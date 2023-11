Für Lionel Messi ist er "der beste Verteidiger der Welt": Neuer Abwehrspieler beim FC Bayern im Gespräch

Cristian Romero ist in blendender Verfassung. Angeblich interessiert sich nun auch Bayern München für den Innenverteidiger.

WAS IST PASSIERT? Beim FC Bayern wird ein neuer Name für die Abwehr gehandelt: Laut des Transferjournalisten Ekrem Konur sei Argentiniens Nationalspieler Cristian Romero von Tottenham Hotspur "eine Option" für den deutschen Rekordmeister.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Bayern halten ihre Augen auf dem Transfermarkt aktuell auf und haben dabei laut Sportchef Christoph Freund drei Positionen besonders im Visier: das defensive Mittelfeld, die Innenverteidigung und die Position des Rechtsverteidigers. Romero könnte die letzten beiden in Personalunion abdecken. Zwar ist er in der Defensivzentrale zuhause, kann aber zur Not auch auf der rechten Abwehrseite eingesetzt werden.

WAS WURDE GESAGT? Der 25-Jährige hat eine tolle Entwicklung genommen und gehört in der Premier League zu den besten Verteidigern. Außerdem ist er Stammkraft und Leistungsträger in der Albiceleste.

Nach einem bärenstarken Auftritt für Argentinien beim 1:0 gegen Ecuador im September sagte zum Beispiel Superstar Lionel Messi: "Für mich ist er derzeit der beste Verteidiger der Welt. Unglaubliche Leistung heute, er war der Man of the Match."

Auch der argentinische Nationaltrainer Lionel Scaloni meinte: "Mir fehlen die Worte für die Leistung, die Cuti Romero abgeliefert hat."

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Romero wechselte 2018 von seinem Jugendklub Belgrano nach Europa und stand zunächst in Italien bei Genoa und Juventus unter Vertrag. 2021 wechselte er für 21 Millionen Euro Ablöse zu Atalanta Bergamo. Von dort ging es ein Jahr später für 50 Millionen Euro weiter zu den Spurs.

Angesichts eines bis 2027 gültigen Vertrags wäre sein Transfer eine teure Angelegenheit. Zudem schreibt Konur auch, Spaniens Rekordmeister Real Madrid zeige ebenfalls Interesse an dem Weltmeister von 2022.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In dieser Saison absolvierte Romero für Tottenham elf Spiele in der Premier League, in denen er zwei Tore erzielte. Für die Albiceleste markierte er in 27 Einsätzen ebenfalls zwei Treffer.

WIE GEHT ES WEITER? In der Nacht zum Mittwoch absolviert Romero mit Argentinien in der WM-Qualifikation gegen Erzrivale Brasilien das letzte Länderspiel des Jahres. Anschließend geht es zurück nach London, wo am Sonntag mit den Spurs das Heimspiel gegen Aston Villa ansteht.