Offiziell: Sadio Mané wechselt vom FC Bayern München zu Al-Nassr

Jetzt ist es offiziell: Sadio Mané verlässt den FC Bayern München nach nur einer Saison schon wieder und geht zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien.

WAS IST PASSIERT? Sadio Mané wechselt vom FC Bayern München zu Al-Nassr. Das verkündeten die beiden beteiligten Klubs am Dienstag offiziell. Der Klub von Cristiano Ronaldo zahlt laut Medienberichten eine Ablöse von knapp 30 Millionen Euro für den Senegalesen, der in der Wüste 40 Millionen Euro netto pro Jahr verdienen soll.

DER TWEET ZUR NEWS:

WAS WURDE GESAGT? "Wir wollen uns bei Sadio Mané für die vergangene Saison bedanken. Es war sicher kein einfaches Jahr für ihn, er verletzte sich kurz vor der Weltmeisterschaft. Durch die lange Ausfallzeit konnte er sich auch beim FC Bayern nicht so einbringen, wie wir alle und er selbst sich das erhofft hatten. Deshalb haben wir gemeinsam entschieden, dass er ein neues Kapitel in seiner Karriere beginnt", sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

DIE REAKTIONEN: "Der Abschied vom FC Bayern tut mir weh. Ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht", hatte Mané schon zuvor tief enttäuscht bei Sky gesagt: "Ich wollte es in dieser Saison allen beweisen." Trainer Thomas Tuchel bekannte, er "verstehe, dass es ihm weh tut. Wir haben nicht das volle Potenzial aus ihm herausgeholt, das ist auch meine Verantwortung." Die Trennung sei aber "die beste Lösung" gewesen. Sein Abschiedsgespräch mit Mané nannte er "etwas traurig, wir haben uns lange kräftig umarmt und am Ende gelacht. Ich hatte immer eine gute Beziehung zu ihm, das wird auch so bleiben."

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Mané kam im Sommer 2022 für 32 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool zum FC Bayern. Die Münchner haben diesen Betrag nun beim Weiterverkauf an Al-Nassr wieder zum größten Teil eingenommen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Mané machte 38 Pflichtspiele für den FC Bayern und erzielte dabei zwölf Tore. Er wurde mit dem Team Meister und gewann den Supercup.