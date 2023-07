Das DFB-Team will bei der WM in Australien und Neuseeland den Titel - aber wer zeigt die Spiele bei uns im TV und LIVE-STREAM?

Wenn das DFB-Team bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland antritt, dann wird das Interesse wieder groß sein. Wie schlägt sich die Truppe von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg beim Turnier? Ist vielleicht sogar der dritte Weltmeister-Titel für sie drin? Diese Fragen werden ab dem 20. Juli beantwortet, wenn die WM losgeht. Das Finale wird am 20. August in Sydney ausgetragen.

Natürlich wollen die Fußball-Fans hierzulande auch live dabei sein, wenn sich Deutschland auf den Weg Richtung Titel macht. Lange Zeit sah es so aus, als ob es mit einer WM-Live-Übertragung in Deutschland nichts wird, denn die Sender konnten sich in den Verhandlungen mit dem Rechte-Inhaber FIFA nicht einigen. Mitte Juni gab es aber dann die Entwarnung: ARD und ZDF zeigen die WM im TV und LIVE-STREAM.

Jetzt bleibt nur noch zu klären, welcher Sender welches WM-Spiel überträgt. GOAL liefert Euch die Antwort!

Deutschland bei der Frauen-WM im TV und LIVE-STREAM: Wo laufen die Spiele der DFB-Elf?

Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF teilen sich die Übertragung von der WM auf - wie sie es auch schon seit Jahrzehnten bei den großen Männer-Turnieren oder bei den Olympischen Spielen machen. Dabei wechseln sie meist tageweise, sodass die Spiele des DFB-Teams bei beiden Sendern im Wechsel zu sehen sind.

Wann spielt Deutschland bei der Frauen-WM 2023? Die Termine im Überblick

Spiel Datum Anstoß (deutsche Zeit) Deutschland - Marokko Montag, 24. Juli 10.30 Uhr Deutschland - Kolumbien Sonntag, 30. Juli 11.30 Uhr Südkorea - Deutschland Donnerstag, 3. August 12 Uhr

Grundsätzlich werden alle WM-Partien aus Australien und Neuseeland von ARD oder ZDF gezeigt - aber nicht alle im TV. Wenn ein Duell mal nicht im TV zu sehen ist, dann allerdings auf jeden Fall im LIVE-STREAM auf sportschau.de (ARD) oder sportstudio.de (ZDF).

Getty Images

Die Spiele des DFB-Teams werden aber auf jeden Fall im Fernsehen gezeigt, das dürfte klar sein. Dabei laufen zwei der drei Gruppenspiele im ZDF: die Auftaktpartie gegen Marokko und das Gruppenfinale gegen Südkorea. Das zweite Gruppenspiel gegen Kolumbien wird hingegen in der ARD zu sehen sein.

Deutschland - Marokko ZDF Deutschland - Kolumbien ARD Südkorea - Deutschland ZDF

In den darauffolgenden Runden bis einschließlich zum Halbfinale dürfen die Sender wählen, welches Spiel sie zeigen. Dabei ist zu erwarten, dass sie sich mit ihrer ersten Wahl das Duell des DFB-Teams schnappen, falls es noch im Turnier ist.

ARD oder ZDF - wer darf zuerst ein Spiel bei der Frauen-WM auswählen?

Achtelfinale ARD Viertelfinale ZDF Halbfinale ARD

Nach dem Halbfinale ist dieses System beendet - denn es ist jetzt schon klar, wer das Endspiel am 20. August um 12 Uhr deutscher Zeit überträgt: das ZDF.