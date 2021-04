Fußball heute: Darum sind keine Spiele in der Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga

Am heutigen Freitag wird in den besten deutschen Fußball-Ligen nicht gespielt. Doch was hat das überhaupt für einen Grund?

Freitagabend, Zeit für die Bundesliga, die 2. Bundesliga und auch die 3. Liga, den neuen Spieltag einzuläuten. Das ist fast schon Tradition, vor allem während der regulären Saison finden immer wieder Begegnungen freitags statt.

An diesem 2. April 2021 werden jedoch keine Spiele ausgetragen - in keiner der drei deutschen Top-Ligen rollt heute auch nur ein Ball. Doch woran liegt es, dass mitten in der Saison kein Fußball stattfindet?

Goal erklärt, warum am heutigen Freitag nicht Fußball gespielt wird und verrät, wo Ihr die Spiele normalerweise live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Dass an einem Freitagabend keine Kugel durch die Stadion Deutschlands flitzt, ist durchaus ungewöhnlich. Am Saisonende etwa, wenn die letzten beiden Spieltage in der Bundesliga anstehen, ist es durchaus üblich, dass alle Spiele samstags um 15.30 Uhr stattfinden.

Doch während in der höchsten Spielklasse bereits Spieltag 27 ansteht, sind in der Liga zwei Matchday 26 und in der 3. Liga Spieltag 30 auf dem Programm. Aber richtig: Das sind nicht die letzten beiden Spieltage.

Fußball in Deutschlands Ligen: Darum sind heute keine Spiele

Der Grund für die heutige Pause in den drei Ligen ist zweigeteilt: Einerseits liegt das an der kürzlichen Länderspielpause - am Mittwoch waren noch die letzten Spiele in der WM-Qualifikation - und auch an dem Fakt, dass der heutige Freitag ein gesetzlicher Feiertag in Deutschland ist.

Der Karfreitag sorgt dafür, dass zum ersten Mal in dieser Saison am Freitag kein Bundesligaspiel stattfindet. Das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem SC Freiburg wird nun am Samstagabend ausgetragen.

Im Grunde sind also der Feiertag in Kombination mit der Länderspielpause ausschlaggebend für den spielfreien Tag.

Fußball heute: Wann geht es in Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga weiter?

Wenn am Freitag schon kein Ball rollt, dann wollt Ihr natürlich wissen, wann die nächsten Fußballspiele anstehen. Hier findet Ihr eine kleine Übersicht:

Fußball heute am Freitag: Wie werden die deutschen Ligen live im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen?

Die Spiele der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga werden freitags immer live im TV und LIVE-STREAM gezeigt. Die Übertragungsrechte für die Spiele liegen bei unterschiedlichen Sendern, hier erfahrt Ihr alles rund um die Rechte.

Liga Übertragung live im TV und LIVE-STREAM am Freitag Bundesliga DAZN (auch auf dem Smart-TV) 2. Bundesliga Sky (Einzelspiele und Konferenz) 3. Liga Magenta Sport