"Weiter auf unserem Schirm": Christoph Freund spricht über Transfers beim FC Bayern im Januar und das Interesse an João Palhinha

Die Münchener könnte im Januar personell nachlegen. Christoph Freund erklärt, welche Überlegungen es an der Säbener Straße gibt.

WAS IST PASSIERT? Bayern Münchens Sportchef Christoph Freund (46) hat umrissen, auf welchen Positionen der FC Bayern im Winter nach Verstärkungen sucht. Zwei Positionen in der Abwehr und eine im Mittelfeld seien dabei im Fokus.

WAS WURDE GESAGT? Freund sagte der Sport Bild mit Blick auf auf das Transferfenster im Januar: "Wir überlegen, was möglich ist. Aber Winter-Fenster sind nie einfach. Wir wollen das Richtige machen, es geht nicht um Aktionismus. Wir diskutieren jetzt ein paar Varianten, denn wir haben sehr große Ziele, in der Bundesliga wie auch in der Champions League."

Weiter meinte der Österreicher: "Das Thema ist komplex. Wenn wir rechts hinten einen Spieler holen würden, wäre Konny Laimer – der dort zuletzt mehrfach auflief und es gut gemacht hat – wieder freier für die defensive Position im Mittelfeld. Ich würde mich nicht festlegen, aber wir schauen uns im Bereich Innenverteidiger, Rechtsverteidiger, Sechser um."

WAS IST DER DER HINTERGRUND? Der Münchener Kader ist in einigen Bereichen bereits dünn aufgestellt. Freund wies zudem darauf hin, dass Anfang des Jahres Africa-Cup und Asien-Cup stattfinden, weswegen Noussair Mazraoui, Minjae Kim und womöglich Eric Maxim Choupo-Moting nicht zur Verfügung stehen.

Für die Position vor der Abwehr war vor wenigen Monaten João Palhinha (28)vom FC Fulham die Wunschlösung. Sein Transfer aber scheiterte am Deadline Day.

Laut Christoph Freund ist der portugiesische Nationalspieler weiter auf dem Radar: "Natürlich ist er weiter auf unserem Schirm. Der Verein hat sich im Sommer intensiv mit Palhinha beschäftigt. Am letzten, kuriosen Tag des Transferfensters war ich ja schon ein bisschen mit dabei."

Man könne aber nicht sagen, was passiere. Der FCB sondiere den Markt "generell".

