Frankreich vs. USA: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER und Co. - Die Übertragung der Frauen-WM

Wer schafft es ins Halbfinale der Frauen-WM? Wir erklären Euch, wo Ihr Frankreich vs. USA heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Frankreich oder die USA - wer übersteht das Viertelfinale und zieht in die Runde der letzten vier bei der Frauenfußball-Weltmeisterschaft ein? Das spannende Duell steigt heute Abend um 21 Uhr in Paris.

Geht der Höhenflug der französischen Nationalmannschaft weiter? Im eigenen Land entfachen Frankreichs Frauen derzeit eine selten da gewesene Euphorie. Schließlich konnte die Mannschaft von Nationaltrainerin Corinne Diacre noch nie den Titel bei einer Weltmeisterschaft gewinnen. Die beste Platzierung bei einer WM-Endrunde war der vierte Platz 2011.

Demgegenüber sehen sich die Französinnen mit dem Rekordweltmeister konfrontiert. Die USA konnten den WM-Titel bereits dreimal gewinnen. Nach 1991, 1999 und 2015 zählen die US-Amerikanerinnen auch in diesem Jahr erneut zu den Titelaspirantinnen. Sollte die USA die WM gewinnen, hat Nationalspielerin Megan Rapinoe bereits mit deutlichen Worten erklärt, eine Einladung von Präsident Donald Trump ins Weiße Haus nicht annehmen zu wollen.

Geht Frankreichs Höhenflug weiter? Oder nimmt die USA den vierten Titel ins Visier? In diesem Artikel verraten wir Euch, wer das Frauen-WM-Viertelfinale heute Abend live im TV und im LIVE-STREAM überträgt. Außerdem liefern wir Euch alle Informationen rund um die beiden Mannschaftsaufstellungen und unseren LIVE-TICKER.

vs. USA: Das Viertelfinale der Frauen-WM im Überblick

Duell Frankreich vs. USA Datum Freitag, 28. Juni 2019 || 21 Uhr Ort Parc des Princes, Paris (Frankreich) Zuschauer 47.929 Plätze

Frankreich vs. USA heute Abend live im TV verfolgen - geht das?

Do or Die. Alles oder Nichts. Rausfliegen oder Weiterkommen. Es geht in die heiße Phase bei der Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Frankreich und die USA duellieren sich im Kampf um das Ticket fürs Halbfinale. Kein Wunder, dass das Zuschauerinteresse vor den Bildschirmen auch in entsprechend groß ist. Hierzulande haben sich die beiden öffentlich-rechtlichen Sender, ARD und ZDF, die TV-Übertragungsrechte der Frauen-WM gesichert. Beide Kanäle teilen sich die Übertragungen untereinander auf. Zusätzlich überträgt auch DAZN ausgewählte Spiele der WM - dazu aber später mehr.

ZDF zeigt / überträgt Frankreich vs. USA heute live im Free-TV?

Heute Abend ist das Zweite Deutsche Fernsehen für einen spannenden Fußballabend verantwortlich. Das ZDF zeigt / überträgt das WM-Viertelfinale zwischen Frankreich und den USA heute live und in voller Länge im Free-TV. Somit verpasst Ihr keine Sekunde des packenden Duells.

Bereits ab 20.15 Uhr geht das ZDF mit einem ausführlichen Vorbericht auf Sendung. Das ZDF-Team ist, anders als die ARD, mit voller Mannstärke in Frankreich live vor Ort. So begrüßt Euch Moderator Sven Voss live aus Paris und führt Euch vor, in der Halbzeitpause und nach der Partie durchs Programm. Am Kommentatorenpult nimmt Norbert Galeske Platz und kommentiert für Euch Frankreich vs. USA.

Zeigt / überträgt die ARD Frankreich vs. USA heute live im Free-TV?

Wie bereits erwähnt teilen sich die ARD und das ZDF die Übertragungen der Spiele der Frauen-WM untereinander auf. Da heute Abend das ZDF die Partie zwischen den Französinnen und den US-Amerikanerinnen überträgt, hat Das Erste in Sachen Live-Fußball Sendepause. Frankreich vs. USA wird dementsprechend nicht in der ARD zu sehen sein.

Stattdessen zeigt Das Erste die morgige WM-Viertelfinalbegegnung zwischen der deutschen Nationalmannschaft und den Schwedinnen live im Free-TV und im LIVE-STREAM auf www.sportschau.de.

Frankreich vs. USA heute Abend im LIVE-STREAM verfolgen - so geht's!

Wer das spannenden WM-Viertelfinale der Frauen zwischen Frankreich und den USA nicht live im TV verfolgen kann, dem sei gesagt: Kein Problem! Denn der Kampf um den Einzug ins Halbfinale wird zusätzlich zum TV-Programm im LIVE-STREAM übertragen. Dafür kommen zwei Streams in Frage. Welche das sind, verraten wir Euch in diesem Abschnitt.

DAZN zeigt / überträgt Frankreich vs. USA heute im LIVE-STREAM

Keine Fragen, in puncto LIVE-STREAM ist DAZN nun schon seit mehreren Jahren Eure erste Anlaufstelle. Auch die Frauen-WM gehört in diesem Jahr zum Übertragungspaket des Streamingdienstes dazu. Somit zeigt DAZN das WM-Viertelfinale zwischen Frankreich und den USA heute in voller Länge im LIVE-STREAM.

Die aufmerksamen DAZN-Zuschauer wissen es bereits: Der Streamingdienst startet mit der Übertragung bereits wenige Minuten vor dem Anpfiff und liefert Euch in kürzester Zeit alle Informationen, die Ihr braucht, um das WM-Viertelfinale der Frauen genießen zu können. Kommentiert wird das Duell zwischen Frankreich und den USA von Nico Seepe.

Frankreich vs. USA heute kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN schauen - So geht's!

Und das Beste bei DAZN: Falls Ihr noch nicht im Besitz eines Abonnements des Streamingdienstes seid, könnt Ihr Frankreich vs. USA heute Abend vollkommen kostenlos genießen. Sichert Euch dafür einfach einen kostenlosen Probemonat und genießt nicht nur Frankreich vs. USA, sondern alle restlichen Spiele der Frauen-WM in voller Länge im LIVE-STREAM bei DAZN.

Doch damit nicht genug. Sommerpause = Langeweile? Nicht bei DAZN. Der Streamingdienst bringt Euch die großen Turniere in diesem Sommer live auf Eure Bildschirme. Sowohl die Frauen-WM als auch die Copa America, der Afrika-Cup und der CONCACAF Gold-Cup gehören zum Übertragungspaket bei DAZN. Schließt Ihr jetzt Euren Gratismonat ab, verpasst Ihr bei allen genannten Wettbewerben keine Sekunde mehr. Welche Spiele in den kommenden Tagen und Wochen bei DAZN im LIVE-STREAM laufen, haben wir Euch in einem Übersichtsartike zusammengefasst.

Hat Euch der vierwöchige Probemonat überzeugt, zahlt Ihr im Anschluss 9,99 Euro monatlich für das DAZN-Abo, welches Ihr jederzeit monatlich kündigen könnt. Bleibt also nur noch eine Frage offen: Auf welchen Geräten ist DAZN verfügbar? Das ist leicht zu beantworten: Auf nahezu allen mobilen Geräten! Ihr könnt DAZN nicht nur auf Eurem Computer oder Laptop nutzen, sondern auch auf Eurem Handy, Tablet oder Smart-TV. Ladet Euch die kostenlose DAZN-App ganz einfach aus den gängigen Downloadportalen herunter:

ZDF zeigt / überträgt Frankreich vs. USA heute im LIVE-STREAM

Neben dem TV-Programm im Free-TV bietet auch das ZDF eine Möglichkeit an, die Frauen-WM live im Internet zu verfolgen. Denn das ZDF überträgt Frankreich vs. USA heute Abend im LIVE-STREAM. Auf www.ZDFsport.de verpasst Ihr keine Sekunde des spannenden WM-Viertelfinales.

Der LIVE-STREAM des ZDF ist kostenlos und ihr benötigt außerdem auch keine Anmeldung. Wichtig ist nur eine stabile Internetverbindung, um Frankreich vs. USA vollends genießen zu können.

Frankreich vs. USA heute Abend im LIVE-TICKER verfolgen

Frankreich vs. USA wird live im Free-TV und im LIVE-STREAM übertragen und Ihr könnt es dennoch nicht sehen? Kein Problem. Wir haben die perfekte Alternative für Euch parat: Mit dem LIVE-TICKER von Goal zu Frankreich vs. USA bekommt Ihr das Gefühl, live dabei zu sein.

In unserem LIVE-TICKER verpasst Ihr keine wichtige Szene, keine Chance und keinen Treffer des WM-Viertelfinales. Gewohnt detailreich tickern wir für Euch bereits vor dem Anpfiff alles Relevante rund um die Partie. Rollt heute Abend in Paris der Ball, bleibt Ihr mit dem LIVE-TICKER von Goal stets auf der Höhe.

Und das Beste daran: Unser LIVE-TICKER ist selbstverständlich gratis.

Frankreich vs. USA: Die Aufstellungen

Wenn rund eine Stunde vor dem Anpfiff die beiden Mannschaftsaufstellungen veröffentlicht werden, beantworten wir an dieser Stelle die wichtigsten Fragen: Welche Elf steht für Frankreich auf dem Feld? Mit welcher Startformation will die USA die Gastgeber bezwingen?

Wer zeigt / überträgt heute Abend Frankreich vs. USA? Die Übertragung im Überblick