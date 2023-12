Höhnischer Applaus von Sadio Mané: Cristiano Ronaldo reagiert lässig auf Provokationen eines Gegenspielers

Al-Hilals Ali Al-Bulayhi versuchte, CR7 aus der Reserve zu locken, scheiterte damit aber.

WAS IST PASSIERT? Beim Spitzenspiel der Saudi Pro League zwischen Al-Hilal und Al-Nassr (3:0) hat Superstar Cristiano Ronaldo (38) sich ein Scharmützel mit Ali Al-Bulayhi (34) geliefert. Al-Hilals Verteidiger versuchte dabei, den Portugiesen zu provozieren. Im Mittelkreis redete er während einer Spielunterbrechung in der ersten Halbzeit wild gestikulierend auf Ronaldo ein, dieser ließ die Provokation lächelnd an sich abperlen. Ronaldo deutete abwechseln auf seine beiden Ohren und signalisierte Al-Bulayhi damit, dieser solle doch bitte seine Tirade etwas lauter fortsetzen.

DIE REAKTION: Auch der ehemalige Bayern-Star Sadio Mané mischte sich noch in die Szene ein. Er klatschte Al-Bulayhi für dessen Aktion höhnisch Applaus.

Al-Bulayhi flog schließlich in der dritten Minute der Nachspielzeit noch mit einer Roten Karte vom Platz.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Das Duell zwischen Meister und Vizemeister endete mit einem deutlichen 3:0-Erfolg für Al-Hilal. Ronaldo netzte für die Gäste zwar doppelt, wurde aber jeweils wegen Abseits zurückgepfiffen.

Spitzenreiter Al-Hilal baute seinen Vorsprung in der Tabelle der Pro League auf sieben Punkte aus.