Eintracht Frankfurt ist heute in der Europa League bei Olympique Lyon zu Gast. Wird das Spiel live im Free-TV übertragen?

In der Europa League stehen die Partien des sechsten Spieltags in der Ligaphase auf dem Programm. Dabei ist Eintracht Frankfurt am heutigen Donnerstag (12. Dezember) zu Gast bei Olympique Lyon. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

Schauplatz des Spektakels ist das Groupama Stadium in Lyon. Beide Mannschaften stehen voll auf Kurs Achtelfinale und treffen das erste Mal aufeinander.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Olympique vs. Eintracht Frankfurt im LIVESTREAM und TV schauen könnt.

Artikel wird unten fortgesetzt

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt bei Olympique Lyon live im Free TV und im LIVE STREAM?

Gute Nachrichten für alle Eintracht- und Fußballfans: Die Begegnung zwischen Olympique Lyon und Eintracht Frankfurt wird live im Free-TV übertragen!

Getty

RTL beginnt mit der Übertragung zur besten Sendezeit bereits ab 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung.

Parallel dazu zeigt RTL das Europa-League-Spiel Olympique Lyon vs. Eintracht Frankfurt auch online im Livestream auf RTL+.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt bei Olympique Lyon live im Free TV und im LIVE STREAM? Die Daten zum Spiel

Spiel Olympique Lyon - Eintracht Frankfurt Wettbewerb Europa League, 6. Spieltag Datum Donnerstag, 12. Dezember 2024 Uhrzeit 21 Uhr Ort Groupama Stadium (Lyon)

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt bei Olympique Lyon live im Free TV und im LIVE STREAM? Die aktuelle Form und Aufstellungen

Für Olympique Lyon ist es das zweite Aufeinandertreffen mit einer deutschen Mannschaft. Am 4. Spieltag mussten die Franzosen einen späten 2:2 Ausgleichstreffer hinnehmen und somit nur einen Punkt bei der TSG Hoffenheim mitnehmen. Die einzige Niederlage kassierte die Mannschaft von Trainer Pierre Sage bei Besiktas Istanbul (0:1). Siege gab es gegen die Glasgow Rangers (4:1) und zuletzt bei Qarabag FK (4:1). Mit einem Sieg über Frankfurt würde Lyon punktemäßig mit den Hessen gleichziehen und in der Tabelle sogar vorbeiziehen.

Mit zehn Punkten liegt Olympique Lyon auf Platz sieben der Tabelle.

Eintracht Frankfurt ist stark in die Europa-League-Saison gestartet, die Mannschaft von Dino Toppmöller steht nach fünf Spielen bei 13 Punkten. Nachdem die Eintracht am ersten Spieltag in wilden Schlussminuten den Sieg gegen Viktoria Pilzen liegen lies und nur 3:3 spielte, folgten vier Siege am Stück: Ein 3:1 gegen Besiktas Istanbul, ein 1:0 gegen Rigas FS, ein weiteres 1:0 gegen Slavia Prag und ein 2:1 gegen den FC Midtjylland. Am sechsten Spieltag geht es für das Team von Dino Toppmöller nach Frankreich, um gegen Olympique Lyon anzutreten. Wird die Siegesserie der Eintracht weiter ausgebaut?

Die Mannschaft um Starspieler Omar Marmoush belegt aktuell Platz drei der Tabelle und ist voll auf Kurs für die direkte Qualifikation für das Achtelfinale.

Das ist die Aufstellung von Eintracht Frankfurt:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn reichen wir hier die Aufstellung nach.

Das ist die Startelf von Olympique Lyon:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn reichen wir hier die Aufstellung nach.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt bei Olympique Lyon live im Free TV und im LIVE STREAM? Die Bilanz gegeneinander

Das Duell zwischen Olympique Lyon und Eintracht Frankfurt ist eine Premiere. Noch nie fand ein Aufeinandertreffen beider Mannschaften statt. In der Europa League stand Lyon bereits 103-mal auf dem Feld, während die Eintracht schon 130 EL-Spiele vorweist. Wer gewinnt den Europa-League-Kracher und reiht sich als erster Sieger dieser Begegnung in die Bilanzbücher ein?

Wer zeigt / überträgt Frankfurt vs. Lyon heute live im Free TV? Nützliche Links zum Spiel