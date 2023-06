Die Frauen-WM findet in Australien und Neuseeland statt. Wie groß ist die Zeitverschiebung zwischen Mitteleuropa und diesen beiden Ländern?

Die Frauen-WM findet in diesem Jahr zwischen dem 20. Juli und dem 20. August statt. Den einen Gastgeber der 9. Ausgabe des größten Frauen-Turniers gibt es in diesem Sommer nicht - sondern gleich zwei: Die 32 Mannschaften gehen in Australien und Neuseeland an den Start und kämpfen dort um die große Trophäe.

Das Interesse am Turnier wird nicht nur vor Ort riesig sein, sondern natürlich auch in Deutschland und den anderen Ländern Europas.

Nachdem der Poker um die Vergabe der TV-Rechte zu einem für die Zuschauer guten Ende gebracht wurde, stellt sich nun nur noch die Frage, wann die Spiele in Deutschland, Österreich und der Schweiz auch zu sehen sind.

Frauen-WM 2023: Wann spielt das DFB-Team?

Das deutsche Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg tritt in der Gruppe H an. Die drei Gegner des EM-Finalisten sind Marokko, Kolumbien und Südkorea. Gespielt wird in Melbourne, Sydney und Brisbane.

24. Juli Deutschland - Marokko 18.30 Uhr Ortszeit 30. Juli Deutschland - Kolumbien 19.30 Uhr Ortszeit 3. August Deutschland - Südkorea 20 Uhr Ortszeit

Die Anstoßzeiten vor Ort interessieren jedoch die Fans in Deutschland wohl eher weniger. Was für sie viel interessanter ist: Wann laufen die Partien aufgrund der Zeitverschiebung bei uns LIVE im Fernsehen?

24. Juli Deutschland - Marokko 10.30 Uhr deutsche Zeit 30. Juli Deutschland - Kolumbien 11.30 Uhr deutsche Zeit 3. August Deutschland - Südkorea 12 Uhr deutsche Zeit

Frauen-WM 2023: Wie groß ist die Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Australien / Neuseeland?

Wie ihr aus den oben aufgeführten Partien des DFB-Teams ersehen könnt, beträgt der Zeitunterschied zu den deutschen Spielorten in der Vorrunde jeweils acht Stunden. In Melbourne, Sydney und Brisbane ist es jeweils acht Stunden später als in Berlin, Frankfurt und München.

Allerdings ist die Frage nach der Größe der Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Australien / Neuseeland damit nicht komplett beantwortet: Australien hat drei Zeitzonen, Melbourne, Sydney und Brisbane liegen im Osten und Südosten des Landes und befinden sich deshalb in einer Zeitzone.

Anders sieht es für andere WM-Spielorte aus: Perth im Westen des Landes ist Deutschland nur sechs Stunden voraus. Und um es besonders kompliziert zu machen: Am WM-Spielort Adelaide ist man 7,5 Stunden weiter als in Deutschland.

In Neuseeland ist man noch weiter von der deutschen Zeit entfernt als in Australien: Auf den Hauptinseln, auf denen auch alle WM-Spielorte des Landes liegen, ist man der deutschen Sommerzeit zehn Stunden voraus.