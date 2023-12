"Alles darauf ausgerichtet": Wunschspieler des FC Bayern will bei seinem jetzigen Klub weitermachen

Alle Topklubs haben ein Auge auf ihn geworfen, auch der FC Bayern. Doch Florian Wirtz sieht sich mittelfristig offenbar in Leverkusen.

WAS IST PASSIERT? Bayer Leverkusen darf sich gesteigerte Hoffnung auf einen Verbleib des wohl unter anderem vom FC Bayern umworbenen Nationalspielers Florian Wirtz über den Sommer hinaus machen.

WAS WURDE GESAGT? "Momentan ist alles darauf ausgerichtet, dass Florian auch in der kommenden Saison in Leverkusen spielt", wird Hans-Joachim Wirtz, Vater und Berater des 20-Jährigen, von Sky zitiert.

WAS IST DER HINTERGRUND? Offensivspieler Wirtz besitzt bei Bayer einen Vertrag bis 30. Juni 2027, zieht durch seine herausragenden Leistungen allerdings das Interesse zahlreicher europäischer Topklubs auf sich. Schon im November hatte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes sich aber mit Blick auf die mittelfristige Zukunft äußerst optimistisch gezeigt.

"Es braucht jetzt eh keiner wegen Florian zu kommen. Ich sehe ihn auch noch nach der EM bei uns", sagte Rolfes der Bild am Sonntag. Bei der Heim-EM im kommenden Sommer (14. Juni bis 14. Juli) könnte Wirtz seinen Marktwert mit starken Leistungen weiter steigern.