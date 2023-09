Flaschenattacke auf Lionel Messi: Wurfgeschoss verfehlt den Star von Inter Miami nur knapp

Offensichtlich gibt es in den USA nicht nur Messi-Fans. Im Banc of California Stadium zeigte sich das am Ende deutlich.

WAS IST PASSIERT? Nach dem Abpfiff des MLS-Spiels zwischen LAFC und Inter Miami (1:3) ist es zu einer unschönen Szene gekommen. Miamis Superstar Lionel Messi wurde beim Gang in die Kabine um ein Haar von einer vollen Wasserflasche getroffen. Diese hatte jemand von der Tribüne in Richtung des Argentiniers geworfen, verfehlte ihn aber knapp. Messi eilte daraufhin in die Kabine. Er wurde von seinem Bodyguard Yassine Chueko begleitet. Der Ex-Navy Seal hatte bereits zuvor einen Auftritt, als er während des Spiels einen Flitzer in den Schwitzkasten nahm und dann an das Sicherheitspersonal übergab. DAS VIDEO ZUR NEWS: EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Messi führte Miami in Los Angeles mit zwei Assists zum Auswärtssieg. Insgesamt steht der 36-Jährige für seinen neuen Klub bei 16 Scorerpunkten in 11 Spielen. WIE GEHT ES WEITER? Messi reist nach seinem erfolgreichen Start bei Inter zur argentinischen Nationalmannschaft. Mit der Albiceleste stehen in dieser Länderspielpause die Partien in der WM-Qualifikation gegen Ecuador und Bolivien auf dem Programm.