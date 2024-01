"Sie hat freiwillig zugestimmt": Vater von Sadio Manés 18-jähriger Ehefrau packt aus

Die Heirat von Sadio Mané mit einer 18-Jährigen sorgte für Aufsehen. Nun hat ihr Vater auf den Trubel reagiert.

WAS IST PASSIERT? Nach der Heirat von Sadio Mané mit Aisha Tamba hat nun der Vater der 18-Jährigen über die Vermählung gesprochen.

WAS WURDE GESAGT? Amadou Tamba sagte dem nigerianischen Nachrichtenportal Pulse Sports zufolge, dass sich der heute 31-jährige Mané erstmals vor "mehr als zwei Jahren" mit seiner Tochter getroffen habe. "Meine Frau und Aisha besuchten eines Tages seine Familie und dort traf er sie zum ersten Mal. Wahrscheinlich sah er etwas Besonderes in ihr und auch seine Eltern schätzten sie. Sie kamen zu mir. Wir besprachen alles, wie es Tradition ist, einigten uns auf alles und warteten auf diesen Tag."

Beim ersten Aufeinandertreffen der Familien wurde beschlossen, mit der Heirat bis zum Ende von Aishas Ausbildung zu warten. Laut Gesetz in Senegal muss man mindestens 16 Jahre alt sein, um eine Beziehung mit einem Volljährigen einzugehen.

Vater Amadou weiter: "Mit den Werten und allem, was sie über ihn gehört hat, hat sie freiwillig zugestimmt. Aber als Eltern haben wir sie auch angeleitet und ihr geraten, sich frei zu entscheiden. Gott hat getan, was das Beste für sie ist."

Mané habe ihm wiederum schon "viel beigebracht", was ausschlaggebend dafür war, "ihm meine Tochter zu geben", sagte der Vater. Er möchte, dass "er sich gut um sie kümmert und vor allem nach den muslimischen Geboten lebt, denn er ist ein guter Muslim".

Früher hatte Mané einmal über eine zukünftige Ehefrau gesagt: "Die Frau, die ich heirate, wird nicht in den sozialen Netzwerken sein. Ich möchte eine Frau heiraten, die Gott respektiert und gut betet. Jeder hat seine eigene Art, sich für die Liebe zu entscheiden."

WAS IST DER HINTERGRUND? Laut Pulse Sports habe der Ex-Stürmer des FC Bayern unter anderem die Schulrechnungen seiner Frau beglichen. Bilder der Hochzeit veröffentlichte die Fotoagentur magvision_evens_officiel auf ihrem offiziellen Kanal bei Instagram. Neben zahlreichen Familienmitgliedern und Freunden seien auch mehrere Mitspieler Manés aus der Nationalmannschaft des Senegal bei der Zeremonie anwesend gewesen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

GOAL AR

Getty

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Mané schaffte einst bei Red Bull Salzburg seinen großen Durchbruch und wechselte 2014 zum FC Southampton. Zwei Jahre später verpflichtete der FC Liverpool den Linksaußen für mehr als 40 Millionen Euro Ablöse. Bei den Reds erlebte dieser die erfolgreichste Zeit seiner Laufbahn.

2022 folgte der Transfer zum FC Bayern, wo Mané allerdings nicht glücklich wurde und nach nur einem Jahr zu Al-Nassr weiterzog.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In dieser Saison bringt es Mané für seinen Verein an der Seite von Superstar Cristiano Ronaldo auf 26 Einsätze. Dabei gelangen ihm zwölf Tore und sechs Vorlagen.

WIE GEHT ES WEITER? Mané bereitet sich aktuell auf den Afrika Cup in der Elfenbeinküste vor. Der 100-malige Nationalspieler ist mit dem Senegal Titelverteidiger. Am Montag steht dort für die Senegalesen das erste Spiel in der Gruppe C gegen Gambia auf dem Programm.