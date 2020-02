Fortuna Düsseldorf vs. Gladbach: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights, TICKER - alle Infos zur Übertragung der Bundesliga

Borussia Mönchengladbach ist zu Gast bei Fortuna Düsseldorf. Hier erfahrt Ihr, wo das Bundesliga-Duell heute im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Am 22. Spieltag der trifft auf . Anstoß der Partie ist am Samstag, den 15. Februar, um 18.30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf.

Nach der Entlassung von Friedhelm Funkel saß der neue Trainer Uwe Rösler am vergangenen Wochenende beim Auswärtsspiel in Wolfsburg erstmals auf der Trainerbank. Gegen den VfL gab es am Ende ein 1:1-Remis.

Die Gäste aus Mönchengladbach pausierten derweil am letzten Spieltag, da die Partie gegen den 1. FC Köln aufgrund des Sturmtiefs "Sabine" abgesagt werden musste.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Bundesliga-Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem gelangt Ihr hier direkt zu den Mannschaftsaufstellungen, sobald sie feststehen.

Fortuna Düsseldorf vs. Gladbach: Das Duell im Überblick

Duell Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach Datum Samstag, 15. Februar 2020 | 18.30 Uhr Ort Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf Kapazität 51.500 Plätze

Fortuna Düsseldorf vs. Gladbach: Die Bundesliga heute im TV sehen - geht das?

In der laufenden Saison verhält sich die Situation um die Übertragungsrechte der Bundesliga wie folgt: Der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky teilen sich die Spiele untereinander auf. Wer Fortuna gegen Gladbach heute live im TV verfolgen möchte, ist bei Sky an der richtigen Stelle.

Sky zeigt / überträgt Fortuna Düsseldorf vs. Gladbach heute live im TV

Der Bezahlsender Sky hat das Kräftemessen zwischen Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach live und in voller Länge im Programm. Die Vorberichterstattung beginnt dabei eine Stunde vor Anpfiff, welcher auf 18.30 Uhr angesetzt ist.

Im Vorfeld der Partie liefern Euch Moderator Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus sämtliche Informationen rund um das Spiel. Sobald der Ball rollt, übernimmt Kai Dittmann das Mikrofon und kommentiert das Spielgeschehen in Düsseldorf.

Fortuna Düsseldorf vs. Gladbach heute live im TV bei Sky: Alle Infos im Überblick

Beginn der Übertragung : Samstag, 15. Februar, 17.30 Uhr

: Samstag, 15. Februar, 17.30 Uhr Anstoß : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Übertragung des Einzelspiels : Sky Sport Bundesliga 1 (Sky Sport Bundesliga 1 HD)

: Sky Sport Bundesliga 1 (Sky Sport Bundesliga 1 HD) Kommentator: Kai Dittmann

Kostenlos könnt Ihr Sky allerdings nicht empfangen. Um live dabei zu sein, braucht Ihr ein Abonnement beim Pay-TV-Sender, das Ihr in verschiedenen Paketen und zu unterschiedlichen Preisen buchen könnt. Um die Bundesliga und somit auch Düsseldorf gegen Gladbach live sehen zu können, benötigt Ihr das Sport-Paket.

Alle Infos zu einem Sky-Abo findet Ihr auf der offiziellen Webseite des Senders.

Fortuna Düsseldorf vs. Gladbach: Wo wird die Bundesliga heute im LIVE-STREAM übertragen?

Alternativ zur TV-Übertragung besteht zudem die Möglichkeit, das Aufeinandertreffen zwischen Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach via LIVE-STREAM zu verfolgen.

Sky Go zeigt / überträgt Fortuna Düsseldorf vs. Gladbach im LIVE-STREAM

Mit Hilfe von Sky Go ermöglicht Euch der Pay-TV-Sender, die Begegnung heute auch im LIVE-STREAM anzuschauen. Die Inhalte des Online-Dienstes sind dabei identisch mit den TV-Übertragungen.

Wer bereits Sky-Kunde ist und ein Abo abgeschlossen hat, erhält damit automatisch auch einen PIN für Sky Go. Damit kann man sich online einloggen und das Programm von Sky auch im LIVE-STREAM verfolgen.

Um Sky Go nutzen zu können, müsst Ihr somit im Besitz eines Sky-Abos sein. Zudem braucht Ihr neben dem Login-PIN auch die kostenlose Sky-Go-App des Senders, die Ihr Euch hier für Eure mobilen Geräte herunterladen könnt:

Fortuna Düsseldorf vs. Gladbach im LIVE-STREAM mit Sky Ticket sehen

Wer sich nicht langfristig an Sky binden möchte, für den ist Sky Ticket die Lösung, um kurzfristig das Programm von Sky zu streamen. Über den Service könnt Ihr Euch am Samstag um 18.30 Uhr somit auch Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach im LIVE-STREAM anschauen.

Wenn Ihr die Bundesliga mit Sky Ticket erleben wollt, benötigt Ihr das Sportpaket des Senders. Damit könnt Ihr sowohl die Bundesliga-Spiele als auch den , die und die Premier League sowie weiteren Live-Sport verfolgen.

Der erste Monat Sky Ticket kostet 9,99 Euro, danach steigt der monatliche Preis auf 29,99 Euro. Alle weiteren Informationen findet Ihr hier.

Fortuna Düsseldorf vs. Gladbach: Die Bundesliga-Highlights bei DAZN erleben

Die bequemste Möglichkeit, um sich die Highlights von Fortuna vs. Gladbach anzuschauen, findet Ihr auf DAZN. Jedes Wochenende gibt es beim Streamingdienst die besten Szenen aller Bundesliga-Spiele zu sehen. Bereits 40 Minuten nach Abpfiff wird der entsprechende Highlight-Clip online zur Verfügung gestellt.

Das ist aber nicht alles: Auch die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga sowie die Begegnungen der Champions League und gehören zum Angebot des Streamingdienstes. Zudem könnt Ihr bei DAZN auch die Duelle der , oder der sehen.

Wer den Service von DAZN ausprobieren möchte, kann sich zunächst einen kostenlosen Probemonat sichern. Anschließend kostet das DAZN-Abo 11,99 Euro monatlich. Hier erhaltet Ihr alle Infos dazu, wie die Anmeldung für DAZN funktioniert.

Noch Fragen zu DAZN? Hier findet Ihr alle Antworten:

Um die Bundesliga-Highlights auf Eurem TV-Gerät anzuschauen, müsst Ihr lediglich die kostenlose DAZN-App herunterladen. Diese steht Euch für alle gängigen Smart-TVs und Spielekonsolen im iTunes Store und Google-Play-Store zur Verfügung.

In einem separaten Artikel auf unserer Seite gibt es zudem einen stets aktuellen Überblick über die Fußball-LIVE-STREAMS von DAZN.

Sobald die Aufstellungen von Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

Fortuna Düsseldorf vs. Gladbach: Die Bundesliga-Partie im LIVE-TICKER verfolgen

Wer die heutige Bundesliga-Partie nicht im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen kann, bekommt noch eine weitere Möglichkeit. Goal bietet einen kostenlosen LIVE-TICKER zu Fortuna Düsseldorf vs. Borussia Mönchengladbach an.

Im LIVE-TICKER werden bereits 20 Minuten vor Spielbeginn sämtliche relevanten Informationen rund um die Begegnung präsentiert. Sobald der Ball rollt, verpasst Ihr dort kein Tore, keine Karten, oder sonstige spielrelevanten Szenen.