Spitzenspiel in der Champions League: Ajax Amsterdam empfängt den BVB (Borussia Dortmund). Goal zeigt, wie Fußball heute LIVE übertragen wird.

Der BVB (Borussia Dortmund) ist zu Gast in den Niederlanden: Für die Schwarz-Gelben geht es heute zu Ajax Amsterdam. Anpfiff in der Amsterdam ArenA ist um 21 Uhr.

Sieben Siege in acht Pflichtspielen: Das ist die Serie der Borussia, die sich seit Ende August (2:1 gegen den SC Freiburg am 2. Spieltag der Bundesliga) nur gegen den Namensvetter aus Mönchengladbach geschlagen geben musste.

Dass die Partie heute kein Spaziergang wird, ist aber klar: Auch Ajax ist sehr gut in Form - vor allem die Ergebnisse in der Champions League sind beeindruckend. Sieben Tore schoss Ajax bei den beiden Siegen gegen Besiktas und Sporting CP, fünf dieser Tore gingen auf das Konto des Ex-Frankfurters Sebastien Haller.

Beide Mannschaften konnten sechs Punkte aus den ersten beiden CL-Spielen holen - wer lässt heute erstmals Federn? Goal erklärt in diesem Artikel, wie das Fußballspiel LIVE übertragen wird. Außerdem gibt es hier den kostenlosen LIVE-TICKER.

Fußball heute LIVE: Ajax Amsterdam vs. BVB (Borussia Dortmund) im Überblick

Begegnung Ajax Amsterdam vs. BVB (Borussia Dortmund) Datum Dienstag | 19. Oktober 2021 (heute) Wettbewerb Champions League | Gruppenphase | 3. Spieltag Anstoß 21 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Amsterdam ArenA | Amsterdam | Niederlande Schiedsrichter Srdjan Jovanovic | Serbien

Champions League heute LIVE: So wird Ajax Amsterdam vs. BVB (Borussia Dortmund) LIVE im TV ausgestrahlt

Spitzenreiter der Eredivisie gegen den Zweiten der Bundesliga - uns erwartet heute ein grandioses Duell! Unvergessen ist der Lauf der Niederländer vor wenigen Jahren, mit dem die Mannschaft aus Amsterdam bis ins Halbfinale der Champions League kam.

Viele Spieler von damals gehören zwar nicht mehr zum Kader (Frenkie de Jong, Donnie van den Beek, Matthijs de Ligt), trotzdem ist die Truppe aus der Touristenstadt weiterhin schlagkräftig - gerade Sebastien Haller blüht in dieser Saison auf.

Champions League heute im TV und LIVE-STREAM: Prime Video überträgt Ajax vs. BVB LIVE

Schauen wir uns die Übertragung der Champions League an - und da gibt es zu Beginn keine guten Neuigkeiten: Kein Fernsehsender zeigt heute das Spiel der Königsklasse LIVE! Egal welcher TV-Sender, sei es ARD, ZDF, Sport1, Eurosport oder Sky - Pay-TV und Free-TV sind heute nicht besonders hilfreich.

Das heißt aber nicht, dass das Dortmund-Spiel heute gar nicht im Fernsehen gezeigt wird: Prime Video, der Streamingdienst des Konzerns Amazon, hat sich einen kleinen Anteil der Übertragungsrechte der Champions League gesichert und überträgt daher heute Ajax Amsterdam vs. BVB.

Prime Video überträgt Spiele des FC Bayern Münchens und des BVB: Die Champions League heute LIVE im TV und LIVE-STREAM!

125 Champions League Spiele gibt es in dieser Saison - 96 in der Gruppenphase und 29 in der K.-o.-Runde (16 im Achtelfinale, acht im Viertelfinale, vier im Halbfinale und ein Finalspiel). Davon überträgt Prime Video insgesamt 16 Stück, sechs davon in der Gruppenphase.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet Prime Video und nicht der beliebte Streamingdienst DAZN das BVB-Spiel heute überträgt, ist gering - und doch überträgt Prime Video bereits zum zweiten Mal in dieser Saison den BVB. Das liegt daran, dass Prime Video frei entscheiden darf, welches Spiel es pro Spieltag überträgt.

BVB (Borussia Dortmund) in der Champions League LIVE auf dem Fernseher sein: So funktioniert Prime Video

Ihr würdet das Spiel gerne auf dem Fernseher sehen, befürchtet aber, dass das nicht funktioniert wird, da Prime Video ein Streamingdienst und kein Fernsehsender ist? Kein Grund zur Sorge, auch auf dem Fernseher könnt ihr Prime Video ans Laufen kriegen - Stichwort Smart-TV!

Ihr habt keinen internetfähigen Fernseher zur Verfügung? Stattdessen kann man auch den LIVE-STREAM auf dem Laptop einrichten und per HDMI-Kabel diesen auf dem Flachbildschirm abspielen lassen. Auf Kosten und weitere Details zu Prime Video gehen wir in diesem Artikel noch näher ein.

Ajax Amsterdam gegen BVB (Borussia Dortmund) heute LIVE auf Prime Video: So wird die CL übertragen

Beginn der Übertragung : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Anstoß : 21 Uhr

: 21 Uhr Kommentar : Sebastian Hellmann

: Sebastian Hellmann Experte : Jonas Friedrich

: Sender : Prime Video

:

Fußball heute LIVE: Ajax Amsterdam vs. BVB (Borussia Dortmund) LIVE-STREAM - so wird die Champions League übertragen

Wer heute gewinnt, der darf mit neun von neun möglichen Pausen in die Halbzeit der Gruppenphase gehen - kein Wunder, dass sich das kein/e Anhänger:in in Deutschland entgehen lassen will.

Königsklasse heute LIVE: So zeigt Amazon Prime Ajax Amsterdam vs. BVB (Borussia Dortmund) jetzt im LIVE-STREAM

Bevor das Spiel allerdings beginnt, müssen wir noch einen Blick auf Prime Video werfen, schließlich ist der Streamingdienst noch nicht seit langer Zeit im Sportbusiness aktiv. Viele Fans wird an dieser Stelle bereits nerven, dass ein weiterer Anbieter im Fußballpoker einsteigt.

Zurück zur Übertragung, diese ist heute einfach: Jede/r Kund:in mit einer Amazon-Prime-Mitgliedschaft hat Zugang zu Prime Video und dadurch auch zum Spiel zwischen Ajax und dem BVB! Mit Prime bekommt ihr zusätzlich auch Vorteile beim Versandhaus Amazon oder der Streamingplattform Twitch.tv.

Champions League heute kostenlos im LIVE-STREAM? So abonniert ihr Amazon Prime ohne Kosten

Das klingt zwar alles ganz nett, kostenlos ist das allerdings nicht: 7,99 Euro pro Monat kostet der Spaß namens Amazon Prime, auch ein Jahresabonnement ist hier möglich. Dieses kostet 69 Euro im Jahr - ihr spart also etwas Geld.

Mit Prime Video habt ihr Zugriff auf das Spiel zwischen Ajax und dem BVB, dabei hört es aber nicht auf. Zahlreiche Filme und bekannte Serien (Two and a half men, Four Blocks, Lucifer, Scrubs, Big Bang Theory, Grey's Anatomy) kann man bei Prime Video finden. Das alles ist in Amazon Prime enthalten, ihr müsst also nicht mehr als diese 7,99 Euro pro Monat zahlen. Es gibt sogar noch bessere Neuigkeiten: Ihr wollt Amazon kein Geld hinterherwerfen? Dann gibt es auch den kostenlosen Probemonat!

DAZN überträgt die große Mehrheit der Champions-League-Spiele: So seht ihr den BVB, Wolfsburg und RBL in Aktion

Übrigens: Nicht nur Prime Video zeigt heute die Champions League - es finden schließlich noch sieben weitere Begegnungen statt! Diese sind allesamt bei DAZN zu sehen - inklusive Konferenz!

Der DAZN Probemonat ist zwar Geschichte, stattdessen könnt ihr euch aber weiterhin auf die günstigen Preise verlassen. Mehr Informationen, unter anderem zu den neuen Fernsehsendern von DAZN, findet ihr hier.

Champions League heute LIVE auf DAZN und Prime Video - die wichtigen Links

Die Aufstellungen von Ajax Amsterdam und dem BVB (Borussia Dortmund): Wer zeigt die Champions League jetzt live?

Das ist die Aufstellung von Ajax Amsterdam:

Pasveer - Mazraoui, Timber, Alvarez, Blind - Gravenbrech, Martinez - Berghuis, Tadic, Antony - Haller

Marco Rose und der BVB (Borussia Dortmund) setzen auf folgende Aufstellung:

Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Schulz - Bellingham, Witsel - Brandt, Reus (K.) - Malen, Haaland

⚔️ Alle für den Auswärtssieg! ⚔️ pic.twitter.com/mfqtRWUozT — Borussia Dortmund (@BVB) October 19, 2021

