern Belgrad (5:2) und Stade Brest (3:0) soll gegen den BVB fortgeführt werden.

Der FC Barcelona ist mit ebenfalls zwölf Punkten auf Platz drei der Tabelle und nur aufgrund des besseren Torverhältnisses vor dem BVB notiert.

Fußball heute live: BVB vs. Barcelona im LIVE STREAM und live im TV - Die Bilanz gegeneinander

Dem BVB gelang bisher noch kein Sieg gegen den FC Barcelona. In drei Aufeinandertreffen konnte der FC Barcelona einen Sieg einfahren, zweimal endete das Duell unentschieden. Zuletzt trafen beide Mannschaften in der CL-Gruppenphase der Saison 2019/20 aufeinander. Im Dortmunder Signal-Iduna-Park gab es immerhin ein torloses 0:0. Im Camp Nou gewann der FC Barcelona dann mit 3:1. Bereits vor fünf Jahren schon mit dabei beim BVB war Julian Brandt. Heute führt er die Schwarzgelben als Kapitän aufs Feld.

Das Super-Cup-Spiel aus dem Jahre 1998, welches 1:1 endete, komplettiert die Bilanz. Damals stand Michael Zorc in der Startelf der Dortmunder, heute ist er Mitglied des Aufsichtsrates.