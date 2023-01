Franck Kessié plus 40 Millionen Euro? Barça plant offenbar spektakuläres Tauschgeschäft

Franck Kessié findet sich beim FC Barcelona meist auf der Ersatzbank wieder. Wird er nun Teil eines Tauschdeals mit Inter?

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona hat offenbar Interesse an Nicolò Barella (25) von Inter Mailand. Wie Calciomercato berichtet, denken die Katalanen über einen Spielertausch nach.

WIE GEHT ES WEITER? Demnach würden die Blaugrana für einen Wechsel im Sommer 40 Millionen Euro plus Franck Kessié für den Mittelfeldspieler bieten. Inter selbst hat bislang allerdings nicht vor, den bis 2026 unter Vertrag stehenden Italiener abzugeben. Zuletzt wurde Barcelona bereits ein Interesse an Marcelo Brozovic nachgesagt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Kessié, ebenfalls im zentralen Mittelfeld zuhause, kam im Sommer 2022 ablösefrei von Inters Stadtrivale AC Milan zu Barça, spielt dort unter Trainer Xavi allerdings nur eine Nebenrolle.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der laufenden Spielzeit kommt der 26-jährige Ivorer auf 18 Pflichtspieleinsätze, stand jedoch nur in der Liga erst zweimal in der Startformation.

