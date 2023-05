FC Bayern beschäftigt sich angeblich mit Leverkusens Florian Wirtz

Bayern München interessiert sich angeblich stark für eine Verpflichtung von Leverkusens Florian Wirtz, die dann aber erst 2024 stattfinden würde.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern spielt offenbar mit dem Gedanken, Florian Wirtz im Sommer 2024 nach München zu locken. Das berichtet Sport1.

Dafür sprechen würde, dass in Dominique Wolff zuletzt einer der Entdecker des Jung-Nationalspielers für die Scouting-Abteilung verpflichtet wurde. Der langjährige "Manager Players & Scouting" von adidas tritt sein Amt am 1. Juli an.

WAS IST DER HINTERGRUND? Wolff hatte Wirtz schon früh an den Ausrüster gebunden und gilt dem Bericht zufolge inzwischen als enger Vertrauter der Familie.

Zudem soll Vater Hans-Joachim bereits erste Gespräche mit den Verantwortlichen des FC Bayern über einen Transfer geführt haben.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Da Wirtz in jedem Fall noch ein Jahr in Leverkusen spielen wolle und die Münchner für den kommenden Sommer andere Prioritäten auf dem Transfermarkt haben, wird ein Wechsel nicht vor 2024 zustande kommen. Dann läuft auch der Vertrag von Thomas Müller aus.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Wirtz kommt in der laufenden Saison auf ein Tor und sechs Vorlagen in 14 Bundesliga-Spielen. In der Europa League steuerte er in sechs Duellen bislang drei Tore und zwei Assists bei.

Für Deutschland machte er seit seinem Debüt im September 2021 sechs Länderspiele.