Mit Claudia Neumann kommentiert eine Frau das Champions-League-Finale 2023 im ZDF. Gab es das schon einmal oder ist es eine Premiere?

Mitte Mai machte das ZDF es offiziell: Claudia Neumann ist die Kommentatorin beim Champions-League-Finale 2023 zwischen Manchester City und Inter Mailand.

Das ZDF überträgt die Partie exklusiv im Free-TV. Mit einem kostenpflichtigen Abo kann man das Spiel zudem auch bei DAZN sehen.

Ist Claudia Neumann die erste Frau, die in Deutschland ein CL-Finale kommentiert? GOAL hat hier die Antwort auf diese Frage.

Hat schon mal eine Frau ein Champions-League-Finale kommentiert?

Nein, in Deutschland wurde das Champions-League-Finale der Männer zuvor noch nie von einer Frau kommentiert.

Claudia Neumann schreibt am Samstag also Geschichte, wenn sie den Zuschauern die Geschehnisse aus dem Atatürk-Olympiastadion in Istanbul live im ZDF schildern und als erste Frau überhaupt ein CL-Endspiel kommentieren wird.

Wo wird das CL-Finale 2023 live übertragen?

Das ZDF überträgt die Partie zwischen City und Inter live und frei empfangbar im TV.

Imago Images

Der zweite Sender, der Live-Bilder vom CL-Finale zeigen wird, ist DAZN. Beim Streamingdienst muss man jedoch ein Abo abschließen, um zuschauen zu können. Alle Infos dazu findet Ihr HIER.

Champions-League-Finale 2023: Die Daten zum Spiel