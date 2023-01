Bericht: FC Barcelona bietet Inter ein Tauschgeschäft mit Marcelo Brozovic und Franck Kessié an

Der FC Barcelona will offenbar Franck Kessié nach wenigen Monaten wieder loswerden. Im Tausch soll ein Spieler von Inter kommen.

WAS IST PASSIERT?: Der FC Barcelona hat Inter Mailand den ehemaligen Milan-Mittelfeldspieler Franck Kessié (26) im Tausch gegen Marcelo Brozovic (30) angeboten. Das berichtet jedenfalls der italienische Journalist Gianluca Di Marzio.

WAS IST DER HINTERGRUND? Seit seinem Wechsel im Sommer 2022 vom AC Mailand nach Spanien hat Kessié in der Mannschaft von Xavi kaum eine Rolle gespielt. Bisher ist er nur in 16 Spielen für den FC Barcelona aufgelaufen. Brozovic laboriert derzeit an einer Verletzung, die er sich bei der Weltmeisterschaft in Kroatien zugezogen hat. Bei Inter Mailand ist er seit geraumer Zeit ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft.

Die Verträge der beiden Mittelfeldspieler bei ihren Klubs laufen jeweils bis 2026.

WIE GEHT ES WEITER?: Natürlich noch ohne Brozovic - und wohl auch ohne Kessié - trifft der FC Barcelona am Sonntagabend im Finale der spanischen Supercopa auf Erzrivale Real Madrid.