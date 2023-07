Frauen-WM: Wie heißt der offizielle Song der ARD und wer singt ihn?

Zu jedem großen Turnier gehört ein eigener Song der ARD, so auch bei der Frauen-WM 2023. Wir verraten, wie er heißt und wer ihn singt.

"One" von U2, "Zusammen" von den Fantastischen Vier oder "Die guten Zeiten" von Wincent Weiss und Johannes Oerding: Zu jedem großen Fußballturnier wählt die ARD eine eigene musikalische Unterstützung aus und kürt einen offiziellen Song. Da macht die anstehende Frauen-WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) natürlich keine Ausnahme.

Wenn die ARD das zweite deutsche Gruppenspiel gegen Kolumbien (30. Juli) überträgt, wird es für die Fans also wieder allerlei Ohrwurm-Potenzial geben.

Doch wie heißt der offizielle WM-Song der ARD? Und wer singt ihn? Wir verraten es euch.

Frauen-WM: FIFA drohte mit TV-Blackout

Lange Zeit war an einen offiziellen WM-Song der ARD nicht zu denken. Monatelang hatte die FIFA mit den öffentlich-rechtlichen TV-Anstalten einen Rechtepoker geführt. FIFA-Präsident Gianni Infantino forderte deutlich höhere Zahlungen als in der Vergangenheit für die Übertragung des Turniers.

Zwischenzeitlich stand sogar ein TV-Blackout für europäische Fans im Raum. Erst rund fünf Wochen vor dem Turnier gab es Entwarnung, die Europäische Rundfunkunion (EBU) und die FIFA trafen eine grundsätzliche Vereinbarung. Auch für ARD und ZDF war damit der Weg frei, die Spiele zu zeigen.

Frauen-WM: Wie heißt der offizielle Song der ARD?

Kurz nach der Einigung gab schließlich die ARD auch ihren offiziellen WM-Song bekannt. Die Entscheidung fiel auf "Wir Ihr Alle Eins" von Carolin Kebekus.

Die Comedienne hatte den Song bereits im Mai in ihrer "Carolin Kebekus Show" vorgestellt, also zu einem Zeitpunkt, als die Übertragung der Frauen-WM noch in der Schwebe hing. Im zugehörigen Musikvideo wirken die Nationalspielerinnen Lina Magull, Lea Schüller, Klara Bühl, Sydney Lohmann, Nicole Anyomi, Sophia Kleinherne und Sara Doorsoun mit.

"Wir Ihr Alle Eins": Das ist der offizielle WM-Song der ARD

"Der Refrain ist auf jeden Fall sehr Ohrwurm-prägend", sagte Nationalspielerin Felicitas Rauch laut der ARD. "Ich glaube, man hat die Melodie direkt im Kopf. Dass der Song von Caro Kebekus ist, ist auch eine schöne Wertschätzung, weil sie ja auch für viele Werte steht, die wir auch verfolgen. Und diese Werte auch nach außen trägt. Und wir wollen natürlich den Song dann auch mit nach außen tragen."