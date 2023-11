FC Bayern oder Transfer ins Ausland? Bayer Leverkusens Florian Wirtz soll eine klare Tendenz haben

Der offensive Mittelfeldspieler gilt als heiß begehrt. Sollte er Bayer verlassen, zieht es ihn wohl zunächst nicht ins Ausland.

WAS IST PASSIERT? Florian Wirtz tendiert bei einem möglichen Abschied von Bayer Leverkusen zum FC Bayern. Das berichtet Sky. Direkt ins Ausland zu wechseln, sei derzeit nicht die erste Wahl des 20-jährigen Offensivspielers.

WAS IST DER HINTERGRUND? Das Gerücht um ein grundsätzliches Interesse des deutschen Rekordmeisters an Wirtz hält sich hartnäckig. Laut Sky ist da auch etwas dran: Demnach stehe der deutsche Nationalspieler, der noch bis 2027 an den Werksklub gebunden ist, bei den Münchnern für den Sommer 2024 oder 2025 ganz oben auf der Liste. Dies hänge auch mit den Zukunftsplanungen von Jamal Musiala und Thomas Müller zusammen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Wirtz, der 2020 aus der Jugend des 1. FC Köln zu Bayer gewechselt war, kommt in der laufenden Saison bisher in 18 Pflichtspielen auf sechs Tore und zehn Vorlagen. Leverkusen möchte für den Youngster offenbar eine Ablöse zwischen 120 und 130 Millionen Euro kassieren.

Neben den Bayern sollen ihn auch europäische Spitzenvereine wie der FC Liverpool auf dem Zettel haben. Toni Kroos brachte den deutschen Nationalspieler zuletzt auch bei Real Madrid ins Gespräch.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

Getty

WAS WURDE GESAGT? Wirtz selbst gab sich in der vergangenen Woche im Redaktionsnetzwerk Deutschland entspannt, was einen möglichen Wechsel angeht. Aktuell mache er sich "wirklich null Gedanken über meine Zukunft. Fakt ist: Ich bin gerade ziemlich glücklich im Verein."